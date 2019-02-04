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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 436437438439>
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 15:08

  sequence написав:
  Surfer написав:Крым, Саки, центр города, 30 января 2019 года
..

FYI К слову сказать, родственница из Сак сообщила, что после запуска новой сакской ТЕЦ в квартире стало заметно теплее и почему-то тепло подешевело сравнивая с прошлой зимой.
Это я об этом
https://ukraina.ru/exclusive/20181015/1021397365.html
Ее видно, если ехать в сторону Евпатории, она будет слева
Судя по смете, возвели из чистой платины, в крыму по другому не умеют :mrgreen: :mrgreen:
До 2014 в Крыму вообще ничего не возводили, а сейчас все делают из платины.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 16:36

  ceba написав:..До 2014 в Крыму вообще ничего не возводили, а сейчас все делают из платины...

вы понимаете, какая загогулина, из-за таких чокнутных растрат многие в материковой России вас (точнее крымские власти) уже ненавидят - мол, не по средствам живете. Вместе с Северным Кавказом напару
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 17:39

  ceba написав:Ни одной украинской школы в Крыму так и не было построено.


Как же так, ведь Украина железной рукой заставляла всех крымчан учить украинский?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 17:58

  Sommer написав:
  ceba написав:Ни одной украинской школы в Крыму так и не было построено.


Как же так, ведь Украина железной рукой заставляла всех крымчан учить украинский?
Что тут не понятно. В том то и дело, украинских школ не строили, а программы в русских школах переделывали.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:15

  sequence написав:
  ceba написав:..До 2014 в Крыму вообще ничего не возводили, а сейчас все делают из платины...

вы понимаете, какая загогулина, из-за таких чокнутных растрат многие в материковой России вас (точнее крымские власти) уже ненавидят - мол, не по средствам живете. Вместе с Северным Кавказом напару
Зачем тебе считать деньги оккупантов? Траты чокнутые только для тебя. Скоро Крым будет украинским и все это будет вашим. В основном все строится по федеральной программе. Артек, аэропорт, электростанции, мост, дороги и т. д. всем этим сейчас пользуются не только крымчане,но даже и украинцы.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 18:59

цена рос. статистики

Росстат извлек рост из котлована
Удивительная статистика стройки увеличила ВВП, но не доходы населения
Росстат решил проблему несоответствия динамики инвестиций и строительства. Ведомство внезапно оценило рост стройки за 2018 год в 5,3%, хотя еще в ноябре стройка демонстрировала прирост лишь в 0,5% в годовом выражении, а жилищное строительство и вовсе снижалось на 5%. Графические выкладки Росстата и опрошенные “Ъ” эксперты указывают на статистическую неправдоподобность такого пересчета. Минэкономики же на основании публикации статистиков уже сообщило об увеличении ВВП в 2018 году на 2% — вместо 1,8%, ожидавшихся прежде. Единственное, что не удалось ни Росстату, ни министерству — это решить проблему доходов населения: они продолжают снижаться в реальном выражении пятый год подряд.

https://www.kommersant.ru/doc/3866566?q ... 0%BE%D0%B2
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 19:28

  ceba написав: В основном все строится по федеральной программе. Артек, аэропорт, электростанции, мост, дороги и т. д. всем этим сейчас пользуются не только крымчане,но даже и украинцы.


А частные рантье и аграрии уже 5-й год на голодном пайке! Но военных пенсионеров это не заботит - зато какие ракеты "красивые"...

Основа экономики, запомните - это частный бизнес, а не эшелоны социальных иждивенцев и военщина! Без федеральных денег через 2 года у вас будет пустыня!

PS: я не злорадствую, а предупреждаю - не Путин, так тот, который после него, все равно на сделку с Западом пойдет. И Крым будет первой в списке разменной монетой! Однажды "империя" вас уже кинула - кинет и еще раз
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 20:14

zРадио На сделку с Западом пошла Украина. Я теперь вам завидую. Вы посещаете Венскую оперу и пьете какаву в Словакии , мечтаете о разменной монете. Весь мир с вами.Федеральные деньги в Крым будут вливаться пока полуостров не вычухают и не доведут до ума. Ну и не забывай Крым это военная база оккупантов,краеугольный камень обороны на южном направлении. По моему, после Путина новый российский президент уже не будет называть ваших хозяев партнёрами.
Про социальных иждивенцев ,конечно, круто сказано. Но по ходу дела, ты иждивенцем и являешься. Субсидию себе оформил?
Без военщины об страну будут вытирать ноги кому не лень и оккупировать, и оккупировать.
Корабли- невидимки ВМСУ это плохое подспорье для Украины.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 20:32

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:Федеральные деньги в Крым будут вливаться пока полуостров не вычухают и не доведут до ума.

Тільки нового житла ввели, на душу, менше, ніж в Україні.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 20:42

  ceba написав:zРадио На сделку с Западом пошла Украина. Я теперь вам завидую. Вы посещаете Венскую оперу и пьете какаву в Словакии , мечтаете о разменной монете. Весь мир с вами.Федеральные деньги в Крым будут вливаться пока полуостров не вычухают и не доведут до ума. Ну и не забывай Крым это военная база оккупантов,краеугольный камень обороны на южном направлении. По моему, после Путина новый российский президент уже не будет называть ваших хозяев партнёрами.
Про социальных иждивенцев ,конечно, круто сказано. Но по ходу дела, ты иждивенцем и являешься. Субсидию себе оформил?
Без военщины об страну будут вытирать ноги кому не лень и оккупировать, и оккупировать.
Корабли- невидимки ВМСУ это плохое подспорье для Украины.


А какую-нибудь Свердловскую область до ума уже довели, или еще в процессе? :mrgreen: И чем она отличается по уровню жизни от какой-нибудь Полтавской области?

Ответьте! Вы ж поди в патриотическом угаре о своей новой "родине" уже не меньше знаете, чем о старой. На 5-м то году!

По поводу важности военных - трудно спорить. Но давайте так - нормальным показателем расходов на армию является 3-5% от стоимости произведенного продукта. В Крыму так?

Или процентов эдак 25-30?..

PS: ну и напоследок, если уж так интересно обо мне - нет, субсидию не оформил, не положено, да и не ходил бы унижаться. Я в отличие от вас на государство не полагаюсь, а наоборот - веду борьбу со злоупотреблениями власти. Вы же - просто ретранслятор официальной сурковской пропаганды!
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