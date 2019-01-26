В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав:В итоге без фанфар Крым получил собственную генерацию в 7-8 млрд. кВт-ч в год.
Расскажите как решается проблема с водой в Крыму. Уже все артезианские скважины засолены или запас на 1-2 года есть?
Ну, Вы же не хуже меня знаете ситуацию - ХВС и ГВС отключено, пользоваться канализацией запрещено, во дворах установлены биотуалеты, школы и больницы закрыты, идет массовый исход населения в Херсонщину. НИ, НЕ ТАК? Тогда просто прочитайте вот это Водоснабжение Крыма
В 2013 году общий объём забора воды составил 1553,78 млн м³, в том числе: вода Северо-Крымского канала — 1346,3 млн м³ (86,65 %), местный сток — 136,38 млн м³ (8,78 %), подземные воды — 68,54 млн м³ (4,41 %), морская вода — 2,56 млн м³ (0,16 %). При транспортировке было потеряно 695,3 млн м³, что составило 51,6 % от объёма воды поставленного по Северо-Крымскому каналу. Объём потребления составил:[3] сельским хозяйством — 590,18 млн м³ (77 %), жилищно-коммунальным хозяйством — 125,3 млн м³ (16,4 %), В 2015 году общий объём забора воды составил 253,46 млн м³, в том числе: из пресных поверхностных источников — 138,47 млн м³ (55 %), подземные воды — 95,13 млн м³ (37 %), морская вода — 19,86 млн м³ (8 %). Объём потерь — 13 млн м³.[15] Для производственных нужд использовано 50 % объёмов воды, на хозяйственно-питьевые — 39 %, на орошение — 6 %. промышленностью — 50,64 млн м³ (6,6 %)
На полуострове общая площадь орошаемых земель достигала 400 тыс. га, что составляет 22 % земель сельскохозяйственного назначения. К 2013 году площадь орошаемых земель сократилась до 140 тыс. га. В 2013 года на орошение было подано всего 683,6 млн м³ воды, из которых на зернокормовые культуры израсходовано 214,9 млн м³, а на рис — 468,7 млн м³
В 2016 году в целях орошения и водоснабжения проведены работы по восстановлению водозаборных сооружений Льговского водохранилища, расположенного в 12 км от города Старый Крым. В 2017 году возобновлено его наполнение. В 2017 году площадь орошаемых земель составляла 14,5 тыс. га
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0 ... 0%BC%D0%B0 Вообще, интересная получается картина - в стиле ТИПИЧНО СОВЕТСКОГО ГОЛОВОТЯПСТВА. По СКК поставлялось 1346 млн.3 воды, из которой терялось при транспортировке 695 млн, то есть оставалось всего 651 млн., из которых на рис тратилось 468 млн. кубов, т.е полезно использовалось всего 183 млн. м3 - менее 14% от подаваемого первоначального объема! В итоге при огромных затратах энергии на насосы и гидрозатворы даже в СССР понимали, что подаваемый на полуостров объем днепровской воды абсолютно избыточен, и ничего лучшего не придумали, как для его использования...СЕЯТЬ САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ В МИРЕ РИС В СТЕПИ! Как решать водные проблемы Крыма? Да обратиться к зарубежному опыту, например израильскому, где почти 9 млн. жителей (+ 3 млн. жителей Газы) используют воду единственного источника - озера Кинерет, т.е. по сути - дождей, выпадающих в таком же средиземноморском климате как в Крыму на немногим меньшей территории. И ничего, неплохо живут (ну, вы знаете). Так то ж евреи? Надеюсь, опят строительства мостов и ТЕС в рекордные сроки кое-что показал, и нет никаких сомнений в том, что уложить из устья Кубани и Дона 4 водовода диаметром метр, которые полностью покроют утерянные поставки водя через СКК без рисосеяния, при острой необходимоcти не составит никакого труда? А в итоге, судя по цифрам, оказалось, что без орошения (т.е. используя капельное орошение), и оказавшись от выращивания зерновых, Крым в СКК НЕ НУЖДАЕТСЯ В ПРИНЦИПЕ.
Волгарь написав:Как решать водные проблемы Крыма? Да обратиться к зарубежному опыту, например израильскому, где почти 9 млн. жителей (+ 3 млн. жителей Газы) используют воду единственного источника - озера Кинерет, т.е. по сути - дождей, выпадающих в таком же средиземноморском климате как в Крыму на немногим меньшей территории. И ничего, неплохо живут (ну, вы знаете). Так то ж евреи? Надеюсь, опят строительства мостов и ТЕС в рекордные сроки кое-что показал, и нет никаких сомнений в том, что уложить из устья Кубани и Дона 4 водовода диаметром метр, которые полностью покроют утерянные поставки водя через СКК без рисосеяния, при острой необходимоcти не составит никакого труда? А в итоге, судя по цифрам, оказалось, что без орошения (т.е. используя капельное орошение), и оказавшись от выращивания зерновых, Крым в СКК НЕ НУЖДАЕТСЯ В ПРИНЦИПЕ.
Про Израиль. Из Кинерета снабжается север,центр страны и еще и Иордания.Юг страны и сектор Газа берут большей частью очищенную бытовую и опресненную морскую воду. Россия,конечно, может повторить этот путь,тем более на п.Мангышлак еще с 60-х опресняли морскую воду. А вот подача водовода из Кубани навряд ли хорошая идея - им самим воды не хватает. Затягивание этого вопроса довольно странно, ведь вода намного важнее моста через Керченский пролив. Возможно, есть еще один вариант - отжатие через референдум части Херсонской области с целью доступа до СКК? Ведь он намного дешевле и быстрее остальных.
Волгарь написав:и оказавшись от выращивания зерновых, Крым в СКК НЕ НУЖДАЕТСЯ В ПРИНЦИПЕ.
Прикольно - заграбастати чужу територію для того щоб відмовлятись від того що там вже й так було.... Тільки москалі можуть займатись подібним мазохізмом... Як там Абхазійські курорти? Далекосхідні території віддані під заселення китайцями , перемовиниз японцями по питанню курильськихостровів... Як бачимо в пуйла ще багато багатоходівочок по замилюванню мізків власному населенню з допомогою волгарсько-ольгінських ботів.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Россияне «отметили» пятилетку падения своих доходов. В этом можно винить внешние факторы: обвалы нефтяных цен и санкционное давление. Но, как говорят эксперты, еще важнее внутренние факторы, среди которых прежде всего многолетние провалы экономического управления. Теперь структурные дисбалансы усугубляются откачкой живых денег из экономики и урезанием бюджетных трат. За период после 2013 года численность бедных в стране увеличилась с 15,5 до 19,6 млн человек – примерно на 26%.
Волгарь написав:Как решать водные проблемы Крыма? Да обратиться к зарубежному опыту, например израильскому, где почти 9 млн. жителей (+ 3 млн. жителей Газы) используют воду единственного источника - озера Кинерет, т.е. по сути - дождей, выпадающих в таком же средиземноморском климате как в Крыму на немногим меньшей территории. И ничего, неплохо живут (ну, вы знаете). Так то ж евреи? Надеюсь, опят строительства мостов и ТЕС в рекордные сроки кое-что показал, и нет никаких сомнений в том, что уложить из устья Кубани и Дона 4 водовода диаметром метр, которые полностью покроют утерянные поставки водя через СКК без рисосеяния, при острой необходимоcти не составит никакого труда? А в итоге, судя по цифрам, оказалось, что без орошения (т.е. используя капельное орошение), и оказавшись от выращивания зерновых, Крым в СКК НЕ НУЖДАЕТСЯ В ПРИНЦИПЕ.
Про Израиль. Из Кинерета снабжается север,центр страны и еще и Иордания.Юг страны и сектор Газа берут большей частью очищенную бытовую и опресненную морскую воду. Россия,конечно, может повторить этот путь,тем более на п.Мангышлак еще с 60-х опресняли морскую воду. А вот подача водовода из Кубани навряд ли хорошая идея - им самим воды не хватает. Затягивание этого вопроса довольно странно, ведь вода намного важнее моста через Керченский пролив. Возможно, есть еще один вариант - отжатие через референдум части Херсонской области с целью доступа до СКК? Ведь он намного дешевле и быстрее остальных.
Простите, ведь цифры ясно показали, что более 50% воды из СКК теряется при транспортировке, а 3/4 оставшейся шло...на самое северное в мире выращивание риса в безводной степи. Без которого и СССР, а тем более РФ прекрасно обходится. Совсем как с Саяно-Шушенской ГЭС - сначала строим станцию, а потом, чтобы использовать ее мощности, которые некуда девать - рядом алюминиевый завод, глинозем к которому возим через полстраны. Ни СКК ни Херсон не нужны в принципе - достаточно упорядочить водопотребление в Крыму. Кстати, еще один парадокс - куда делось дешевое херсонское продовольствие (в частности овощи/фрукты), которых после потери крымского рынка должен быть переизбыток? Не знаю как в 13-ом, но мне хорошо помнится разговор по телефону украинского гастарбайетра зимой 11-го года, невольно подслушанный на почте - зашел платить за телефон, а он разговаривал по межгороду на всю комнату. Тогда как раз был дикий неурожай, все сгорело, и картошка/свекла/морковь были по 50 руб/кг. И он с каким-то особым упоением рассказывал жене об этом, не забывая спрашивать: - А у нас сколько? Гривня за кило? Судя по ценам от Госкомстата Украины они (цены на овощи) теперь чуть дешевле, чем на Заречном рынке Н. Новгорода. А хурма (от 30 руб/кг), мандарины (от 45-ти), гранаты (от 60-ти) и апельсины (от 50-ти), видимо чуть дешевле у нас.
Волгарь написав:Простите, ведь цифры ясно показали, что более 50% воды из СКК теряется при транспортировке, а 3/4 оставшейся шло...на самое северное в мире выращивание риса в безводной степи. Без которого и СССР, а тем более РФ прекрасно обходится.
Да речь не о сельском хозяйстве Крыма, бог с ним. Я хотел спросить о питьевой воде и воде для бытовых нужд. Ведь Симферопольского и упомянутого вами водохранилищей для этих целей недостаточно,особенно в засушливые годы. Насколько я знаю,после 2014г вода стала интенсивно отбираться из артезианских скважин. Хотел бы узнать как дело обстоит через 4,5 года,но, видимо,кроме как о переброске рек в СССР вы ничего не напишите.
Волгарь написав:Простите, ведь цифры ясно показали, что более 50% воды из СКК теряется при транспортировке
Во-первых, "теряется" она не в другое измерение - это испарение и пополнение грунтовых вод (как я понимаю, ибо больше "потерять" то некуда). И первое и особенно второе - важная часть водного баланса полуострова. Потому "теряется" она только в бухгалтерском понимании, по факту же все остается на полуострове, давая жизнь полупустынной северной его части.
Волгарь написав:а 3/4 оставшейся шло...на самое северное в мире выращивание риса в безводной степи
Бог с ним с рисом, можете сравнить статистику по с/х - как-то ранее приводил:
Волгарь написав:Простите, ведь цифры ясно показали, что более 50% воды из СКК теряется при транспортировке
Во-первых, "теряется" она не в другое измерение - это испарение и пополнение грунтовых вод (как я понимаю, ибо больше "потерять" то некуда). И первое и особенно второе - важная часть водного баланса полуострова. Потому "теряется" она только в бухгалтерском понимании, по факту же все остается на полуострове, давая жизнь полупустынной северной его части.
Волгарь написав:а 3/4 оставшейся шло...на самое северное в мире выращивание риса в безводной степи
Более чем странное утверждение, мягко говоря. Потери на просачивание (грунтовые воды), конечно, минимально, ведь вода течет по бетонному руслу. Думаю, процентов 95% - потери на испарение. И, что, простите, раньше (после 72-го - запуска СКК) в степном Крыму летом шли дожди, а теперь нет? Не шли, ка и не идут - по атмосферным меркам 700 млн. м3 потерь это мизер. Это 2 млн. м3 в день - вообще не о чем говорить, если взять объем воздуха, простирающегося над 15 тыс. км2 степного Крыма, где могли бы выпасть эти осадки. А главное, как жила эта экосистема тысячи лет исторического периода, ведь уже в начале 60-х население полуострова приблизилось к 1,5 млн., а к началу 70-х - к 2-м против нынешних 2,4-х. И безо всякого СКК в те времена там работали промышленность и сельское хозяйство, которому нынешние в подметки не годятся - не те масштабы. Согласитесь - главным итогом строительства СКК все-таки стало рисосеяние на 46-ом градусе широты. Что в современных условиях, при учете полных затрат на переброску воду на расстояние около 300 км ПОИСТИНЕ АБСУРДНО.