sequence написав:
я селюсь в районе Евпатории, там, повторюсь, с водой все ОК - а из крана я позволяю себе пить только в Германии и Австрии. В Киеве у меня в аквариуме вода из крана зеленеет примерно за неделю, а фильтра на входе в квартиру приходится чистить раз в квартал, бо напор пропадает.
Я игнорирую этот вопрос по одной простой причине - не имею о состоянии артезианских скважин в Крыму никакой информации. Но если Вы имеете ввиду именно АРТЕЗИАНСКИЕ СКВАЖИНЫ, т.е. системы подъема воды с водоносных слоев, лежащих на глубинах 150+ метров и изолированных от соприкосновения с грунтовыми водами, заполнение которых водой произошло тысячи лет назад, а не скважины, пробуренные на 20-40 м, где водный режим как раз и зависит от уровня грунтовых вод, то думаю, что с первыми из них все в порядке.