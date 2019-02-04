Додано: Вів 05 лют, 2019 10:42

lapay написав: Волгарь написав: В Крыму, выходит, на душу населения построили в 1,5 раза больше жилья на душу населения, чем на материковой Украине. Но меньше, чем в среднем по РФ -в 18-ом сдано 75 млн м2 на 147 млн. жителей -0,5 м2/чел-год. В Крыму, выходит, на душу населения построили в 1,5 раза больше жилья на душу населения, чем на материковой Украине. Но меньше, чем в среднем по РФ -в 18-ом сдано 75 млн м2 на 147 млн. жителей -0,5 м2/чел-год.

Я, взагалі-то, порівнював багатоквартирні будинки в 2017 році в Україні і Криму. Тоді в нас було більше, в 2018 менше. Я, взагалі-то, порівнював багатоквартирні будинки в 2017 році в Україні і Криму. Тоді в нас було більше, в 2018 менше.

А я - общую построенную площадь нового жилья на человека. И получается, что уровень Крыма, составляет всего 85% от среднероссийского, а среднеукраинский - всего 70% от крымского и менее 60% от российского. Что еще интереснее из 5,2 млн. м2 жилья, построенного на Украине за 9 месяцев в Киеве и Киевской области построили 1 590 тыс. м2 -30%, для сравнения в РФ в Москве и Московской области 12,2 млн. -менее 16%,а, например, в Краснодарском крае - больше чем в Москве. Т.е. ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ СРЕДНЕЕ количество вновь построенного жилья в РФ еще выше. Простой пример -Нижегородская и Днепропетровская области почти одинаковы по населению, когда-то флагманы ВПК СССР, но в первой построили 1 351 тыс. м2 нового жилья за 2018-ый год, а во 2-ой за 9 месяцев всего 183 тыс. (и не более 300 тыс. за год) - в 4,5 раза меньше!!! При том, что Днепр - экономическая столица Украины, в области производится едва ли 20% ее промышленной продукции (на сумму 481 млрд. из 2,5 трлн. грн.) и создается 1/6 ее экспорта (6,44 млрд. долларов из 38,8 в січні–жовтні 2018 року)