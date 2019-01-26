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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 433434435436
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:31

  sequence написав:
  shapo написав:..
Как практик расскажите о артезианских колодцах и вообще о питьевой воде в Крыму, т.к. Волгарь игнорирует этот вопрос.

я селюсь в районе Евпатории, там, повторюсь, с водой все ОК - а из крана я позволяю себе пить только в Германии и Австрии. В Киеве у меня в аквариуме вода из крана зеленеет примерно за неделю, а фильтра на входе в квартиру приходится чистить раз в квартал, бо напор пропадает.

Я игнорирую этот вопрос по одной простой причине - не имею о состоянии артезианских скважин в Крыму никакой информации. Но если Вы имеете ввиду именно АРТЕЗИАНСКИЕ СКВАЖИНЫ, т.е. системы подъема воды с водоносных слоев, лежащих на глубинах 150+ метров и изолированных от соприкосновения с грунтовыми водами, заполнение которых водой произошло тысячи лет назад, а не скважины, пробуренные на 20-40 м, где водный режим как раз и зависит от уровня грунтовых вод, то думаю, что с первыми из них все в порядке.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:58

  shapo написав:
  budivelnik написав:
То як - і далі будете задавати запитання ні про що - чи погодитесь з моїм п2 ?
Спрашивать бесполезно, т.к. ответа нет, а логические цепочки в определении точки росы на границы разных сред при решении уравнений теплопереноса это явно новое,пока незапатентованное в строительной науке
Це відповідати на ваші запитання - безтолку...
Мене ще в інституті вчили
1 На дурні питання - можуть бути тільки дурні відповіді
Ваші питання я кваліфікую як дурні
2 Так само в інституті мене вчили
Правильно поставлені умови задачі - вже половина правильної відповіді.
правильно поставлених умов від вас я також не бачу

Тепер щодо логічних ланцюжків
Один проплачений чужою державою тролик на сторінках чужої для нього Держави вкинув брехливе твердження що
а - 1400 млн м3 води з Дніпра для криму не потрібні
б - 700 млн м3 цієї води взагалі порушуючи всі правила фізики - зникають в невідомому напрямку і якщо навіть десь і випадають у вигляді опадів - то обовязково за територією пів-острова

І перше і друге твердження є маніпулятивним і брехливим
А прості логічні ланцюжки кажуть
Якщо з якоїсь обмеженої території без компенсації забрати 1400 млн м3 - це обовязково приведе до зміни кліматичних умов на цій території і якщо разом з 1400 млн м3 в рік на території спостерігався дефіцит води , то без цих 1400 млн м3 цей дефіцит тільки збільшиться
І щоб це зрозуміти не потрібно проводити трьовимірних кліматичних розрахунків водяного балансу...

Це хоч зрозуміло молодшому співробітнику ольгінського брехунця?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:04

  budivelnik написав:
  shapo написав:
  budivelnik написав:
То як - і далі будете задавати запитання ні про що - чи погодитесь з моїм п2 ?
Спрашивать бесполезно, т.к. ответа нет, а логические цепочки в определении точки росы на границы разных сред при решении уравнений теплопереноса это явно новое,пока незапатентованное в строительной науке
Це відповідати на ваші запитання - безтолку...
Мене ще в інституті вчили
1 На дурні питання - можуть бути тільки дурні відповіді
Ваші питання я кваліфікую як дурні
2 Так само в інституті мене вчили
Правильно поставлені умови задачі - вже половина правильної відповіді.
правильно поставлених умов від вас я також не бачу

Тепер щодо логічних ланцюжків
Один проплачений чужою державою тролик на сторінках чужої для нього Держави вкинув брехливе твердження що
а - 1400 млн м3 води з Дніпра для криму не потрібні
б - 700 млн м3 цієї води взагалі порушуючи всі правила фізики - зникають в невідомому напрямку і якщо навіть десь і випадають у вигляді опадів - то обовязково за територією пів-острова

І перше і друге твердження є маніпулятивним і брехливим
А прості логічні ланцюжки кажуть
Якщо з якоїсь обмеженої території без компенсації забрати 1400 млн м3 - це обовязково приведе до зміни кліматичних умов на цій території і якщо разом з 1400 млн м3 в рік на території спостерігався дефіцит води , то без цих 1400 млн м3 цей дефіцит тільки збільшиться
І щоб це зрозуміти не потрібно проводити трьовимірних кліматичних розрахунків водяного балансу...

Це хоч зрозуміло молодшому співробітнику ольгінського брехунця?

Простите, но все что Вы написали по этому поводу заставляет всерьез усомниться в наличии заявленных Вами же специальных знаний в какой-ли дисциплине из курса Высшего технического образования - не конкретно инженерной, а в принципе ЛЮБОЙ.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:22

Може спочатку проведете медичне обстеження свого лідера в якого чим нижчий курс тим краще москаликам жити бо за ту саму кількість доларів в бюджеті рублів більше...
Потім себе обстежте на адекватність після твердження що зменшення на 1400 млн м3 в рік води - тільки покращують життя кримчан

І тільки після цих обстежень піддавайте сумнівам технічну підготовку форумчан за пару тисяч кілометрів від вас.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:48

  budivelnik написав:Може спочатку проведете медичне обстеження свого лідера в якого чим нижчий курс тим краще москаликам жити бо за ту саму кількість доларів в бюджеті рублів більше...
Потім себе обстежте на адекватність після твердження що зменшення на 1400 млн м3 в рік води - тільки покращують життя кримчан

І тільки після цих обстежень піддавайте сумнівам технічну підготовку форумчан за пару тисяч кілометрів від вас.


Волга - река большая, полноводная. Поэтому волгарям проблем жителей полупустыни не понять :mrgreen: Хотя... 90% тех жителей и сами мало что понимают с 2014-го года...
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