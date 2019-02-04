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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 436437438439
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 20:53

  lapay написав:
  ceba написав:Федеральные деньги в Крым будут вливаться пока полуостров не вычухают и не доведут до ума.

Тільки нового житла ввели, на душу, менше, ніж в Україні.
Ладно заливать.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:18

  ceba написав:
  lapay написав:
  ceba написав:Федеральные деньги в Крым будут вливаться пока полуостров не вычухают и не доведут до ума.

Тільки нового житла ввели, на душу, менше, ніж в Україні.
Ладно заливать.

Сам дивись:
Перемога
Крым обогнал все регионы России по темпам роста строительства жилья
Строительство многоквартирного жилья в Крыму в 2018 году выросло на 61% — в относительном выражении это самый высокий в стране показатель.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/04/02/2019/ ... m=newsfeed

Там є таблиця - ввели 0,35 млн квадратів багатоквартирних будинків.

Зрада
В Україні в 2017 ввели 7274 тис м^2 нового житла в міських поселенях. На душу більше, ніж в Криму.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 22:01

lapay У тебя же написано в городах. Не манипулируй цифрами. Сравни Севастополь с каким нибудь городом Украины по вводу жилья. В Севастополе за 11 мес. 2018 введено 280 тыс.м кв. Если ты оперируешь данными 2017 года то в Крыму без Севастополя было введено 834 тыс. м кв. из них 617 тыс. м кв частные дома и 217тыс м кв многокварирных. Вам до Крыма далеко. На Украине в 2017 построено 10 млн. кв м, в Крыму с населением в 20 раз меньшим чем в Украине построено 834 тыс.кв м. 834тыс умножаем на 20 и получается,что вы должны были построит в 1,65 раза больше, чтобы догнать Крым.
ceba
 
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  #<1 ... 436437438439
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