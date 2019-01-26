Додано: Пон 28 січ, 2019 11:01

lapay написав:

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По прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы населения в 2018 году должны были вырасти ​на 3,4%, а реальные зарплаты — на 6,9%.



Подробнее на РБК:

https://www.rbc.ru/economics/25/01/2019 ... m=newsfeed Реальные доходы россиян в 2018 году сократились на 0,2%, следует из доклада Росстата. Вопреки ожиданиям правительства 2018 год стал пятым годом беспрерывного падения реальных доходов населения...По прогнозу Минэкономразвития, реальные доходы населения в 2018 году должны были вырасти ​на 3,4%, а реальные зарплаты — на 6,9%.Подробнее на РБК:



Не допомогло і здорожчання нафти. А що ж далі буде? Не допомогло і здорожчання нафти. А що ж далі буде?

Балаклавская ТЭС

Первый блок мощностью 235 МВт начал постоянную генерацию с 26 октября 2018[3]. Второй блок Балаклавской ТЭС начал подавать энергию в сеть 28 декабря 2018 года

Планируется строительство двух парогазовых блоков общей мощностью 470 МВт. Режим работы электростанции предполагается базовый — 8 тысяч часов в году

Особенностью данных турбин является возможность динамически изменять свою мощность под нагрузкой. При этом надежность турбины превышает 99 % времени непрерывной генерации, то есть простой турбины от профилактики и ремонтов на более 1 % времени эксплуатации.

Таврическая ТЭС

Таврическая ТЭС (Симферопольская ПГУ-ТЭС)

Парогазовая электростанция в Крыму. Проектная мощность — 470 МВт

Первый блок мощностью 235 МВт запущен в работу в пусконаладочном режиме 1 октября 2018 года, ввод этого блока в эксплуатацию произошел 1 ноября. Второй блок теплоэлектростанции вышел на номинальную мощность 28 декабря 2018

И не могло помочь, по одной простой причине - за 4,5 года внешний общий долг РФ снизился на 280 млрд. долларов, т.е. минимум 16 трлн. рублей.Даже если признать, что процентов 15 этого снижения - переоценка рублевого и еврового долга, снизившегося в долларах из изменения кросс-куоса, то около 13,5 трлн. выплачено напрямую из ВВП страны. Таким образом ВНП РФ с июня 14-го по декабрь 18-го оказался примерно на 3,5% НИЖЕ суммарного ВВП за этот период (414 трлн.). При росте номинального ВВП с 79 трлн. в 14-го до 102-х в 18-ом (на 29%).Это - реальная цена крымской авантюры. А вот в самом Крыму в декабре произошли 2 события, на которые никто не обратил вниманияНа станцию с нарушением «режима санкций» были доставлены и установлены[6] две современные турбины Siemens SGT5-2000E c повышенным КПД нетто 53 %.В итоге без фанфар Крым получил собственную генерацию в 7-8 млрд. кВт-ч в год.Кстати, как там мост? Он уже простоял зиму 18-19 под нагрузкой, 17-18 - в строительной готовности, 16-17 - все опоры +часть пролетов. и 16-15 - опоры. И, несмотря на тиражированные мнения еспердов и списиалистов, вроде пресловутого Медовара, а также ссылки на печальный опыт известных мостостроителей в лице фюрера и вождя народов, и не думает разрушаться.Более того, не далее как через 10,5 месяцев в Крым снова начнут приходить поезда. Будь упомянутые експерды настоящими профессионалами, они бы честно и прилюдно, съели свои писания с борщом, как это сделал небезызвестный бедолага Бедоуз, предсказавший в августе 72-го итог суперсерии СССР-Канада 0-8. Но увы, с тех пор понятия о собственной репутации претерпели вполне ожидаемую трансформацию...