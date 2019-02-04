Ладно заливать.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 20:53
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:18
Сам дивись:
Перемога
Там є таблиця - ввели 0,35 млн квадратів багатоквартирних будинків.
Зрада
В Україні в 2017 ввели 7274 тис м^2 нового житла в міських поселенях. На душу більше, ніж в Криму.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Пон 04 лют, 2019 22:01
lapay У тебя же написано в городах. Не манипулируй цифрами. Сравни Севастополь с каким нибудь городом Украины по вводу жилья. В Севастополе за 11 мес. 2018 введено 280 тыс.м кв. Если ты оперируешь данными 2017 года то в Крыму без Севастополя было введено 834 тыс. м кв. из них 617 тыс. м кв частные дома и 217тыс м кв многокварирных. Вам до Крыма далеко. На Украине в 2017 построено 10 млн. кв м, в Крыму с населением в 20 раз меньшим чем в Украине построено 834 тыс.кв м. 834тыс умножаем на 20 и получается,что вы должны были построит в 1,65 раза больше, чтобы догнать Крым.
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