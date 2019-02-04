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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 435436437438
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:08

  sequence написав:
  Surfer написав:Крым, Саки, центр города, 30 января 2019 года
..

FYI К слову сказать, родственница из Сак сообщила, что после запуска новой сакской ТЕЦ в квартире стало заметно теплее и почему-то тепло подешевело сравнивая с прошлой зимой.
Это я об этом
https://ukraina.ru/exclusive/20181015/1021397365.html
Ее видно, если ехать в сторону Евпатории, она будет слева
Судя по смете, возвели из чистой платины, в крыму по другому не умеют :mrgreen: :mrgreen:
До 2014 в Крыму вообще ничего не возводили, а сейчас все делают из платины.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:36

  ceba написав:..До 2014 в Крыму вообще ничего не возводили, а сейчас все делают из платины...

вы понимаете, какая загогулина, из-за таких чокнутных растрат многие в материковой России вас (точнее крымские власти) уже ненавидят - мол, не по средствам живете. Вместе с Северным Кавказом напару
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 17:39

  ceba написав:Ни одной украинской школы в Крыму так и не было построено.


Как же так, ведь Украина железной рукой заставляла всех крымчан учить украинский?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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