Додано: Сер 30 січ, 2019 19:57

budivelnik написав: Це відповідати на ваші запитання - безтолку...

Мене ще в інституті вчили

1 На дурні питання - можуть бути тільки дурні відповіді

Ваші питання я кваліфікую як дурні Це відповідати на ваші запитання - безтолку...Мене ще в інституті вчили1 На дурні питання - можуть бути тільки дурні відповідіВаші питання я кваліфікую як дурні

budivelnik написав: Я якраз хороший фахівець в цьому питанні, так як маю освіту інженер-будівельник, де різні там точки роси і так далі розглядаються постійно в повсякденній діяльності. Я якраз хороший фахівець в цьому питанні, так як маю освіту інженер-будівельник, де різні там точки роси і так далі розглядаються постійно в повсякденній діяльності.

budivelnik написав: Це хоч зрозуміло молодшому співробітнику ольгінського брехунця? Це хоч зрозуміло молодшому співробітнику ольгінського брехунця?

Поясню для остальных т.к. вам объяснять что-либо бесполезно.Здесь, судя по высказываниям, собрались большие специалисты в гидрологии и гидрогеологии о которых я понятия не имею и потому не принимаю участие в обсуждении кроме как задал интересующий меня вопрос засоленности артезианских скважин Крыма о котором пишут в патриотической прессе и на который так и не получил ответ.Но вот когда увидел такоето у меня было, мягко говоря, сильное удивление, т.к. обычный инженер-строитель (не инженер по внутренним и внешним сетям) мало что понимает в теплотехнических расчетах ограждающих конструкций и в принципе их не делает, тем более каждый день как написал этот персонаж.Инженеры-строители специализирующиеся на тепло-,водо-,газо- и пр. снабжения здания их тоже не делают и потому плохо знают.В проектах эта область наряду с разделом естественной (не приточной) вентиляции здания отдана на откуп архитекторам.А архитекторы в силу полученного советского и пост-советского образования вообще далеки от любых расчетов, как ,например, и конструктивных расчетов каменной кладки за который также отвечают.Поэтому в проектах они реализуют аналогии с уже известными ранее проектами стремясь в конструктивных решениях упрощать задачу до предела,причем часто неудачно.Но в некоторых сложных случаях обращаются в упомянутый мною ранее институт строительной физики в Москве или в отдел стройфизики в НИИСК в Киеве.Т.о. квалифицированных специалистов в теплотехнических расчетах ограждающих конструкций в наявности очень мало.Т.к. этот человек хамит когда его дешевое бахвальство вызывает, как бы это помягче сказать,удивление,то обсуждать с ним не стоит ни один вопрос, в первую очередь по теме строительства.