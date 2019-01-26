В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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«Роскосмос» сорвал сроки строительства космодрома «Восточный» и попросил еще денег Из 19 объектов, которые должны были быть готовы еще в прошлом году, закончены только пять.
Москва. 23 января. INTERFAX.RU — Госкорпорация «Роскосмос» просит дополнительные средства на строительство космодрома «Восточный», где выполнено лишь четверть запланированного объема, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
«Первая очередь строительства должна была завершиться в прошлом году, а реально построено, если считать в штуках, хотя так считать не очень правильно, но построено четверть запланированных объектов — 5 из 19», — сказал Медведев на совещании по вопросу финансово-экономического состояния корпорации «Роскосмос» и ее подведомственных организаций.
Реальные доходы россиян в 2018 году сократились на 0,2%, следует из доклада Росстата. Вопреки ожиданиям правительства 2018 год стал пятым годом беспрерывного падения реальных доходов населения ... По прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы населения в 2018 году должны были вырасти на 3,4%, а реальные зарплаты — на 6,9%.
Реальные доходы россиян в 2018 году сократились на 0,2%, следует из доклада Росстата. Вопреки ожиданиям правительства 2018 год стал пятым годом беспрерывного падения реальных доходов населения ... По прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы населения в 2018 году должны были вырасти на 3,4%, а реальные зарплаты — на 6,9%.
Не допомогло і здорожчання нафти. А що ж далі буде?
И не могло помочь, по одной простой причине - за 4,5 года внешний общий долг РФ снизился на 280 млрд. долларов, т.е. минимум 16 трлн. рублей. Даже если признать, что процентов 15 этого снижения - переоценка рублевого и еврового долга, снизившегося в долларах из изменения кросс-куоса, то около 13,5 трлн. выплачено напрямую из ВВП страны. Таким образом ВНП РФ с июня 14-го по декабрь 18-го оказался примерно на 3,5% НИЖЕ суммарного ВВП за этот период (414 трлн.). При росте номинального ВВП с 79 трлн. в 14-го до 102-х в 18-ом (на 29%). Это - реальная цена крымской авантюры. А вот в самом Крыму в декабре произошли 2 события, на которые никто не обратил внимания Балаклавская ТЭС
Первый блок мощностью 235 МВт начал постоянную генерацию с 26 октября 2018[3]. Второй блок Балаклавской ТЭС начал подавать энергию в сеть 28 декабря 2018 года
Планируется строительство двух парогазовых блоков общей мощностью 470 МВт. Режим работы электростанции предполагается базовый — 8 тысяч часов в году
На станцию с нарушением «режима санкций» были доставлены и установлены[6] две современные турбины Siemens SGT5-2000E c повышенным КПД нетто 53 %.
Особенностью данных турбин является возможность динамически изменять свою мощность под нагрузкой. При этом надежность турбины превышает 99 % времени непрерывной генерации, то есть простой турбины от профилактики и ремонтов на более 1 % времени эксплуатации.
Таврическая ТЭС (Симферопольская ПГУ-ТЭС) Парогазовая электростанция в Крыму. Проектная мощность — 470 МВт
Первый блок мощностью 235 МВт запущен в работу в пусконаладочном режиме 1 октября 2018 года, ввод этого блока в эксплуатацию произошел 1 ноября. Второй блок теплоэлектростанции вышел на номинальную мощность 28 декабря 2018
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 0%AD%D0%A1 В итоге без фанфар Крым получил собственную генерацию в 7-8 млрд. кВт-ч в год. Кстати, как там мост? Он уже простоял зиму 18-19 под нагрузкой, 17-18 - в строительной готовности, 16-17 - все опоры +часть пролетов. и 16-15 - опоры. И, несмотря на тиражированные мнения еспердов и списиалистов, вроде пресловутого Медовара, а также ссылки на печальный опыт известных мостостроителей в лице фюрера и вождя народов, и не думает разрушаться. Более того, не далее как через 10,5 месяцев в Крым снова начнут приходить поезда. Будь упомянутые експерды настоящими профессионалами, они бы честно и прилюдно, съели свои писания с борщом, как это сделал небезызвестный бедолага Бедоуз, предсказавший в августе 72-го итог суперсерии СССР-Канада 0-8. Но увы, с тех пор понятия о собственной репутации претерпели вполне ожидаемую трансформацию...