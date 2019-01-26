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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 429430431432
Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 12:38

А я говорил, что ветка себя изжила, и представляет собой лишь площадку для пропаганды волгарями аннексии Крыма и "пост-санкционных успехов" РФ!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 11:24

zРадио Не изжила. Санкции ведь ещё не отменили.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:31

Детский омбудсмен Кузбасса заявил о голодных обмороках у школьников
Уполномоченный по правам ребёнка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын выступил с докладом на сессии облсовета. Он сообщил о голодных обмороках у детей в школах этого региона.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:41

  Волгарь написав:Несомненно - в 19-ом, очевидно, будет побит исторический рекорд времен СССР, а в 20-ом, после запуска ж/д моста, и он будет побит на 2-3 млн. человек.


А потом Севастополь переименуют в Нью-Васюки и проведут там межгалактический турнир!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:13

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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 21:42

«Роскосмос» сорвал сроки строительства космодрома «Восточный» и попросил еще денег
Из 19 объектов, которые должны были быть готовы еще в прошлом году, закончены только пять.
Москва. 23 января. INTERFAX.RU — Госкорпорация «Роскосмос» просит дополнительные средства на строительство космодрома «Восточный», где выполнено лишь четверть запланированного объема, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Первая очередь строительства должна была завершиться в прошлом году, а реально построено, если считать в штуках, хотя так считать не очень правильно, но построено четверть запланированных объектов — 5 из 19», — сказал Медведев на совещании по вопросу финансово-экономического состояния корпорации «Роскосмос» и ее подведомственных организаций.
Все силы брошены на заделку дыры в МКС )))
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Повідомлення Додано: П'ят 25 січ, 2019 16:07

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Реальные доходы россиян в 2018 году сократились на 0,2%, следует из доклада Росстата. Вопреки ожиданиям правительства 2018 год стал пятым годом беспрерывного падения реальных доходов населения
...
По прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы населения в 2018 году должны были вырасти ​на 3,4%, а реальные зарплаты — на 6,9%.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/25/01/2019 ... m=newsfeed


Не допомогло і здорожчання нафти. А що ж далі буде? :lol:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 26 січ, 2019 00:32

ceba, не забудь поцеловать перед сном

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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 11:01

  lapay написав:
Реальные доходы россиян в 2018 году сократились на 0,2%, следует из доклада Росстата. Вопреки ожиданиям правительства 2018 год стал пятым годом беспрерывного падения реальных доходов населения
...
По прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы населения в 2018 году должны были вырасти ​на 3,4%, а реальные зарплаты — на 6,9%.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/25/01/2019 ... m=newsfeed


Не допомогло і здорожчання нафти. А що ж далі буде? :lol:

И не могло помочь, по одной простой причине - за 4,5 года внешний общий долг РФ снизился на 280 млрд. долларов, т.е. минимум 16 трлн. рублей.
Даже если признать, что процентов 15 этого снижения - переоценка рублевого и еврового долга, снизившегося в долларах из изменения кросс-куоса, то около 13,5 трлн. выплачено напрямую из ВВП страны. Таким образом ВНП РФ с июня 14-го по декабрь 18-го оказался примерно на 3,5% НИЖЕ суммарного ВВП за этот период (414 трлн.). При росте номинального ВВП с 79 трлн. в 14-го до 102-х в 18-ом (на 29%).
Это - реальная цена крымской авантюры. А вот в самом Крыму в декабре произошли 2 события, на которые никто не обратил внимания
Балаклавская ТЭС
Первый блок мощностью 235 МВт начал постоянную генерацию с 26 октября 2018[3]. Второй блок Балаклавской ТЭС начал подавать энергию в сеть 28 декабря 2018 года

Планируется строительство двух парогазовых блоков общей мощностью 470 МВт. Режим работы электростанции предполагается базовый — 8 тысяч часов в году

На станцию с нарушением «режима санкций» были доставлены и установлены[6] две современные турбины Siemens SGT5-2000E c повышенным КПД нетто 53 %.
Особенностью данных турбин является возможность динамически изменять свою мощность под нагрузкой. При этом надежность турбины превышает 99 % времени непрерывной генерации, то есть простой турбины от профилактики и ремонтов на более 1 % времени эксплуатации.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... ite_note-4
Таврическая ТЭС
Таврическая ТЭС (Симферопольская ПГУ-ТЭС)
Парогазовая электростанция в Крыму. Проектная мощность — 470 МВт

Первый блок мощностью 235 МВт запущен в работу в пусконаладочном режиме 1 октября 2018 года, ввод этого блока в эксплуатацию произошел 1 ноября. Второй блок теплоэлектростанции вышел на номинальную мощность 28 декабря 2018

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0 ... 0%AD%D0%A1
В итоге без фанфар Крым получил собственную генерацию в 7-8 млрд. кВт-ч в год.
Кстати, как там мост? Он уже простоял зиму 18-19 под нагрузкой, 17-18 - в строительной готовности, 16-17 - все опоры +часть пролетов. и 16-15 - опоры. И, несмотря на тиражированные мнения еспердов и списиалистов, вроде пресловутого Медовара, а также ссылки на печальный опыт известных мостостроителей в лице фюрера и вождя народов, и не думает разрушаться.
Более того, не далее как через 10,5 месяцев в Крым снова начнут приходить поезда. Будь упомянутые експерды настоящими профессионалами, они бы честно и прилюдно, съели свои писания с борщом, как это сделал небезызвестный бедолага Бедоуз, предсказавший в августе 72-го итог суперсерии СССР-Канада 0-8. Но увы, с тех пор понятия о собственной репутации претерпели вполне ожидаемую трансформацию...
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 січ, 2019 17:39

  Волгарь написав:В итоге без фанфар Крым получил собственную генерацию в 7-8 млрд. кВт-ч в год.


Расскажите как решается проблема с водой в Крыму.
Уже все артезианские скважины засолены или запас на 1-2 года есть?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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