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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 429430431432
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 12:38

А я говорил, что ветка себя изжила, и представляет собой лишь площадку для пропаганды волгарями аннексии Крыма и "пост-санкционных успехов" РФ!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:24

zРадио Не изжила. Санкции ведь ещё не отменили.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:31

Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников
Уполномоченный по правам ребёнка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын выступил с докладом на сессии облсовета. Он сообщил о голодных обмороках у детей в школах этого региона.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:41

  Волгарь написав:Несомненно - в 19-ом, очевидно, будет побит исторический рекорд времен СССР, а в 20-ом, после запуска ж/д моста, и он будет побит на 2-3 млн. человек.


А потом Севастополь переименуют в Нью-Васюки и проведут там межгалактический турнир!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:13

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vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 21:42

«Роскосмос» сорвал сроки строительства космодрома «Восточный» и попросил еще денег
Из 19 объектов, которые должны были быть готовы еще в прошлом году, закончены только пять.
Москва. 23 января. INTERFAX.RU — Госкорпорация «Роскосмос» просит дополнительные средства на строительство космодрома «Восточный», где выполнено лишь четверть запланированного объема, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Первая очередь строительства должна была завершиться в прошлом году, а реально построено, если считать в штуках, хотя так считать не очень правильно, но построено четверть запланированных объектов — 5 из 19», — сказал Медведев на совещании по вопросу финансово-экономического состояния корпорации «Роскосмос» и ее подведомственных организаций.
Все силы брошены на заделку дыры в МКС )))
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:07

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Реальные доходы россиян в 2018 году сократились на 0,2%, следует из доклада Росстата. Вопреки ожиданиям правительства 2018 год стал пятым годом беспрерывного падения реальных доходов населения
...
По прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы населения в 2018 году должны были вырасти ​на 3,4%, а реальные зарплаты — на 6,9%.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/25/01/2019 ... m=newsfeed


Не допомогло і здорожчання нафти. А що ж далі буде? :lol:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 19:54

lapay дальше будем заправлять пиджак прямо в трусы.
ceba
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 20:03

  ceba написав:lapay дальше будем заправлять пиджак прямо в трусы.

Так все же ватник это состояние души или диагноз?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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