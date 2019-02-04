Додано: Пон 04 лют, 2019 20:14

zРадио На сделку с Западом пошла Украина. Я теперь вам завидую. Вы посещаете Венскую оперу и пьете какаву в Словакии , мечтаете о разменной монете. Весь мир с вами.Федеральные деньги в Крым будут вливаться пока полуостров не вычухают и не доведут до ума. Ну и не забывай Крым это военная база оккупантов,краеугольный камень обороны на южном направлении. По моему, после Путина новый российский президент уже не будет называть ваших хозяев партнёрами.

Про социальных иждивенцев ,конечно, круто сказано. Но по ходу дела, ты иждивенцем и являешься. Субсидию себе оформил?

Без военщины об страну будут вытирать ноги кому не лень и оккупировать, и оккупировать.

Корабли- невидимки ВМСУ это плохое подспорье для Украины.