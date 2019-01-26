Додано: Вів 29 січ, 2019 15:30

Ну давайте прикинем этот мизер. Площадь ВСЕГО Крыма брутто 26850 км2 или 26850 млн м2. Делим 700 млн м3 на эту площадь - это 26 мм. В северной части если верить Википедии годовой уровень осадков 300 - 500 мм. Т.е. даже если "размазать" эти потери на всю площадь Крыма, они сравнимы с 10% суммарных годовых осадков на севере Крыма. А в реальности эти 700 млн м3 относятся к локальным площадям в северном Крыму и потому цифра выше, думаю, на порядок - т.е. сравнима для этих территорий с годовыми поступлениями воды от осадков. Ну да, мизер, конечно.

5 м3 воздуха при температуре 25 С содержат 86,5 г водяного пара. Определить абсолютную влажность

Ответ: 17,3 г/м3.

Простите, но все это - не более чем арифметическое упражнение, не имеющее никакого отношения к реальности. Чтобы пошел дождь, нужно, чтобы в атмосферном столбе высотой км 5 над землей влажность воздуха (т.е. содержание в нем водяного пара) достигло 100% - точки росы. Т.е. ежедневный объем испарения (2 млн. м3) должен соответствовать этому показателю в атмосфере над примерно 15 тыс. км2 (площадь степного Крыма) или 15 миллиардов м2 х 5 000 м (высота столба воздуха, где образуются облака), т.е. объему воздуха в 75 триллионам м3, в которых в сутки растворится 2 триллиона грамм испарившегося водяного пара (2 млн. м3 испарений х 1000 кгх 1000гр.) - 1/37,5 гр водяного пара/м3 атмосферного воздуха.Для примера - реальное значение содержания водяного пара в земной атмосфере.Как видите эта величина (суточного испарения в пересчета на метр3) едва ли не в 400 раз меньше - ДОЖДЬ ОТ ЭТОГО НЕ ПОЙДЕТ, даже если ночная температура в степи вдруг упадет с +40 до +10 С. Влияния испарения воды из СКК на уровень осадков в Крыму не поддается практическому измерению - оно просто на порядки ниже нижнего предела подобных измерений.