RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 429430431432
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 12:38

А я говорил, что ветка себя изжила, и представляет собой лишь площадку для пропаганды волгарями аннексии Крыма и "пост-санкционных успехов" РФ!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1046
З нами з: 02.05.18
Подякував: 116 раз.
Подякували: 801 раз.
 
Профіль
2
2
2
Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:24

zРадио Не изжила. Санкции ведь ещё не отменили.
ceba
 
Заблокований
Повідомлень: 3072
З нами з: 12.03.16
Подякував: 83 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:31

Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников
Уполномоченный по правам ребёнка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын выступил с докладом на сессии облсовета. Он сообщил о голодных обмороках у детей в школах этого региона.
Подолянин
 
Повідомлень: 482
З нами з: 25.05.14
Подякував: 17 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:41

  Волгарь написав:Несомненно - в 19-ом, очевидно, будет побит исторический рекорд времен СССР, а в 20-ом, после запуска ж/д моста, и он будет побит на 2-3 млн. человек.


А потом Севастополь переименуют в Нью-Васюки и проведут там межгалактический турнир!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
Повідомлень: 3302
З нами з: 07.04.17
Подякував: 291 раз.
Подякували: 473 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:13

Зображення
vladvlas
 
Повідомлень: 528
З нами з: 22.12.08
Подякував: 9 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 429430431432
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано... 1 ... 4, 5, 6
R2 » Сер 23 січ, 2019 12:11
53 2286
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 січ, 2019 23:40
Тракторист
Скільки українських родин купило житло за держпрограмами...
R2 » Сер 23 січ, 2019 17:05
1 63
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 січ, 2019 20:00
arheops
Стало відомо, скільки офіційно отримують гравці «Динамо»
R2 » Сер 23 січ, 2019 01:40
3 139
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 січ, 2019 15:43
p_a_l

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.