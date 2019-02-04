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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 436437438439
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 20:53

  lapay написав:
  ceba написав:Федеральные деньги в Крым будут вливаться пока полуостров не вычухают и не доведут до ума.

Тільки нового житла ввели, на душу, менше, ніж в Україні.
Ладно заливать.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:18

  ceba написав:
  lapay написав:
  ceba написав:Федеральные деньги в Крым будут вливаться пока полуостров не вычухают и не доведут до ума.

Тільки нового житла ввели, на душу, менше, ніж в Україні.
Ладно заливать.

Сам дивись:
Перемога
Крым обогнал все регионы России по темпам роста строительства жилья
Строительство многоквартирного жилья в Крыму в 2018 году выросло на 61% — в относительном выражении это самый высокий в стране показатель.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/04/02/2019/ ... m=newsfeed

Там є таблиця - ввели 0,35 млн квадратів багатоквартирних будинків.

Зрада
В Україні в 2017 ввели 7274 тис м^2 нового житла в міських поселенях. На душу більше, ніж в Криму.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 08:23

lapay У тебя же написано в городах. Не манипулируй цифрами. Сравни Севастополь с каким нибудь городом Украины по вводу жилья. В Севастополе за 11 мес. 2018 введено 280 тыс.м кв. Если ты оперируешь данными 2017 года то в Крыму без Севастополя было введено 834 тыс. м кв. из них 617 тыс. м кв частные дома и 217тыс м кв многокварирных. Вам до Крыма далеко. На Украине в 2017 построено 10 млн. кв м, в Крыму с населением в 20 раз меньшим чем в Украине построено 834 тыс.кв м. 834тыс умножаем на 20 и получается,что вы должны были построит в 1,65 раза больше, чтобы догнать Крым.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 09:24

zРадио Вы на свое государство не полагаетесь,значит не верите в него.Я всю жизнь прослужил государству, теперь пользуюсь соц. защитой государства. В Европе не так? Зачем сравнивать Свердловскую и Полтавские области. Ни в одной из них я не был,как и вы? Я могу сравнить Крым сегодняшний с Крымом пятилетней давности. В бюджете Крыма нет статьи на военные расходы, как нет такой статьи в бюджете Полтавской области. Если сравнить численность населения Свердловской и Полтавской областей, то в оно уменьшилось в обоих областях,но в Полтавской уменьшилось на большее число человек при том,что Свердловская в 3 раза больше по населению.
Востаннє редагувалось ceba в Вів 05 лют, 2019 09:29, всього редагувалось 1 раз.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 09:25

ceba
Кацапьё с регионов где снег на пасху таять начинает и 1го октября ложится проплачивает покупку домиков или квартир на берегу моря или чуть далее от него(нет денег по 1.5-5куе в Ялте и Алуште платить за метр) - вот и рост строительства. У них в Коми, Тюменях и Омсках проплата за метры "-" а в Южной Скрепии - плюс. Впрочем как и в краснодарском Крае.
Вопрос в документах, Аксёнов с Константиновым в Качановку - доки на бетон и землю в топку. И бегай по судам доказывай что не сам их напечатал. А Путя полюбэ ласты склеит и как Мугабэ в 90 лет парады на Мавзолее принимать не будет, и будете в севе сами ставить памятник Бандере, :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: плача от умиления и восторга.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 09:31

барабашов майданный мечтатель.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 09:46

В Україні в 2017 ввели 7274 тис м^2 нового житла в міських поселенях. На душу більше, ніж в Криму.

На самом деле
Строительство жилых домов в субъектах Российской Федерации
в 2018 году
Введено, тыс.м2 общей площади жилых помещений
Республика Крым 764,0
г.Севастополь 294,3
http://www.gks.ru/bgd/free/b04_03/IssWW ... d04/19.htm
Итого 1 057 тыс. м2 на 2 450 тыс. жителей - 0,43 м2/ч-год
Прийняття в експлуатацію житла (нове будівництво)1 по регіонах у січні−вересні 2018 року усього, м2
Україна 5 231 002
у % до відповідного періоду попереднього року 84,4
http://www.ukrstat.gov.ua/
Данных за год еще нет, но уже наметилось существенное падение. А вот как выглядело дело в 17-ом
Прийняття в експлуатацію житла за видами житлових будівель
(тис.м2 загальної площі)
2017 10 206,0
http://www.ukrstat.gov.ua/
Или 0,3 м2/чел-год
В Крыму, выходит, на душу населения построили в 1,5 раза больше жилья на душу населения, чем на материковой Украине. Но меньше, чем в среднем по РФ -в 18-ом сдано 75 млн м2 на 147 млн. жителей -0,5 м2/чел-год.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:08

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:В Крыму, выходит, на душу населения построили в 1,5 раза больше жилья на душу населения, чем на материковой Украине. Но меньше, чем в среднем по РФ -в 18-ом сдано 75 млн м2 на 147 млн. жителей -0,5 м2/чел-год.

Я, взагалі-то, порівнював багатоквартирні будинки в 2017 році в Україні і Криму. Тоді в нас було більше, в 2018 менше.
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lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:21

  lapay написав:
  Волгарь написав:В Крыму, выходит, на душу населения построили в 1,5 раза больше жилья на душу населения, чем на материковой Украине. Но меньше, чем в среднем по РФ -в 18-ом сдано 75 млн м2 на 147 млн. жителей -0,5 м2/чел-год.

Я, взагалі-то, порівнював багатоквартирні будинки в 2017 році в Україні і Криму. Тоді в нас було більше, в 2018 менше.
В Крыму больше строят индивидуальных домов,многие из которых стоят как многоквартирный в Украине.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:42

  lapay написав:
  Волгарь написав:В Крыму, выходит, на душу населения построили в 1,5 раза больше жилья на душу населения, чем на материковой Украине. Но меньше, чем в среднем по РФ -в 18-ом сдано 75 млн м2 на 147 млн. жителей -0,5 м2/чел-год.

Я, взагалі-то, порівнював багатоквартирні будинки в 2017 році в Україні і Криму. Тоді в нас було більше, в 2018 менше.

А я - общую построенную площадь нового жилья на человека. И получается, что уровень Крыма, составляет всего 85% от среднероссийского, а среднеукраинский - всего 70% от крымского и менее 60% от российского. Что еще интереснее из 5,2 млн. м2 жилья, построенного на Украине за 9 месяцев в Киеве и Киевской области построили 1 590 тыс. м2 -30%, для сравнения в РФ в Москве и Московской области 12,2 млн. -менее 16%,а, например, в Краснодарском крае - больше чем в Москве. Т.е. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ СРЕДНЕЕ количество вновь построенного жилья в РФ еще выше. Простой пример -Нижегородская и Днепропетровская области почти одинаковы по населению, когда-то флагманы ВПК СССР, но в первой построили 1 351 тыс. м2 нового жилья за 2018-ый год, а во 2-ой за 9 месяцев всего 183 тыс. (и не более 300 тыс. за год) - в 4,5 раза меньше!!! При том, что Днепр - экономическая столица Украины, в области производится едва ли 20% ее промышленной продукции (на сумму 481 млрд. из 2,5 трлн. грн.) и создается 1/6 ее экспорта (6,44 млрд. долларов из 38,8 в січні–жовтні 2018 року)
Волгарь
 
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