Додано: Сер 30 січ, 2019 11:01

Волгарь написав: Согласен, не исчезают. Беда в том, что если эта влага и проливаются дождями, то точно не в Крыму и не летом. Простая физика процесса. Влажность воздуха подразделяется на абсолютную и относительную. Абсолютная показывает максимальное содержание водяного пара в воздухе (в г/м3), выше значения которой наступает насыщение и выпадает дождь или снег. Чем выше температура воздуха, тем выше его абсолютная влажность - при -10 всего 0,3 г/м3, при +10 - 9,4, при + 20-ти -17,3, при + 30-ти -30,4. Если по ТВ в прогнозе погоды сказали, что температура +30, влажность воздуха 40%, это означает, что в данный момент абсолютная влажность воздуха равна 13,6 г/м3 (40% от 30,4-х - это и есть относительная влажность). +30 и 40% - почти стандартные значения температуры для лета днем в тени в степном Крыму. Чтобы там пошел дождь, нужно, чтобы максимум в течение нескольких часов воздух вобрал в себя еще 16,8 г воды/м3 (потому что из-за перепадов атмосферного давления ветер сдвинет воздушные массы, насыщенные водой, и дождь прольется над Таманским полуостровом). Физически это насыщение невозможно. Но дождь мог бы пойти ночью, при +20 и абсолютной влажности в 17,3 г/м3 - тогда воздуху нужно впитать всего 3,7 гр/м3. Увы, СКК на этот процесс не оказывает абсолютно никакого влияния - даже если представить, что вся масса воды (700 млн.т ) испаряется не за год, а за май-сентябрь, влияние этих испарений на абсолютную влажность воздуха в Крыму НИЧТОЖНО (этой воды НИЧТОЖНО МАЛО, чтобы наполнить воздух влагой до уровня насыщения) - если дождь и идет, то исключительно за счет прихода холодных фронтов, в которых водяной пар достиг температуры насыщения. Согласен, не исчезают. Беда в том, что если эта влага и проливаются дождями, то точно не в Крыму и не летом. Простая физика процесса. Влажность воздуха подразделяется на абсолютную и относительную. Абсолютная показывает максимальное содержание водяного пара в воздухе (в г/м3), выше значения которой наступает насыщение и выпадает дождь или снег. Чем выше температура воздуха, тем выше его абсолютная влажность - при -10 всего 0,3 г/м3, при +10 - 9,4, при + 20-ти -17,3, при + 30-ти -30,4. Если по ТВ в прогнозе погоды сказали, что температура +30, влажность воздуха 40%, это означает, что в данный момент абсолютная влажность воздуха равна 13,6 г/м3 (40% от 30,4-х - это и есть относительная влажность). +30 и 40% - почти стандартные значения температуры для лета днем в тени в степном Крыму. Чтобы там пошел дождь, нужно, чтобы максимум в течение нескольких часов воздух вобрал в себя еще 16,8 г воды/м3 (потому что из-за перепадов атмосферного давления ветер сдвинет воздушные массы, насыщенные водой, и дождь прольется над Таманским полуостровом). Физически это насыщение невозможно. Но дождь мог бы пойти ночью, при +20 и абсолютной влажности в 17,3 г/м3 - тогда воздуху нужно впитать всего 3,7 гр/м3. Увы, СКК на этот процесс не оказывает абсолютно никакого влияния - даже если представить, что вся масса воды (700 млн.т ) испаряется не за год, а за май-сентябрь, влияние этих испарений на абсолютную влажность воздуха в Крыму НИЧТОЖНО (этой воды НИЧТОЖНО МАЛО, чтобы наполнить воздух влагой до уровня насыщения) - если дождь и идет, то исключительно за счет прихода холодных фронтов, в которых водяной пар достиг температуры насыщения.



http://ab-centre.ru/page/selskoe-hozyaystvo-kryma

(Да, не официальная статистика, в официальной что-то не нашел нужных данных)

Картофель: 3.5 тыс т.

Овощи 44.5 тыс т.



В 2013: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/sg/sg_reg/vz_reg/vz_u/vz12_u.html



Картофель: 402.5 тыс т.

Овощи: 472.9 тыс т. Посмотрим что по сельскому хозяйству (тут 2015)(Да, не официальная статистика, в официальной что-то не нашел нужных данных)Картофель: 3.5 тыс т.Овощи 44.5 тыс т.В 2013:Картофель:Овощи:

Вы тут чуть выше обвиняли оппонента что он не является специалистом в вопросе, так сами поступаете точно так же. Реально смешно слышать, что для полупустыни 700 млн тонн воды не имеют значения, и ссылаетесь как попугай на выпадение испарений дождями. А ведь это речь только о "потерянной" по учету воде, по факту из водного баланса полуострова исчезло вдвое больше. Еще раз напомню - только "потерянной" воды - 26 мм на ВСЮ площадь полуострова, или примерно эквивалент всех годовых осадков (а может и больше) по количеству для территорий, примыкающих к каналу. Если говорить о совокупном поступлении воды по СКК, это ВДВОЕ больше. Надо быть совсем упертым, чтобы и дальше талдычить, что для пустынных территорий это ничтожно, и тем более, если вам привели цифры, как это повлияло на сх:Так что можете хоть сто раз повторить свою мантру о том, что вся эта влага бесследно испарялась и исчезала или над Черным морем, или в паралельном измерении, это никак не опровергает ни фактических цифр - сравнения объемов этой воды с годовым поступлением воды от осадков, и тем более - катастрофического снижения с/хАртезианские скважины тоже воду дают не из параллельного измерения, если поступления воды в грунтовые воды не было и нет, то и они быстро истощатся. Опреснительные установки - очень и очень недешевая штуковина, и сами по себе, и в обслуживании.