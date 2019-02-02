В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Волгарь написав:Вообще, даже курсовая работа по теме Отопление здания на первом этапе включает в себя расчет термического сопротивления ограждающих конструкций для определения его мощности. А вот фамилия Богословский (профессор профильной кафедры ТГВ МИСИ и автор классического учебника по отоплению)Вам что-то говорит?
Фамилия известная, и курсовые тоже делал, вот только с тех пор кое-что поменялось и в фасадной тепло изоляции, и в методика расчёта. Если в теме просветите хотя бы какая программа расчёта сейчас существует ибо раньше, в курсовых, это делалось вручную упрощениями до линейной модели
Як визначити кацап чи ні твій опонент ? дуже просто , по їх проколах 1 Обоє заявляють що закінчили один московський, другий горьковський інженерно-будівельні вузи 2 Обоє не знають , що на відміну від кацапстану - Україна знаходиться в одному кліматичному поясі , а тому теплоізоляцію приміщень вже років пять спеціально ніхто не рахує . Всім достатньо ДБН який законодавчо встановив що термоізоляція стіни повинна відповідати товщині цегляної стіни в 1.2 м ( може 1.4 м - точно не памятаю , а шукати лінь) , якщо огороджуюча конструкція має менше значення - таку конструкцію не приймуть в експлуатацію 1.2 м цегли(повнотілої)=1 м цегли пустотілої=1.8м бетону=0.1 м легкого утеплювача(мінвата або пінопласт ) Тому сьогоднішня стіна в Україні має мінімум 10 см утеплювача+ якась конструкційно необхідна по несучим параметрам товщина стіни
Тобто з москаликами розібрались , а тепер ще раз відновимо те , що вони пробували заховати своїм флудом Перше - Крим втратив 1400 млн м3 води Друге - заходи по зменшенню водоспоживання приводять до засолення грунтових воді Третє - економічних втрат не тільки в сільському господарстві Четверте -Погіршення комфорту проживання за рахунок зменшення відносної вологості повітря (повітря наближається до якості пустельного , а зволожувачі повітря на весь материк не поставиш
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik написав:Як визначити кацап чи ні твій опонент ? дуже просто , по їх проколах 1 Обоє заявляють що закінчили один московський, другий горьковський інженерно-будівельні вузи 2 Обоє не знають , що на відміну від кацапстану - Україна знаходиться в одному кліматичному поясі , а тому теплоізоляцію приміщень вже років пять спеціально ніхто не рахує . Всім достатньо ДБН який законодавчо встановив що термоізоляція стіни повинна відповідати товщині цегляної стіни в 1.2 м ( може 1.4 м - точно не памятаю , а шукати лінь) , якщо огороджуюча конструкція має менше значення - таку конструкцію не приймуть в експлуатацію 1.2 м цегли(повнотілої)=1 м цегли пустотілої=1.8м бетону=0.1 м легкого утеплювача(мінвата або пінопласт ) Тому сьогоднішня стіна в Україні має мінімум 10 см утеплювача+ якась конструкційно необхідна по несучим параметрам товщина стіни
Тобто з москаликами розібрались , а тепер ще раз відновимо те , що вони пробували заховати своїм флудом Перше - Крим втратив 1400 млн м3 води Друге - заходи по зменшенню водоспоживання приводять до засолення грунтових воді Третє - економічних втрат не тільки в сільському господарстві Четверте -Погіршення комфорту проживання за рахунок зменшення відносної вологості повітря (повітря наближається до якості пустельного , а зволожувачі повітря на весь материк не поставиш
Хорошо-хорошо, Вы главное так не волнуйтесь. А то последует и пятое/шестое/седьмое с непредсказуемыми последствиями, товарищ прапорщик.
budivelnik написав:Як визначити кацап чи ні твій опонент ? дуже просто , по їх проколах 1 Обоє заявляють що закінчили один московський, другий горьковський інженерно-будівельні вузи 2 Обоє не знають , що на відміну від кацапстану - Україна знаходиться в одному кліматичному поясі , а тому теплоізоляцію приміщень вже років пять спеціально ніхто не рахує . Всім достатньо ДБН який законодавчо встановив що термоізоляція стіни повинна відповідати товщині цегляної стіни в 1.2 м ( може 1.4 м - точно не памятаю , а шукати лінь) , якщо огороджуюча конструкція має менше значення - таку конструкцію не приймуть в експлуатацію 1.2 м цегли(повнотілої)=1 м цегли пустотілої=1.8м бетону=0.1 м легкого утеплювача(мінвата або пінопласт ) Тому сьогоднішня стіна в Україні має мінімум 10 см утеплювача+ якась конструкційно необхідна по несучим параметрам товщина стіни
Зарекался писать этому "специалисту" в области строительства,но сделаю исключение. 1) Климатических и температурных зон по старому ДБН 2006г было три - http://eurobud.ua/uploads/files/pinopla ... 1-2006.pdf, в измененном ДБН 2016г - две,а не одна - http://dbn.co.ua/dbn/DBN_V.2.6-31-2016_ ... dively.pdf 2) Комментировать бред о том, что никто не считает теплоизоляцию здания может человек который вообще не открывал ДБн не говоря о знакомстве с более сложными для патриотического понимания статьями -http://science.knuba.edu.ua/source/vydannya/energoefektyvnist/energoefektyvnist-09-2017.pdf 3) Я закончил лучший в то время строительный вуз страны, но уже 30 лет живу и работаю в Украине. Но при этом не переношу не только ватников, но и таких вышиватников как этот "специалист". Россия очень неоднородна и в некоторых вопросах (строительство) ушла намного дальше Украины. И в отношении к патриотам тоже - https://www.youtube.com/watch?v=ufF1xji2MFE
Граждане РФ берут кредиты рекордными темпами, что вызывает обеспокоенность у Всемирного банка. О рекордных темпах, с которым россияне берут кредиты, написала Le Figaro, отметив, что в декабре 2018г закредитованность населения РФ достигла 210 млрд евро, что в 2 раза больше показателя 2013 г.
А тепер порівняємо з закредитованістю українського населення 12-2013_____193 529 млн грн 11-2018_____208 519 млн грн
Як бачимо , ой я дорого приходиться платити москаликам за Крим... і це ще не кінець.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Surfer написав:Крым, Саки, центр города, 30 января 2019 года
Это железный аргумент. Из разряда сам написал, сам сфотографировал. В Саках действует партизанская организация Молодобандеровец. Только я не могу представить, как было бы хорошо в Крыму с международными программами. В Крыму и до 2014 не было никаких международных программ и даже никаких украинских программ.Ни одной украинской школы в Крыму так и не было построено.
budivelnik У РФ за 2018 г. торговый баланс 200 млрд. долл. Сравни с украинским торговым балансом в -4,5 млрд. долл. Государственный долг РФ меньше государственного долга Украины. Запасы золота в РФ 2113 тонн. ,больше чем в Китае и больше чем было во времена Брежнева в СССР. С 2014 золотой запас РФ более чем удвоился. Вот сколько стоит Крым для РФ.Я бы на месте Украины подал в Гаагский суд.
budivelnik У РФ за 2018 г. торговый баланс 200 млрд. долл. Сравни с украинским торговым балансом в -4,5 млрд. долл. Государственный долг РФ меньше государственного долга Украины. Запасы золота в РФ 2113 тонн. ,больше чем в Китае и больше чем было во времена Брежнева в СССР. С 2014 золотой запас РФ более чем удвоился. Вот сколько стоит Крым для РФ.Я бы на месте Украины подал в Гаагский суд.