RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 431432433434
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 15:30

Ну давайте прикинем этот мизер. Площадь ВСЕГО Крыма брутто 26850 км2 или 26850 млн м2. Делим 700 млн м3 на эту площадь - это 26 мм. В северной части если верить Википедии годовой уровень осадков 300 - 500 мм. Т.е. даже если "размазать" эти потери на всю площадь Крыма, они сравнимы с 10% суммарных годовых осадков на севере Крыма. А в реальности эти 700 млн м3 относятся к локальным площадям в северном Крыму и потому цифра выше, думаю, на порядок - т.е. сравнима для этих территорий с годовыми поступлениями воды от осадков. Ну да, мизер, конечно.

Простите, но все это - не более чем арифметическое упражнение, не имеющее никакого отношения к реальности. Чтобы пошел дождь, нужно, чтобы в атмосферном столбе высотой км 5 над землей влажность воздуха (т.е. содержание в нем водяного пара) достигло 100% - точки росы. Т.е. ежедневный объем испарения (2 млн. м3) должен соответствовать этому показателю в атмосфере над примерно 15 тыс. км2 (площадь степного Крыма) или 15 миллиардов м2 х 5 000 м (высота столба воздуха, где образуются облака), т.е. объему воздуха в 75 триллионам м3, в которых в сутки растворится 2 триллиона грамм испарившегося водяного пара (2 млн. м3 испарений х 1000 кгх 1000гр.) - 1/37,5 гр водяного пара/м3 атмосферного воздуха.
Для примера - реальное значение содержания водяного пара в земной атмосфере.
5 м3 воздуха при температуре 25 С содержат 86,5 г водяного пара. Определить абсолютную влажность
Ответ: 17,3 г/м3.
http://easyfizika.ru/zadachi/molekulyar ... olyutnuyu/
Как видите эта величина (суточного испарения в пересчета на метр3) едва ли не в 400 раз меньше - ДОЖДЬ ОТ ЭТОГО НЕ ПОЙДЕТ, даже если ночная температура в степи вдруг упадет с +40 до +10 С. Влияния испарения воды из СКК на уровень осадков в Крыму не поддается практическому измерению - оно просто на порядки ниже нижнего предела подобных измерений.
Волгарь
 
Повідомлень: 6013
З нами з: 12.10.12
Подякував: 19 раз.
Подякували: 632 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 15:36

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:Чтобы пошел дождь

Я и не вызываю дождь, с чего вы это взяли.
Я указываю на то, что эта влага не исчезает бесследно с полуострова, вне зависимости от того, попадает она в грунт напрямую, или повышает влажность воздуха. А ее объем для тех территорий сравним с гововыми поступлениями влаги от осадков
  Волгарь написав:Влияния испарения воды из СКК на уровень осадков в Крыму не поддается практическому измерению - оно просто на порядки ниже нижнего предела подобных измерений

Чуть выше вы назвали мизером 700 млн м3 воды для засушливого региона. Чисто для сравнения я вам наглядно показал, что это такой же объем жидкости, который суммарно получают эти засушливые территории от осадков за год. Вы же углубляетесь в какие-то умозаключения, пойдет ли от этого дождь. Ну реально, не городите чушь.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23382
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1103 раз.
Подякували: 5324 раз.
 
Профіль
6
1
2
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 15:47

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Вы работать не пробовали? Или все безработные?
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
Повідомлень: 3521
З нами з: 06.08.10
Подякував: 877 раз.
Подякували: 810 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 15:49

  Дваждыдвашник написав:Вы работать не пробовали? Или все безработные?

Кто бы говорил.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 23382
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1103 раз.
Подякували: 5324 раз.
 
Профіль
6
1
2
  #<1 ... 431432433434
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Вкладчик1234 і 9 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коболєв розповів, скільки облгази заборгували "Нафтогазу"
R2 » Пон 28 січ, 2019 17:11
5 144
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 січ, 2019 14:09
lapay
Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано... 1 ... 13, 14, 15
R2 » Сер 23 січ, 2019 12:11
148 7754
Переглянути останнє повідомлення
Пон 28 січ, 2019 21:29
Аlександр
В НБУ оприлюднили дані, скільки готівки перебуває в...
R2 » П'ят 25 січ, 2019 18:17
3 182
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 січ, 2019 18:19
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.