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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 434435436437
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 13:59

  Волгарь написав:Вообще, даже курсовая работа по теме Отопление здания на первом этапе включает в себя расчет термического сопротивления ограждающих конструкций для определения его мощности. А вот фамилия Богословский (профессор профильной кафедры ТГВ МИСИ и автор классического учебника по отоплению)Вам что-то говорит?

Фамилия известная, и курсовые тоже делал, вот только с тех пор кое-что поменялось и в фасадной тепло изоляции, и в методика расчёта. Если в теме просветите хотя бы какая программа расчёта сейчас существует ибо раньше, в курсовых, это делалось вручную упрощениями до линейной модели
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:26

Як визначити кацап чи ні твій опонент ?
дуже просто , по їх проколах
1 Обоє заявляють що закінчили один московський, другий горьковський інженерно-будівельні вузи
2 Обоє не знають , що на відміну від кацапстану - Україна знаходиться в одному кліматичному поясі , а тому теплоізоляцію приміщень вже років пять спеціально ніхто не рахує .
Всім достатньо ДБН який законодавчо встановив що термоізоляція стіни повинна відповідати товщині цегляної стіни в 1.2 м ( може 1.4 м - точно не памятаю , а шукати лінь) , якщо огороджуюча конструкція має менше значення - таку конструкцію не приймуть в експлуатацію
1.2 м цегли(повнотілої)=1 м цегли пустотілої=1.8м бетону=0.1 м легкого утеплювача(мінвата або пінопласт )
Тому сьогоднішня стіна в Україні має мінімум 10 см утеплювача+ якась конструкційно необхідна по несучим параметрам товщина стіни

Тобто з москаликами розібрались , а тепер ще раз відновимо те , що вони пробували заховати своїм флудом
Перше - Крим втратив 1400 млн м3 води
Друге - заходи по зменшенню водоспоживання приводять до засолення грунтових воді
Третє - економічних втрат не тільки в сільському господарстві
Четверте -Погіршення комфорту проживання за рахунок зменшення відносної вологості повітря (повітря наближається до якості пустельного , а зволожувачі повітря на весь материк не поставиш
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:54

  budivelnik написав:Як визначити кацап чи ні твій опонент ?
дуже просто , по їх проколах
1 Обоє заявляють що закінчили один московський, другий горьковський інженерно-будівельні вузи
2 Обоє не знають , що на відміну від кацапстану - Україна знаходиться в одному кліматичному поясі , а тому теплоізоляцію приміщень вже років пять спеціально ніхто не рахує .
Всім достатньо ДБН який законодавчо встановив що термоізоляція стіни повинна відповідати товщині цегляної стіни в 1.2 м ( може 1.4 м - точно не памятаю , а шукати лінь) , якщо огороджуюча конструкція має менше значення - таку конструкцію не приймуть в експлуатацію
1.2 м цегли(повнотілої)=1 м цегли пустотілої=1.8м бетону=0.1 м легкого утеплювача(мінвата або пінопласт )
Тому сьогоднішня стіна в Україні має мінімум 10 см утеплювача+ якась конструкційно необхідна по несучим параметрам товщина стіни

Тобто з москаликами розібрались , а тепер ще раз відновимо те , що вони пробували заховати своїм флудом
Перше - Крим втратив 1400 млн м3 води
Друге - заходи по зменшенню водоспоживання приводять до засолення грунтових воді
Третє - економічних втрат не тільки в сільському господарстві
Четверте -Погіршення комфорту проживання за рахунок зменшення відносної вологості повітря (повітря наближається до якості пустельного , а зволожувачі повітря на весь материк не поставиш

Хорошо-хорошо, Вы главное так не волнуйтесь. А то последует и пятое/шестое/седьмое с непредсказуемыми последствиями, товарищ прапорщик.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:38

  budivelnik написав:Як визначити кацап чи ні твій опонент ?
дуже просто , по їх проколах
1 Обоє заявляють що закінчили один московський, другий горьковський інженерно-будівельні вузи
2 Обоє не знають , що на відміну від кацапстану - Україна знаходиться в одному кліматичному поясі , а тому теплоізоляцію приміщень вже років пять спеціально ніхто не рахує .
Всім достатньо ДБН який законодавчо встановив що термоізоляція стіни повинна відповідати товщині цегляної стіни в 1.2 м ( може 1.4 м - точно не памятаю , а шукати лінь) , якщо огороджуюча конструкція має менше значення - таку конструкцію не приймуть в експлуатацію
1.2 м цегли(повнотілої)=1 м цегли пустотілої=1.8м бетону=0.1 м легкого утеплювача(мінвата або пінопласт )
Тому сьогоднішня стіна в Україні має мінімум 10 см утеплювача+ якась конструкційно необхідна по несучим параметрам товщина стіни


Зарекался писать этому "специалисту" в области строительства,но сделаю исключение.
1) Климатических и температурных зон по старому ДБН 2006г было три - http://eurobud.ua/uploads/files/pinopla ... 1-2006.pdf, в измененном ДБН 2016г - две,а не одна - http://dbn.co.ua/dbn/DBN_V.2.6-31-2016_ ... dively.pdf
2) Комментировать бред о том, что никто не считает теплоизоляцию здания может человек который вообще не открывал ДБн не говоря о знакомстве с более сложными для патриотического понимания статьями -http://science.knuba.edu.ua/source/vydannya/energoefektyvnist/energoefektyvnist-09-2017.pdf
3) Я закончил лучший в то время строительный вуз страны, но уже 30 лет живу и работаю в Украине.
Но при этом не переношу не только ватников, но и таких вышиватников как этот "специалист".
Россия очень неоднородна и в некоторых вопросах (строительство) ушла намного дальше Украины. И в отношении к патриотам тоже - https://www.youtube.com/watch?v=ufF1xji2MFE
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 18:28

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

Крым, Саки, центр города, 30 января 2019 года

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