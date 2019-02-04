В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Surfer написав:Крым, Саки, центр города, 30 января 2019 года ..
FYI К слову сказать, родственница из Сак сообщила, что после запуска новой сакской ТЕЦ в квартире стало заметно теплее и почему-то тепло подешевело сравнивая с прошлой зимой. Это я об этом https://ukraina.ru/exclusive/20181015/1021397365.html Ее видно, если ехать в сторону Евпатории, она будет слева Судя по смете, возвели из чистой платины, в крыму по другому не умеют
До 2014 в Крыму вообще ничего не возводили, а сейчас все делают из платины.