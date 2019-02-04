В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Surfer написав:Крым, Саки, центр города, 30 января 2019 года ..
FYI К слову сказать, родственница из Сак сообщила, что после запуска новой сакской ТЕЦ в квартире стало заметно теплее и почему-то тепло подешевело сравнивая с прошлой зимой. Это я об этом https://ukraina.ru/exclusive/20181015/1021397365.html Ее видно, если ехать в сторону Евпатории, она будет слева Судя по смете, возвели из чистой платины, в крыму по другому не умеют
До 2014 в Крыму вообще ничего не возводили, а сейчас все делают из платины.
ceba написав:..До 2014 в Крыму вообще ничего не возводили, а сейчас все делают из платины...
вы понимаете, какая загогулина, из-за таких чокнутных растрат многие в материковой России вас (точнее крымские власти) уже ненавидят - мол, не по средствам живете. Вместе с Северным Кавказом напару
Зачем тебе считать деньги оккупантов? Траты чокнутые только для тебя. Скоро Крым будет украинским и все это будет вашим. В основном все строится по федеральной программе. Артек, аэропорт, электростанции, мост, дороги и т. д. всем этим сейчас пользуются не только крымчане,но даже и украинцы.
Росстат извлек рост из котлована Удивительная статистика стройки увеличила ВВП, но не доходы населения Росстат решил проблему несоответствия динамики инвестиций и строительства. Ведомство внезапно оценило рост стройки за 2018 год в 5,3%, хотя еще в ноябре стройка демонстрировала прирост лишь в 0,5% в годовом выражении, а жилищное строительство и вовсе снижалось на 5%. Графические выкладки Росстата и опрошенные “Ъ” эксперты указывают на статистическую неправдоподобность такого пересчета. Минэкономики же на основании публикации статистиков уже сообщило об увеличении ВВП в 2018 году на 2% — вместо 1,8%, ожидавшихся прежде. Единственное, что не удалось ни Росстату, ни министерству — это решить проблему доходов населения: они продолжают снижаться в реальном выражении пятый год подряд.