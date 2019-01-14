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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 429430431432
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 12:38

А я говорил, что ветка себя изжила, и представляет собой лишь площадку для пропаганды волгарями аннексии Крыма и "пост-санкционных успехов" РФ!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:24

zРадио Не изжила. Санкции ведь ещё не отменили.
ceba
 
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