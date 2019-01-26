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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 431432433434
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 15:30

Ну давайте прикинем этот мизер. Площадь ВСЕГО Крыма брутто 26850 км2 или 26850 млн м2. Делим 700 млн м3 на эту площадь - это 26 мм. В северной части если верить Википедии годовой уровень осадков 300 - 500 мм. Т.е. даже если "размазать" эти потери на всю площадь Крыма, они сравнимы с 10% суммарных годовых осадков на севере Крыма. А в реальности эти 700 млн м3 относятся к локальным площадям в северном Крыму и потому цифра выше, думаю, на порядок - т.е. сравнима для этих территорий с годовыми поступлениями воды от осадков. Ну да, мизер, конечно.

Простите, но все это - не более чем арифметическое упражнение, не имеющее никакого отношения к реальности. Чтобы пошел дождь, нужно, чтобы в атмосферном столбе высотой км 5 над землей влажность воздуха (т.е. содержание в нем водяного пара) достигло 100% - точки росы. Т.е. ежедневный объем испарения (2 млн. м3) должен соответствовать этому показателю в атмосфере над примерно 15 тыс. км2 (площадь степного Крыма) или 15 миллиардов м2 х 5 000 м (высота столба воздуха, где образуются облака), т.е. объему воздуха в 75 триллионам м3, в которых в сутки растворится 2 триллиона грамм испарившегося водяного пара (2 млн. м3 испарений х 1000 кгх 1000гр.) - 1/37,5 гр водяного пара/м3 атмосферного воздуха.
Для примера - реальное значение содержания водяного пара в земной атмосфере.
5 м3 воздуха при температуре 25 С содержат 86,5 г водяного пара. Определить абсолютную влажность
Ответ: 17,3 г/м3.
http://easyfizika.ru/zadachi/molekulyar ... olyutnuyu/
Как видите эта величина (суточного испарения в пересчета на метр3) едва ли не в 400 раз меньше - ДОЖДЬ ОТ ЭТОГО НЕ ПОЙДЕТ, даже если ночная температура в степи вдруг упадет с +40 до +10 С. Влияния испарения воды из СКК на уровень осадков в Крыму не поддается практическому измерению - оно просто на порядки ниже нижнего предела подобных измерений.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 15:36

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:Чтобы пошел дождь

Я и не вызываю дождь, с чего вы это взяли.
Я указываю на то, что эта влага не исчезает бесследно с полуострова, вне зависимости от того, попадает она в грунт напрямую, или повышает влажность воздуха. А ее объем для тех территорий сравним с гововыми поступлениями влаги от осадков
  Волгарь написав:Влияния испарения воды из СКК на уровень осадков в Крыму не поддается практическому измерению - оно просто на порядки ниже нижнего предела подобных измерений

Чуть выше вы назвали мизером 700 млн м3 воды для засушливого региона. Чисто для сравнения я вам наглядно показал, что это такой же объем жидкости, который суммарно получают эти засушливые территории от осадков за год. Вы же углубляетесь в какие-то умозаключения, пойдет ли от этого дождь. Ну реально, не городите чушь.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 15:47

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Вы работать не пробовали? Или все безработные?
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 15:49

  Дваждыдвашник написав:Вы работать не пробовали? Или все безработные?

Кто бы говорил.
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:02

  Faceless написав:
  Волгарь написав:Чтобы пошел дождь

Я и не вызываю дождь, с чего вы это взяли.
Я указываю на то, что эта влага не исчезает бесследно с полуострова, вне зависимости от того, попадает она в грунт напрямую, или повышает влажность воздуха. А ее объем для тех территорий сравним с гововыми поступлениями влаги от осадков
  Волгарь написав:Влияния испарения воды из СКК на уровень осадков в Крыму не поддается практическому измерению - оно просто на порядки ниже нижнего предела подобных измерений

Чуть выше вы назвали мизером 700 млн м3 воды для засушливого региона. Чисто для сравнения я вам наглядно показал, что это такой же объем жидкости, который суммарно получают эти засушливые территории от осадков за год. Вы же углубляетесь в какие-то умозаключения, пойдет ли от этого дождь. Ну реально, не городите чушь.

А Вам наглядно ( в отличи от Вас с цифрами на руках) показал, что влияние СКК на количество осадков в Крыму ничтожно. Разумеется, мы (Вы и я) не метеорологи, и рассуждаем по-дилетантски. Поэтому все подобные размышления - не более чем упражнения для ума. Критерий истины тут простой - дожди в Крыму летом. Которые не шли там ДО СТРОИТЕЛЬСТВА СКК, не шли с 72-го по 2014-ый, не идут сейчас, и не пойдут в ближайшие лет 50 ТОЧНО. По одной простой причине - для этого нужно изменение климата, т.е. водохранилище площадью 100-200 км2 (а не канал длиной 200 км на 10 м2, т.е. с зеркалом в 100 раз меньше) + снижение средней дневной температуры градусов до 20-25-ти в июле.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 16:41

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:А Вам наглядно ( в отличи от Вас с цифрами на руках) показал, что влияние СКК на количество осадков в Крыму ничтожно.

Если вам с третьего раза таки не понятно, что я и не вел речь о влиянии СКК на количество осадков, то логика тут бессильна.
Я лишь сравнивал "потерянный" объем воды с объемом осадков, что весьма наглядно говорит о их значимости для региона. А "потерянные" 700 миллионов тонн воды в год бесследно не исчезают в параллельном измерении
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 17:38

  Faceless написав:
  Волгарь написав:А Вам наглядно ( в отличи от Вас с цифрами на руках) показал, что влияние СКК на количество осадков в Крыму ничтожно.
Если вам с третьего раза таки не понятно, что я и не вел речь о влиянии СКК на количество осадков, то логика тут бессильна.
Я лишь сравнивал "потерянный" объем воды с объемом осадков, что весьма наглядно говорит о их значимости для региона. А "потерянные" 700 миллионов тонн воды в год бесследно не исчезают в параллельном измерении
Все йому зрозуміло , просто він троль проплачений а тому повинен відводити увагу з реалій на вимишлине...
Для інших
1 Наш тролик спеціально бере викривлену інформацію , а саме
Він починає рахувати рівень вологості повітря від нуля...
Ясно що виходить в ньогощо 700 млн м3 в рік ні на що не впливають
2 Давайте спробуємо на пальцях розібратись а що відбувається в реалі
а - якась кількість води не залежно від наявності води в каналі- присутня в кримському повітрі ( наприклад за рахунок випаровувань з Чорного моря) і нехай ця цифра буде ікс
б - опади відбуваються тільки при певних умовах (відносна вологість повітря+температура+тиск) і назвемо цю цифру ігрек
в - що відбудеться коли до ікс і ігрека додасться ще 700 млн м3 ? Все просто , збільшиться вологість повітря і при тих самих температура+тиск - ці 700 млн м3 додатково до ігрека випадуть у вигляді опадів

Тобто якщо забрати 700 млн м3 які поступали з каналу-на півострові щороку буде на 700 млн м3 води менше..
Що далі - а далі рух в сторону балансу
Степовий мікроклімат перетвориться в пустельний , зменшиться кількість води в повітрі, понизиться рівень грунтових вод....
Це звичайно буде скомпенсовано зменшенням виробництв які використовують воду ( те саме сільське господарство це чудово показало) і погіршенням умов проживання населення ( наприклад якби сухе повітря не приводило до погіршення комфортності проживання то такі б вироби як зволожувачі повітря - взагалі б не продавались)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 09:48

  budivelnik написав:
  Faceless написав:
  Волгарь написав:А Вам наглядно ( в отличи от Вас с цифрами на руках) показал, что влияние СКК на количество осадков в Крыму ничтожно.
Если вам с третьего раза таки не понятно, что я и не вел речь о влиянии СКК на количество осадков, то логика тут бессильна.
Я лишь сравнивал "потерянный" объем воды с объемом осадков, что весьма наглядно говорит о их значимости для региона. А "потерянные" 700 миллионов тонн воды в год бесследно не исчезают в параллельном измерении
Все йому зрозуміло , просто він троль проплачений а тому повинен відводити увагу з реалій на вимишлине...
Для інших
1 Наш тролик спеціально бере викривлену інформацію , а саме
Він починає рахувати рівень вологості повітря від нуля...
Ясно що виходить в ньогощо 700 млн м3 в рік ні на що не впливають
2 Давайте спробуємо на пальцях розібратись а що відбувається в реалі
а - якась кількість води не залежно від наявності води в каналі- присутня в кримському повітрі ( наприклад за рахунок випаровувань з Чорного моря) і нехай ця цифра буде ікс
б - опади відбуваються тільки при певних умовах (відносна вологість повітря+температура+тиск) і назвемо цю цифру ігрек
в - що відбудеться коли до ікс і ігрека додасться ще 700 млн м3 ? Все просто , збільшиться вологість повітря і при тих самих температура+тиск - ці 700 млн м3 додатково до ігрека випадуть у вигляді опадів

Тобто якщо забрати 700 млн м3 які поступали з каналу-на півострові щороку буде на 700 млн м3 води менше..
Що далі - а далі рух в сторону балансу
Степовий мікроклімат перетвориться в пустельний , зменшиться кількість води в повітрі, понизиться рівень грунтових вод....
Це звичайно буде скомпенсовано зменшенням виробництв які використовують воду ( те саме сільське господарство це чудово показало) і погіршенням умов проживання населення ( наприклад якби сухе повітря не приводило до погіршення комфортності проживання то такі б вироби як зволожувачі повітря - взагалі б не продавались)

Простите, я очень извиняюсь, но суть и форма Ваших рассуждений об очередном предмете, о котором Вы, любезный, не имеете абсолютно никакого понятия, живо напомнили мне сразу несколько бородатых анекдотов о прапорщиках СА.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 10:15

  Faceless написав:..
Если вам с третьего раза таки не понятно, что я и не вел речь о влиянии СКК на количество осадков, то логика тут бессильна.
Я лишь сравнивал "потерянный" объем воды с объемом осадков, что весьма наглядно говорит о их значимости для региона. А "потерянные" 700 миллионов тонн воды в год бесследно не исчезают в параллельном измерении

потеря воды СКК в Крыму привела к значительному падению урожайности земель Северного Крыма, вредным испарениям с "Титана" в Армянске и потери части урожая винограда и персиков там же.
насколько это критично для экономики Крымы, не знаю - но села, и так не многочисленные потихоньку пустеют. Впрочем, на материковой Украине ситуация схожа даже с водой.
В отличие от теоретиков, я десять лет из года в год все вижу в середине и конце лета, когда посещаю Крым транзитом через Армянск. До гор эти каналы не дотягивают, реально, когда вода была (до 2014), поток ее на глаз можно сравнить с небольшой речушкой типа Удай в Полтавской обл.
На Западе Крыма, в районе Евпатории/Саки есть пресноводные озера - в тех краях виноградники и фруктовые продолжают орошать.
sequence
 
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