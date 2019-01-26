В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Faceless написав:.. Если вам с третьего раза таки не понятно, что я и не вел речь о влиянии СКК на количество осадков, то логика тут бессильна. Я лишь сравнивал "потерянный" объем воды с объемом осадков, что весьма наглядно говорит о их значимости для региона. А "потерянные" 700 миллионов тонн воды в год бесследно не исчезают в параллельном измерении
потеря воды СКК в Крыму привела к значительному падению урожайности земель Северного Крыма, вредным испарениям с "Титана" в Армянске и потери части урожая винограда и персиков там же. насколько это критично для экономики Крымы, не знаю - но села, и так не многочисленные потихоньку пустеют. Впрочем, на материковой Украине ситуация схожа даже с водой. В отличие от теоретиков, я десять лет из года в год все вижу в середине и конце лета, когда посещаю Крым транзитом через Армянск. До гор эти каналы не дотягивают, реально, когда вода была (до 2014), поток ее на глаз можно сравнить с небольшой речушкой типа Удай в Полтавской обл. На Западе Крыма, в районе Евпатории/Саки есть пресноводные озера - в тех краях виноградники и фруктовые продолжают орошать.
Согласен, не исчезают. Беда в том, что если эта влага и проливаются дождями, то точно не в Крыму и не летом. Простая физика процесса. Влажность воздуха подразделяется на абсолютную и относительную. Абсолютная показывает максимальное содержание водяного пара в воздухе (в г/м3), выше значения которой наступает насыщение и выпадает дождь или снег. Чем выше температура воздуха, тем выше его абсолютная влажность - при -10 всего 0,3 г/м3, при +10 - 9,4, при + 20-ти -17,3, при + 30-ти -30,4. Если по ТВ в прогнозе погоды сказали, что температура +30, влажность воздуха 40%, это означает, что в данный момент абсолютная влажность воздуха равна 13,6 г/м3 (40% от 30,4-х - это и есть относительная влажность). +30 и 40% - почти стандартные значения температуры для лета днем в тени в степном Крыму. Чтобы там пошел дождь, нужно, чтобы максимум в течение нескольких часов воздух вобрал в себя еще 16,8 г воды/м3 (потому что из-за перепадов атмосферного давления ветер сдвинет воздушные массы, насыщенные водой, и дождь прольется над Таманским полуостровом). Физически это насыщение невозможно. Но дождь мог бы пойти ночью, при +20 и абсолютной влажности в 17,3 г/м3 - тогда воздуху нужно впитать всего 3,7 гр/м3. Увы, СКК на этот процесс не оказывает абсолютно никакого влияния - даже если представить, что вся масса воды (700 млн.т ) испаряется не за год, а за май-сентябрь, влияние этих испарений на абсолютную влажность воздуха в Крыму НИЧТОЖНО (этой воды НИЧТОЖНО МАЛО, чтобы наполнить воздух влагой до уровня насыщения) - если дождь и идет, то исключительно за счет прихода холодных фронтов, в которых водяной пар достиг температуры насыщения.
Волгарь написав:Согласен, не исчезают. Беда в том, что если эта влага и проливаются дождями, то точно не в Крыму и не летом. Простая физика процесса. Влажность воздуха подразделяется на абсолютную и относительную. Абсолютная показывает максимальное содержание водяного пара в воздухе (в г/м3), выше значения которой наступает насыщение и выпадает дождь или снег. Чем выше температура воздуха, тем выше его абсолютная влажность - при -10 всего 0,3 г/м3, при +10 - 9,4, при + 20-ти -17,3, при + 30-ти -30,4. Если по ТВ в прогнозе погоды сказали, что температура +30, влажность воздуха 40%, это означает, что в данный момент абсолютная влажность воздуха равна 13,6 г/м3 (40% от 30,4-х - это и есть относительная влажность). +30 и 40% - почти стандартные значения температуры для лета днем в тени в степном Крыму. Чтобы там пошел дождь, нужно, чтобы максимум в течение нескольких часов воздух вобрал в себя еще 16,8 г воды/м3 (потому что из-за перепадов атмосферного давления ветер сдвинет воздушные массы, насыщенные водой, и дождь прольется над Таманским полуостровом). Физически это насыщение невозможно. Но дождь мог бы пойти ночью, при +20 и абсолютной влажности в 17,3 г/м3 - тогда воздуху нужно впитать всего 3,7 гр/м3. Увы, СКК на этот процесс не оказывает абсолютно никакого влияния - даже если представить, что вся масса воды (700 млн.т ) испаряется не за год, а за май-сентябрь, влияние этих испарений на абсолютную влажность воздуха в Крыму НИЧТОЖНО (этой воды НИЧТОЖНО МАЛО, чтобы наполнить воздух влагой до уровня насыщения) - если дождь и идет, то исключительно за счет прихода холодных фронтов, в которых водяной пар достиг температуры насыщения.
Вы тут чуть выше обвиняли оппонента что он не является специалистом в вопросе, так сами поступаете точно так же. Реально смешно слышать, что для полупустыни 700 млн тонн воды не имеют значения, и ссылаетесь как попугай на выпадение испарений дождями. А ведь это речь только о "потерянной" по учету воде, по факту из водного баланса полуострова исчезло вдвое больше. Еще раз напомню - только "потерянной" воды - 26 мм на ВСЮ площадь полуострова, или примерно эквивалент всех годовых осадков (а может и больше) по количеству для территорий, примыкающих к каналу. Если говорить о совокупном поступлении воды по СКК, это ВДВОЕ больше. Надо быть совсем упертым, чтобы и дальше талдычить, что для пустынных территорий это ничтожно, и тем более, если вам привели цифры, как это повлияло на сх:
Так что можете хоть сто раз повторить свою мантру о том, что вся эта влага бесследно испарялась и исчезала или над Черным морем, или в паралельном измерении, это никак не опровергает ни фактических цифр - сравнения объемов этой воды с годовым поступлением воды от осадков, и тем более - катастрофического снижения с/х Артезианские скважины тоже воду дают не из параллельного измерения, если поступления воды в грунтовые воды не было и нет, то и они быстро истощатся. Опреснительные установки - очень и очень недешевая штуковина, и сами по себе, и в обслуживании.
Волгарь написав:Согласен, не исчезают. Беда в том, что если эта влага и проливаются дождями, то точно не в Крыму и не летом. Простая физика процесса. Влажность воздуха подразделяется на абсолютную и относительную. Абсолютная показывает максимальное содержание водяного пара в воздухе (в г/м3), выше значения которой наступает насыщение и выпадает дождь или снег. Чем выше температура воздуха, тем выше его абсолютная влажность - при -10 всего 0,3 г/м3, при +10 - 9,4, при + 20-ти -17,3, при + 30-ти -30,4. Если по ТВ в прогнозе погоды сказали, что температура +30, влажность воздуха 40%, это означает, что в данный момент абсолютная влажность воздуха равна 13,6 г/м3 (40% от 30,4-х - это и есть относительная влажность). +30 и 40% - почти стандартные значения температуры для лета днем в тени в степном Крыму. Чтобы там пошел дождь, нужно, чтобы максимум в течение нескольких часов воздух вобрал в себя еще 16,8 г воды/м3 (потому что из-за перепадов атмосферного давления ветер сдвинет воздушные массы, насыщенные водой, и дождь прольется над Таманским полуостровом). Физически это насыщение невозможно. Но дождь мог бы пойти ночью, при +20 и абсолютной влажности в 17,3 г/м3 - тогда воздуху нужно впитать всего 3,7 гр/м3. Увы, СКК на этот процесс не оказывает абсолютно никакого влияния - даже если представить, что вся масса воды (700 млн.т ) испаряется не за год, а за май-сентябрь, влияние этих испарений на абсолютную влажность воздуха в Крыму НИЧТОЖНО (этой воды НИЧТОЖНО МАЛО, чтобы наполнить воздух влагой до уровня насыщения) - если дождь и идет, то исключительно за счет прихода холодных фронтов, в которых водяной пар достиг температуры насыщения.
Вы тут чуть выше обвиняли оппонента что он не является специалистом в вопросе, так сами поступаете точно так же. Реально смешно слышать, что для полупустыни 700 млн тонн воды не имеют значения, и ссылаетесь как попугай на выпадение испарений дождями. А ведь это речь только о "потерянной" по учету воде, по факту из водного баланса полуострова исчезло вдвое больше. Еще раз напомню - только "потерянной" воды - 26 мм на ВСЮ площадь полуострова, или примерно эквивалент всех годовых осадков (а может и больше) по количеству для территорий, примыкающих к каналу. Если говорить о совокупном поступлении воды по СКК, это ВДВОЕ больше. Надо быть совсем упертым, чтобы и дальше талдычить, что для пустынных территорий это ничтожно, и тем более, если вам привели цифры, как это повлияло на сх:
Так что можете хоть сто раз повторить свою мантру о том, что вся эта влага бесследно испарялась и исчезала или над Черным морем, или в паралельном измерении, это никак не опровергает ни фактических цифр - сравнения объемов этой воды с годовым поступлением воды от осадков, и тем более - катастрофического снижения с/х Артезианские скважины тоже воду дают не из параллельного измерения, если поступления воды в грунтовые воды не было и нет, то и они быстро истощатся. Опреснительные установки - очень и очень недешевая штуковина, и сами по себе, и в обслуживании.
Простите, но видимо,внимательно читать написанное (в то, что Вы не понимаете прочитанное, я не верю) - не Ваш удел. Еще раз повторюсь - цифры наглядно доказывают, что СКК был типично советским проектом тогдашнего Минводхоза по закапыванию средств в землю, реальный результат которого - 50+ воды теряется при испарении, 35% идет на выращивание риса в условиях степи под 46-ым градусом северной широты и лишь 15% более менее используется по назначению, что с учетом опять же реальных затрат на поставку этих 15-ти процентов (насосные станции/гидрозатворы/эл. энергия), отнесенных к выращенной продукции, делает ее воистину золотой. Не говоря о том, что годовой сток Днепра в итоге потерял около 3% своего объема - 1,3 кубокилометра воды из 53-х. И все это было сделано вместо того, чтобы максимум по 4-м водоводам диаметром 1 420 мм подавать 250 млн. м3 воды по назначению, без использования ее для рисосеяние, теряя при этом не 50, а максимум пару процентов от объема.