Додано: Вів 29 січ, 2019 09:57

shapo написав: Волгарь написав: В итоге без фанфар Крым получил собственную генерацию в 7-8 млрд. кВт-ч в год. В итоге без фанфар Крым получил собственную генерацию в 7-8 млрд. кВт-ч в год.



Расскажите как решается проблема с водой в Крыму.

Уже все артезианские скважины засолены или запас на 1-2 года есть? Расскажите как решается проблема с водой в Крыму.Уже все артезианские скважины засолены или запас на 1-2 года есть?

Водоснабжение Крыма

В 2013 году общий объём забора воды составил 1553,78 млн м³, в том числе:

вода Северо-Крымского канала — 1346,3 млн м³ (86,65 %) ,

местный сток — 136,38 млн м³ (8,78 %),

подземные воды — 68,54 млн м³ (4,41 %),

морская вода — 2,56 млн м³ (0,16 %).

При транспортировке было потеряно 695,3 млн м³ , что составило 51,6 % от объёма воды поставленного по Северо-Крымскому каналу. Объём потребления составил:[3]

сельским хозяйством — 590,18 млн м³ (77 %),

жилищно-коммунальным хозяйством — 125,3 млн м³ (16,4 %),

В 2015 году общий объём забора воды составил 253,46 млн м³, в том числе:

из пресных поверхностных источников — 138,47 млн м³ (55 %),

подземные воды — 95,13 млн м³ (37 %),

морская вода — 19,86 млн м³ (8 %).

Объём потерь — 13 млн м³.[15] Для производственных нужд использовано 50 % объёмов воды, на хозяйственно-питьевые — 39 %, на орошение — 6 %.

промышленностью — 50,64 млн м³ (6,6 %)

На полуострове общая площадь орошаемых земель достигала 400 тыс. га, что составляет 22 % земель сельскохозяйственного назначения.

К 2013 году площадь орошаемых земель сократилась до 140 тыс. га. В 2013 года на орошение было подано всего 683,6 млн м³ воды, из которых на зернокормовые культуры израсходовано 214,9 млн м³, а на рис — 468,7 млн м³

В 2016 году в целях орошения и водоснабжения проведены работы по восстановлению водозаборных сооружений Льговского водохранилища, расположенного в 12 км от города Старый Крым. В 2017 году возобновлено его наполнение. В 2017 году площадь орошаемых земель составляла 14,5 тыс. га

объем днепровской воды абсолютно избыточен

Ну, Вы же не хуже меня знаете ситуацию - ХВС и ГВС отключено, пользоваться канализацией запрещено, во дворах установлены биотуалеты, школы и больницы закрыты, идет массовый исход населения в Херсонщину.НИ, НЕ ТАК? Тогда просто прочитайте вот этоВообще, интересная получается картина - в стиле ТИПИЧНО СОВЕТСКОГО ГОЛОВОТЯПСТВА. По СКК поставлялось 1346 млн.3 воды, из которой терялось при транспортировке 695 млн, то есть оставалось всего 651 млн., из которых на рис тратилось 468 млн. кубов, т.е полезно использовалось всего 183 млн. м3 - менее 14% от подаваемого первоначального объема!В итоге при огромных затратах энергии на насосы и гидрозатворы даже в СССР понимали, что подаваемый на полуостров, и ничего лучшего не придумали, как для его использования...СЕЯТЬ САМЫЙ СЕВЕРНЫЙ В МИРЕ РИС В СТЕПИ!Как решать водные проблемы Крыма? Да обратиться к зарубежному опыту, например израильскому, где почти 9 млн. жителей (+ 3 млн. жителей Газы) используют воду единственного источника - озера Кинерет, т.е. по сути - дождей, выпадающих в таком же средиземноморском климате как в Крыму на немногим меньшей территории. И ничего, неплохо живут (ну, вы знаете). Так то ж евреи?Надеюсь, опят строительства мостов и ТЕС в рекордные сроки кое-что показал, и нет никаких сомнений в том, что уложить из устья Кубани и Дона 4 водовода диаметром метр, которые полностью покроют утерянные поставки водя через СКК без рисосеяния, при острой необходимоcти не составит никакого труда?А в итоге, судя по цифрам, оказалось, что без орошения (т.е. используя капельное орошение), и оказавшись от выращивания зерновых, Крым в СКК НЕ НУЖДАЕТСЯ В ПРИНЦИПЕ.