Додано: Сер 30 січ, 2019 21:31

shapo написав: квалифицированных специалистов в теплотехнических расчетах ограждающих конструкций в наявности очень мало. квалифицированных специалистов в теплотехнических расчетах ограждающих конструкций в наявности очень мало.

1 Яке відношення має теплотехнічний розрахунок огороджуючих конструкцій будівель до водяного балансу криму?

то нагадаю ще раз

Написано багато ,без толку і про все...В мене пару питань , з яких перше - основне2 Я можу зробити будь-який теплотехнічний розрахунок з урахувань як прямих втрат крізь стіни/стелі , так і з урахуванням втрат через вентиляцію/інфільтрацію , хоча дійсно в реальному житті всі ці розрахунки для мене робили проектанти , але те що це не мій основний хліб - не говорить про те що я байдики бив на 4-5 курсі і 20 років ведення будівельного бізнесу після інституту...3 Те що я не можу зробити сам ( або не хочу бо для мене це марудна технічна робота) я можу замовити в своїх друзів , які на сьогодні крім різних НДІ , працють з власними бізнесами і викладають данні дисципліни в Львівській Політехніці + моя тітка один з найкращих фахівців в сфері розрахунку вентиляцій ( хоча сьогодні вже на пенсії , але при потребі племіннику пояснить на раз два все що він запитає і все що відноситься до вентиляцій)...Тому я й назвав ваші питанняа - дурнимиб - тупо поставленимиБо вони не мають жодного симслового звязку з питанням впливу наявності/відсутності 1400 млн м3 води з Дніпра - для Криму.Так як розумію що вся ця камарілья співака з прихлєбателями створена для відволікання уваги від проблем Криму-