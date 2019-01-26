В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Faceless написав:.. Если вам с третьего раза таки не понятно, что я и не вел речь о влиянии СКК на количество осадков, то логика тут бессильна. Я лишь сравнивал "потерянный" объем воды с объемом осадков, что весьма наглядно говорит о их значимости для региона. А "потерянные" 700 миллионов тонн воды в год бесследно не исчезают в параллельном измерении
потеря воды СКК в Крыму привела к значительному падению урожайности земель Северного Крыма, вредным испарениям с "Титана" в Армянске и потери части урожая винограда и персиков там же. насколько это критично для экономики Крымы, не знаю - но села, и так не многочисленные потихоньку пустеют. Впрочем, на материковой Украине ситуация схожа даже с водой. В отличие от теоретиков, я десять лет из года в год все вижу в середине и конце лета, когда посещаю Крым транзитом через Армянск. До гор эти каналы не дотягивают, реально, когда вода была (до 2014), поток ее на глаз можно сравнить с небольшой речушкой типа Удай в Полтавской обл. На Западе Крыма, в районе Евпатории/Саки есть пресноводные озера - в тех краях виноградники и фруктовые продолжают орошать.
Согласен, не исчезают. Беда в том, что если эта влага и проливаются дождями, то точно не в Крыму и не летом. Простая физика процесса. Влажность воздуха подразделяется на абсолютную и относительную. Абсолютная показывает максимальное содержание водяного пара в воздухе (в г/м3), выше значения которой наступает насыщение и выпадает дождь или снег. Чем выше температура воздуха, тем выше его абсолютная влажность - при -10 всего 0,3 г/м3, при +10 - 9,4, при + 20-ти -17,3, при + 30-ти -30,4. Если по ТВ в прогнозе погоды сказали, что температура +30, влажность воздуха 40%, это означает, что в данный момент абсолютная влажность воздуха равна 13,6 г/м3 (40% от 30,4-х - это и есть относительная влажность). +30 и 40% - почти стандартные значения температуры для лета днем в тени в степном Крыму. Чтобы там пошел дождь, нужно, чтобы максимум в течение нескольких часов воздух вобрал в себя еще 16,8 г воды/м3 (потому что из-за перепадов атмосферного давления ветер сдвинет воздушные массы, насыщенные водой, и дождь прольется над Таманским полуостровом). Физически это насыщение невозможно. Но дождь мог бы пойти ночью, при +20 и абсолютной влажности в 17,3 г/м3 - тогда воздуху нужно впитать всего 3,7 гр/м3. Увы, СКК на этот процесс не оказывает абсолютно никакого влияния - даже если представить, что вся масса воды (700 млн.т ) испаряется не за год, а за май-сентябрь, влияние этих испарений на абсолютную влажность воздуха в Крыму НИЧТОЖНО (этой воды НИЧТОЖНО МАЛО, чтобы наполнить воздух влагой до уровня насыщения) - если дождь и идет, то исключительно за счет прихода холодных фронтов, в которых водяной пар достиг температуры насыщения.
Волгарь написав:Согласен, не исчезают. Беда в том, что если эта влага и проливаются дождями, то точно не в Крыму и не летом. Простая физика процесса. Влажность воздуха подразделяется на абсолютную и относительную. Абсолютная показывает максимальное содержание водяного пара в воздухе (в г/м3), выше значения которой наступает насыщение и выпадает дождь или снег. Чем выше температура воздуха, тем выше его абсолютная влажность - при -10 всего 0,3 г/м3, при +10 - 9,4, при + 20-ти -17,3, при + 30-ти -30,4. Если по ТВ в прогнозе погоды сказали, что температура +30, влажность воздуха 40%, это означает, что в данный момент абсолютная влажность воздуха равна 13,6 г/м3 (40% от 30,4-х - это и есть относительная влажность). +30 и 40% - почти стандартные значения температуры для лета днем в тени в степном Крыму. Чтобы там пошел дождь, нужно, чтобы максимум в течение нескольких часов воздух вобрал в себя еще 16,8 г воды/м3 (потому что из-за перепадов атмосферного давления ветер сдвинет воздушные массы, насыщенные водой, и дождь прольется над Таманским полуостровом). Физически это насыщение невозможно. Но дождь мог бы пойти ночью, при +20 и абсолютной влажности в 17,3 г/м3 - тогда воздуху нужно впитать всего 3,7 гр/м3. Увы, СКК на этот процесс не оказывает абсолютно никакого влияния - даже если представить, что вся масса воды (700 млн.т ) испаряется не за год, а за май-сентябрь, влияние этих испарений на абсолютную влажность воздуха в Крыму НИЧТОЖНО (этой воды НИЧТОЖНО МАЛО, чтобы наполнить воздух влагой до уровня насыщения) - если дождь и идет, то исключительно за счет прихода холодных фронтов, в которых водяной пар достиг температуры насыщения.
Вы тут чуть выше обвиняли оппонента что он не является специалистом в вопросе, так сами поступаете точно так же. Реально смешно слышать, что для полупустыни 700 млн тонн воды не имеют значения, и ссылаетесь как попугай на выпадение испарений дождями. А ведь это речь только о "потерянной" по учету воде, по факту из водного баланса полуострова исчезло вдвое больше. Еще раз напомню - только "потерянной" воды - 26 мм на ВСЮ площадь полуострова, или примерно эквивалент всех годовых осадков (а может и больше) по количеству для территорий, примыкающих к каналу. Если говорить о совокупном поступлении воды по СКК, это ВДВОЕ больше. Надо быть совсем упертым, чтобы и дальше талдычить, что для пустынных территорий это ничтожно, и тем более, если вам привели цифры, как это повлияло на сх:
Так что можете хоть сто раз повторить свою мантру о том, что вся эта влага бесследно испарялась и исчезала или над Черным морем, или в паралельном измерении, это никак не опровергает ни фактических цифр - сравнения объемов этой воды с годовым поступлением воды от осадков, и тем более - катастрофического снижения с/х Артезианские скважины тоже воду дают не из параллельного измерения, если поступления воды в грунтовые воды не было и нет, то и они быстро истощатся. Опреснительные установки - очень и очень недешевая штуковина, и сами по себе, и в обслуживании.
Волгарь написав:Согласен, не исчезают. Беда в том, что если эта влага и проливаются дождями, то точно не в Крыму и не летом. Простая физика процесса. Влажность воздуха подразделяется на абсолютную и относительную. Абсолютная показывает максимальное содержание водяного пара в воздухе (в г/м3), выше значения которой наступает насыщение и выпадает дождь или снег. Чем выше температура воздуха, тем выше его абсолютная влажность - при -10 всего 0,3 г/м3, при +10 - 9,4, при + 20-ти -17,3, при + 30-ти -30,4. Если по ТВ в прогнозе погоды сказали, что температура +30, влажность воздуха 40%, это означает, что в данный момент абсолютная влажность воздуха равна 13,6 г/м3 (40% от 30,4-х - это и есть относительная влажность). +30 и 40% - почти стандартные значения температуры для лета днем в тени в степном Крыму. Чтобы там пошел дождь, нужно, чтобы максимум в течение нескольких часов воздух вобрал в себя еще 16,8 г воды/м3 (потому что из-за перепадов атмосферного давления ветер сдвинет воздушные массы, насыщенные водой, и дождь прольется над Таманским полуостровом). Физически это насыщение невозможно. Но дождь мог бы пойти ночью, при +20 и абсолютной влажности в 17,3 г/м3 - тогда воздуху нужно впитать всего 3,7 гр/м3. Увы, СКК на этот процесс не оказывает абсолютно никакого влияния - даже если представить, что вся масса воды (700 млн.т ) испаряется не за год, а за май-сентябрь, влияние этих испарений на абсолютную влажность воздуха в Крыму НИЧТОЖНО (этой воды НИЧТОЖНО МАЛО, чтобы наполнить воздух влагой до уровня насыщения) - если дождь и идет, то исключительно за счет прихода холодных фронтов, в которых водяной пар достиг температуры насыщения.
Вы тут чуть выше обвиняли оппонента что он не является специалистом в вопросе, так сами поступаете точно так же. Реально смешно слышать, что для полупустыни 700 млн тонн воды не имеют значения, и ссылаетесь как попугай на выпадение испарений дождями. А ведь это речь только о "потерянной" по учету воде, по факту из водного баланса полуострова исчезло вдвое больше. Еще раз напомню - только "потерянной" воды - 26 мм на ВСЮ площадь полуострова, или примерно эквивалент всех годовых осадков (а может и больше) по количеству для территорий, примыкающих к каналу. Если говорить о совокупном поступлении воды по СКК, это ВДВОЕ больше. Надо быть совсем упертым, чтобы и дальше талдычить, что для пустынных территорий это ничтожно, и тем более, если вам привели цифры, как это повлияло на сх:
Так что можете хоть сто раз повторить свою мантру о том, что вся эта влага бесследно испарялась и исчезала или над Черным морем, или в паралельном измерении, это никак не опровергает ни фактических цифр - сравнения объемов этой воды с годовым поступлением воды от осадков, и тем более - катастрофического снижения с/х Артезианские скважины тоже воду дают не из параллельного измерения, если поступления воды в грунтовые воды не было и нет, то и они быстро истощатся. Опреснительные установки - очень и очень недешевая штуковина, и сами по себе, и в обслуживании.
Простите, но видимо,внимательно читать написанное (в то, что Вы не понимаете прочитанное, я не верю) - не Ваш удел. Еще раз повторюсь - цифры наглядно доказывают, что СКК был типично советским проектом тогдашнего Минводхоза по закапыванию средств в землю, реальный результат которого - 50+ воды теряется при испарении, 35% идет на выращивание риса в условиях степи под 46-ым градусом северной широты и лишь 15% более менее используется по назначению, что с учетом опять же реальных затрат на поставку этих 15-ти процентов (насосные станции/гидрозатворы/эл. энергия), отнесенных к выращенной продукции, делает ее воистину золотой. Не говоря о том, что годовой сток Днепра в итоге потерял около 3% своего объема - 1,3 кубокилометра воды из 53-х. И все это было сделано вместо того, чтобы максимум по 4-м водоводам диаметром 1 420 мм подавать 250 млн. м3 воды по назначению, без использования ее для рисосеяние, теряя при этом не 50, а максимум пару процентов от объема.
Faceless написав:Вы тут чуть выше обвиняли оппонента что он не является специалистом в вопросе,
Я якраз хороший фахівець в цьому питанні, так як маю освіту інженер-будівельник, де різні там точки роси і так далі розглядаються постійно в повсякденній діяльності.. Тому ще раз Щоб там не пописував студент-невдаха з москальщини про опади , але.. 1 Якщо без каналу опади йдуть , то у випадку додаткового випаровування 700 млн м3 - опадів стане більше 2 Щоб там не розповідав суперуспішний вкладчик газпромівських акцій про капельне орошення в Ізраїлі чи трубопроводи для води - в педерації відсутні а- як технології капельного зрошення б - так і можливості подати 250 млн м3 на Кримський півострів з своїх територій 3 З пунктів 1 і 2 прямо випливає що відсутність СКК погіршить економічні можливості пів-острова точно так само як і комфортність проживання як постійних мешканців так і туристів
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik написав:Я якраз хороший фахівець в цьому питанні, так як маю освіту інженер-будівельник, де різні там точки роси і так далі розглядаються постійно в повсякденній діяльності.
Серьезно? И где вас этому научили? Имеется в виду не примитивный теплотехнический расчет стены в одном измерении, а полноценный в двух- или лучше трех-мерном пространстве. На практике кроме спецов из НИИ стройфизики таких расчетчиков не встречал.
shapo написав:.. Как практик расскажите о артезианских колодцах и вообще о питьевой воде в Крыму, т.к. Волгарь игнорирует этот вопрос.
я селюсь в районе Евпатории, там, повторюсь, с водой все ОК - а из крана я позволяю себе пить только в Германии и Австрии. В Киеве у меня в аквариуме вода из крана зеленеет примерно за неделю, а фильтра на входе в квартиру приходится чистить раз в квартал, бо напор пропадает.
budivelnik написав:Я якраз хороший фахівець в цьому питанні, так як маю освіту інженер-будівельник, де різні там точки роси і так далі розглядаються постійно в повсякденній діяльності.
Серьезно? И где вас этому научили? Имеется в виду не примитивный теплотехнический расчет стены в одном измерении, а полноценный в двух- или лучше трех-мерном пространстве. На практике кроме спецов из НИИ стройфизики таких расчетчиков не встречал.
1 Я що своїми викладками замінив гідромедцентр і точно вказав де-коли-скільки і чого випало в залежності від тог о де коли і скільки випарувалось ? 2 Моїх знань і логічних ланцюжків достатньо щоб стверджувати а - У випадку коли на території пів-остврова додатково випаровується 700 млн м3 в рік - опадів буде більше ніж у випадку коли такі випаровування відсутні б - відсутність цих випарів - погіршить забезпечення водою
То як - і далі будете задавати запитання ні про що - чи погодитесь з моїм п2 ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
испарения того ручейка, что назывался СКК никоим образом не влияли на местный климат, ибо рядом находящийся источник (ЧМ), с испарениями в миллиарды/триллионы раз большими, задавали и задают погоду и осадки на полуострове. В там чего, в голову совсем ударились - вы видели тот ручеек, когда он еще тек?? По совокупной площади испарения он примерно совпадает со среднего размера озером - много он погоды задаст? От блин, климатологи-неудачники
budivelnik написав: То як - і далі будете задавати запитання ні про що - чи погодитесь з моїм п2 ?
Спрашивать бесполезно, т.к. ответа нет, а логические цепочки в определении точки росы на границы разных сред при решении уравнений теплопереноса это явно новое,пока незапатентованное в строительной науке
sequence написав:испарения того ручейка, что назывался СКК никоим образом не влияли на местный климат,
Вона і так практично вся випарововулась, лише маленька частина потрапляла рослинам і в підземні води. Зараз рослинам нічого не потрапляє, тому вони сохнуть, а підземні води викачують люди. Без дніпровської води Дике поле повернеться до степу, що в Криму, що на материку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...