В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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shapo написав:.. Как практик расскажите о артезианских колодцах и вообще о питьевой воде в Крыму, т.к. Волгарь игнорирует этот вопрос.
я селюсь в районе Евпатории, там, повторюсь, с водой все ОК - а из крана я позволяю себе пить только в Германии и Австрии. В Киеве у меня в аквариуме вода из крана зеленеет примерно за неделю, а фильтра на входе в квартиру приходится чистить раз в квартал, бо напор пропадает.
Я игнорирую этот вопрос по одной простой причине - не имею о состоянии артезианских скважин в Крыму никакой информации. Но если Вы имеете ввиду именно АРТЕЗИАНСКИЕ СКВАЖИНЫ, т.е. системы подъема воды с водоносных слоев, лежащих на глубинах 150+ метров и изолированных от соприкосновения с грунтовыми водами, заполнение которых водой произошло тысячи лет назад, а не скважины, пробуренные на 20-40 м, где водный режим как раз и зависит от уровня грунтовых вод, то думаю, что с первыми из них все в порядке.
budivelnik написав: То як - і далі будете задавати запитання ні про що - чи погодитесь з моїм п2 ?
Спрашивать бесполезно, т.к. ответа нет, а логические цепочки в определении точки росы на границы разных сред при решении уравнений теплопереноса это явно новое,пока незапатентованное в строительной науке
Це відповідати на ваші запитання - безтолку... Мене ще в інституті вчили 1 На дурні питання - можуть бути тільки дурні відповіді Ваші питання я кваліфікую як дурні 2 Так само в інституті мене вчили Правильно поставлені умови задачі - вже половина правильної відповіді. правильно поставлених умов від вас я також не бачу
Тепер щодо логічних ланцюжків Один проплачений чужою державою тролик на сторінках чужої для нього Держави вкинув брехливе твердження що а - 1400 млн м3 води з Дніпра для криму не потрібні б - 700 млн м3 цієї води взагалі порушуючи всі правила фізики - зникають в невідомому напрямку і якщо навіть десь і випадають у вигляді опадів - то обовязково за територією пів-острова
І перше і друге твердження є маніпулятивним і брехливим А прості логічні ланцюжки кажуть Якщо з якоїсь обмеженої території без компенсації забрати 1400 млн м3 - це обовязково приведе до зміни кліматичних умов на цій території і якщо разом з 1400 млн м3 в рік на території спостерігався дефіцит води , то без цих 1400 млн м3 цей дефіцит тільки збільшиться І щоб це зрозуміти не потрібно проводити трьовимірних кліматичних розрахунків водяного балансу...
Це хоч зрозуміло молодшому співробітнику ольгінського брехунця?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik написав: То як - і далі будете задавати запитання ні про що - чи погодитесь з моїм п2 ?
Спрашивать бесполезно, т.к. ответа нет, а логические цепочки в определении точки росы на границы разных сред при решении уравнений теплопереноса это явно новое,пока незапатентованное в строительной науке
Це відповідати на ваші запитання - безтолку... Мене ще в інституті вчили 1 На дурні питання - можуть бути тільки дурні відповіді Ваші питання я кваліфікую як дурні 2 Так само в інституті мене вчили Правильно поставлені умови задачі - вже половина правильної відповіді. правильно поставлених умов від вас я також не бачу
Тепер щодо логічних ланцюжків Один проплачений чужою державою тролик на сторінках чужої для нього Держави вкинув брехливе твердження що а - 1400 млн м3 води з Дніпра для криму не потрібні б - 700 млн м3 цієї води взагалі порушуючи всі правила фізики - зникають в невідомому напрямку і якщо навіть десь і випадають у вигляді опадів - то обовязково за територією пів-острова
І перше і друге твердження є маніпулятивним і брехливим А прості логічні ланцюжки кажуть Якщо з якоїсь обмеженої території без компенсації забрати 1400 млн м3 - це обовязково приведе до зміни кліматичних умов на цій території і якщо разом з 1400 млн м3 в рік на території спостерігався дефіцит води , то без цих 1400 млн м3 цей дефіцит тільки збільшиться І щоб це зрозуміти не потрібно проводити трьовимірних кліматичних розрахунків водяного балансу...
Це хоч зрозуміло молодшому співробітнику ольгінського брехунця?
Простите, но все что Вы написали по этому поводу заставляет всерьез усомниться в наличии заявленных Вами же специальных знаний в какой-ли дисциплине из курса Высшего технического образования - не конкретно инженерной, а в принципе ЛЮБОЙ.
Може спочатку проведете медичне обстеження свого лідера в якого чим нижчий курс тим краще москаликам жити бо за ту саму кількість доларів в бюджеті рублів більше... Потім себе обстежте на адекватність після твердження що зменшення на 1400 млн м3 в рік води - тільки покращують життя кримчан
І тільки після цих обстежень піддавайте сумнівам технічну підготовку форумчан за пару тисяч кілометрів від вас.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik написав:Може спочатку проведете медичне обстеження свого лідера в якого чим нижчий курс тим краще москаликам жити бо за ту саму кількість доларів в бюджеті рублів більше... Потім себе обстежте на адекватність після твердження що зменшення на 1400 млн м3 в рік води - тільки покращують життя кримчан
І тільки після цих обстежень піддавайте сумнівам технічну підготовку форумчан за пару тисяч кілометрів від вас.
Волга - река большая, полноводная. Поэтому волгарям проблем жителей полупустыни не понять Хотя... 90% тех жителей и сами мало что понимают с 2014-го года...
budivelnik написав:Це відповідати на ваші запитання - безтолку... Мене ще в інституті вчили 1 На дурні питання - можуть бути тільки дурні відповіді Ваші питання я кваліфікую як дурні
Поясню для остальных т.к. вам объяснять что-либо бесполезно. Здесь, судя по высказываниям, собрались большие специалисты в гидрологии и гидрогеологии о которых я понятия не имею и потому не принимаю участие в обсуждении кроме как задал интересующий меня вопрос засоленности артезианских скважин Крыма о котором пишут в патриотической прессе и на который так и не получил ответ. Но вот когда увидел такое
budivelnik написав:Я якраз хороший фахівець в цьому питанні, так як маю освіту інженер-будівельник, де різні там точки роси і так далі розглядаються постійно в повсякденній діяльності.
то у меня было, мягко говоря, сильное удивление, т.к. обычный инженер-строитель (не инженер по внутренним и внешним сетям) мало что понимает в теплотехнических расчетах ограждающих конструкций и в принципе их не делает, тем более каждый день как написал этот персонаж. Инженеры-строители специализирующиеся на тепло-,водо-,газо- и пр. снабжения здания их тоже не делают и потому плохо знают. В проектах эта область наряду с разделом естественной (не приточной) вентиляции здания отдана на откуп архитекторам. А архитекторы в силу полученного советского и пост-советского образования вообще далеки от любых расчетов, как ,например, и конструктивных расчетов каменной кладки за который также отвечают. Поэтому в проектах они реализуют аналогии с уже известными ранее проектами стремясь в конструктивных решениях упрощать задачу до предела,причем часто неудачно. Но в некоторых сложных случаях обращаются в упомянутый мною ранее институт строительной физики в Москве или в отдел стройфизики в НИИСК в Киеве. Т.о. квалифицированных специалистов в теплотехнических расчетах ограждающих конструкций в наявности очень мало.
budivelnik написав:Це хоч зрозуміло молодшому співробітнику ольгінського брехунця?
Т.к. этот человек хамит когда его дешевое бахвальство вызывает, как бы это помягче сказать,удивление,то обсуждать с ним не стоит ни один вопрос, в первую очередь по теме строительства.
shapo написав:квалифицированных специалистов в теплотехнических расчетах ограждающих конструкций в наявности очень мало.
Написано багато ,без толку і про все... В мене пару питань , з яких перше - основне 1 Яке відношення має теплотехнічний розрахунок огороджуючих конструкцій будівель до водяного балансу криму? 2 Я можу зробити будь-який теплотехнічний розрахунок з урахувань як прямих втрат крізь стіни/стелі , так і з урахуванням втрат через вентиляцію/інфільтрацію , хоча дійсно в реальному житті всі ці розрахунки для мене робили проектанти , але те що це не мій основний хліб - не говорить про те що я байдики бив на 4-5 курсі і 20 років ведення будівельного бізнесу після інституту... 3 Те що я не можу зробити сам ( або не хочу бо для мене це марудна технічна робота) я можу замовити в своїх друзів , які на сьогодні крім різних НДІ , працють з власними бізнесами і викладають данні дисципліни в Львівській Політехніці + моя тітка один з найкращих фахівців в сфері розрахунку вентиляцій ( хоча сьогодні вже на пенсії , але при потребі племіннику пояснить на раз два все що він запитає і все що відноситься до вентиляцій)...
Тому я й назвав ваші питання а - дурними б - тупо поставленими Бо вони не мають жодного симслового звязку з питанням впливу наявності/відсутності 1400 млн м3 води з Дніпра - для Криму.
Так як розумію що вся ця камарілья співака з прихлєбателями створена для відволікання уваги від проблем Криму- то нагадаю ще раз 1 Чому на думку ольгінських писак1400 млн м3 води для Криму - зайві 2 Чи підтримують цю думку самі Кримчани , які внаслідок відсутності цієї води втратили випуск 2,6 млн центнерів картоплі і які отримали погодинний доступ до прісної води
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik написав:Це відповідати на ваші запитання - безтолку... Мене ще в інституті вчили 1 На дурні питання - можуть бути тільки дурні відповіді Ваші питання я кваліфікую як дурні
Поясню для остальных т.к. вам объяснять что-либо бесполезно. Здесь, судя по высказываниям, собрались большие специалисты в гидрологии и гидрогеологии о которых я понятия не имею и потому не принимаю участие в обсуждении кроме как задал интересующий меня вопрос засоленности артезианских скважин Крыма о котором пишут в патриотической прессе и на который так и не получил ответ. Но вот когда увидел такое
budivelnik написав:Я якраз хороший фахівець в цьому питанні, так як маю освіту інженер-будівельник, де різні там точки роси і так далі розглядаються постійно в повсякденній діяльності.
то у меня было, мягко говоря, сильное удивление, т.к. обычный инженер-строитель (не инженер по внутренним и внешним сетям) мало что понимает в теплотехнических расчетах ограждающих конструкций и в принципе их не делает, тем более каждый день как написал этот персонаж. Инженеры-строители специализирующиеся на тепло-,водо-,газо- и пр. снабжения здания их тоже не делают и потому плохо знают. В проектах эта область наряду с разделом естественной (не приточной) вентиляции здания отдана на откуп архитекторам. А архитекторы в силу полученного советского и пост-советского образования вообще далеки от любых расчетов, как ,например, и конструктивных расчетов каменной кладки за который также отвечают. Поэтому в проектах они реализуют аналогии с уже известными ранее проектами стремясь в конструктивных решениях упрощать задачу до предела,причем часто неудачно. Но в некоторых сложных случаях обращаются в упомянутый мною ранее институт строительной физики в Москве или в отдел стройфизики в НИИСК в Киеве. Т.о. квалифицированных специалистов в теплотехнических расчетах ограждающих конструкций в наявности очень мало.
budivelnik написав:Це хоч зрозуміло молодшому співробітнику ольгінського брехунця?
Т.к. этот человек хамит когда его дешевое бахвальство вызывает, как бы это помягче сказать,удивление,то обсуждать с ним не стоит ни один вопрос, в первую очередь по теме строительства.
Если Вы обо мне, то я то как раз, после окончания школы с золотой медалью, с отличием закончил ГИСИ - Горьковский инженерно-строительный институт по специальности ТГВ. Имею приличный опыт работы по специальности (причем в нескольких странах), и уже 24-ый год работаю в бизнесе (сначала как наемный работник - управляющей совместным российско-датским предприятием, а уже 19-ый год - как совладелец/владелец и директор компании). Причем ее профиль (торговля/монтаж и производство) процентов на 90% совпадает с полученным базовым образованием.
Волгарь написав: Если Вы обо мне, то я то как раз, после окончания школы с золотой медалью, с отличием закончил ГИСИ - Горьковский инженерно-строительный институт по специальности ТГВ. Имею приличный опыт работы по специальности (причем в нескольких странах), и уже 24-ый год работаю в бизнесе (сначала как наемный работник - управляющей совместным российско-датским предприятием, а уже 19-ый год - как совладелец/владелец и директор компании). Причем ее профиль (торговля/монтаж и производство) процентов на 90% совпадает с полученным базовым образованием.
Нет, у вас я безуспешно пытался узнать о засоленности артезианских скважин Крыма. А вот заявление выпускника Львовской политехники с родственниками-выдающимися строителями меня удивило. Сам я закончил ПГС, но тгв-ники учились рядом и примерно представляю чему их учили. На практике не видел чтобы они считали теплоизоляцию ограждающих конструкций, хотя, м.б., в Горьком или Львове учили лучше чем в МИСИ
Волгарь написав: Если Вы обо мне, то я то как раз, после окончания школы с золотой медалью, с отличием закончил ГИСИ - Горьковский инженерно-строительный институт по специальности ТГВ. Имею приличный опыт работы по специальности (причем в нескольких странах), и уже 24-ый год работаю в бизнесе (сначала как наемный работник - управляющей совместным российско-датским предприятием, а уже 19-ый год - как совладелец/владелец и директор компании). Причем ее профиль (торговля/монтаж и производство) процентов на 90% совпадает с полученным базовым образованием.
Нет, у вас я безуспешно пытался узнать о засоленности артезианских скважин Крыма. А вот заявление выпускника Львовской политехники с родственниками-выдающимися строителями меня удивило. Сам я закончил ПГС, но тгв-ники учились рядом и примерно представляю чему их учили. На практике не видел чтобы они считали теплоизоляцию ограждающих конструкций, хотя, м.б., в Горьком или Львове учили лучше чем в МИСИ
Вообще, даже курсовая работа по теме Отопление здания на первом этапе включает в себя расчет термического сопротивления ограждающих конструкций для определения его мощности. А вот фамилия Богословский (профессор профильной кафедры ТГВ МИСИ и автор классического учебника по отоплению)Вам что-то говорит?