Faceless написав:

Волгарь написав: Чтобы пошел дождь Чтобы пошел дождь

Волгарь написав: Влияния испарения воды из СКК на уровень осадков в Крыму не поддается практическому измерению - оно просто на порядки ниже нижнего предела подобных измерений Влияния испарения воды из СКК на уровень осадков в Крыму не поддается практическому измерению - оно просто на порядки ниже нижнего предела подобных измерений

Чисто для сравнения я вам наглядно показал, что это такой же объем жидкости, который суммарно получают эти засушливые территории от осадков за год

Я и не вызываю дождь, с чего вы это взяли.Я указываю на то, что эта влага не исчезает бесследно с полуострова, вне зависимости от того, попадает она в грунт напрямую, или повышает влажность воздуха. А ее объем для тех территорий сравним с гововыми поступлениями влаги от осадковЧуть выше вы назвали мизером 700 млн м3 воды для засушливого региона.. Вы же углубляетесь в какие-то умозаключения, пойдет ли от этого дождь. Ну реально, не городите чушь.