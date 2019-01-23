В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 15 січ, 2019 12:38
А я говорил, что ветка себя изжила, и представляет собой лишь площадку для пропаганды волгарями аннексии Крыма и "пост-санкционных успехов" РФ!
zРадио
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Додано: Сер 16 січ, 2019 11:24
zРадио Не изжила. Санкции ведь ещё не отменили.
ceba
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Додано: Сер 23 січ, 2019 15:31
Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников
Уполномоченный по правам ребёнка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын выступил с докладом на сессии облсовета. Он сообщил о голодных обмороках у детей в школах этого региона.
Подолянин
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Додано: Сер 23 січ, 2019 18:41
Волгарь написав:
Несомненно - в 19-ом, очевидно, будет побит исторический рекорд времен СССР, а в 20-ом, после запуска ж/д моста, и он будет побит на 2-3 млн. человек.
А потом Севастополь переименуют в Нью-Васюки и проведут там межгалактический турнир!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
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Додано: Сер 23 січ, 2019 23:13
vladvlas
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