В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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«Роскосмос» сорвал сроки строительства космодрома «Восточный» и попросил еще денег Из 19 объектов, которые должны были быть готовы еще в прошлом году, закончены только пять.
Москва. 23 января. INTERFAX.RU — Госкорпорация «Роскосмос» просит дополнительные средства на строительство космодрома «Восточный», где выполнено лишь четверть запланированного объема, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Первая очередь строительства должна была завершиться в прошлом году, а реально построено, если считать в штуках, хотя так считать не очень правильно, но построено четверть запланированных объектов — 5 из 19», — сказал Медведев на совещании по вопросу финансово-экономического состояния корпорации «Роскосмос» и ее подведомственных организаций.
Реальные доходы россиян в 2018 году сократились на 0,2%, следует из доклада Росстата. Вопреки ожиданиям правительства 2018 год стал пятым годом беспрерывного падения реальных доходов населения ... По прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы населения в 2018 году должны были вырасти на 3,4%, а реальные зарплаты — на 6,9%.