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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 433434435436
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:31

  sequence написав:
  shapo написав:..
Как практик расскажите о артезианских колодцах и вообще о питьевой воде в Крыму, т.к. Волгарь игнорирует этот вопрос.

я селюсь в районе Евпатории, там, повторюсь, с водой все ОК - а из крана я позволяю себе пить только в Германии и Австрии. В Киеве у меня в аквариуме вода из крана зеленеет примерно за неделю, а фильтра на входе в квартиру приходится чистить раз в квартал, бо напор пропадает.

Я игнорирую этот вопрос по одной простой причине - не имею о состоянии артезианских скважин в Крыму никакой информации. Но если Вы имеете ввиду именно АРТЕЗИАНСКИЕ СКВАЖИНЫ, т.е. системы подъема воды с водоносных слоев, лежащих на глубинах 150+ метров и изолированных от соприкосновения с грунтовыми водами, заполнение которых водой произошло тысячи лет назад, а не скважины, пробуренные на 20-40 м, где водный режим как раз и зависит от уровня грунтовых вод, то думаю, что с первыми из них все в порядке.
Волгарь
 
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