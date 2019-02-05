В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Волгарь написав:.. При том, что Днепр - экономическая столица Украины..
В Днепровской области довольно сильная агломерация, но население небогатое - если судить по покупательской способности, исходя из продаж нашей сети филиалов, стоит на одном уровне с Харьковом, Одессой, Львовом. Киев с пригородами почти на порядок "платежеспособнее". Все прочие областные центры бедные или нищие.
барабашов Не виляй. Волгарь говорил о строительстве жилья по Днепропетровской области в целом. В Днепре не строят потому,что население города сокращается ударными темпами. В Днепропетровской области построили меньше чем при оккупации в Севастополе.
барабашов написав:Волгарь Куда у нас в Днепре ещё строить, уже центр в Киев превращается, на месте 2х этажного баракосарая 19го века 25 этажей монолита без парковок и двора вопрут и по 900-1200уе метр продают, цены на сталинки и вторичку конца нулевых обрушивают. На окраинах по 500уе метр строят тоже, но там мало кто покупает, растянут город сильно из-за заводов в центре и широкой реки(до 2км шириной). Кто это всё в Горьком покупает если войны там не было и полно нормального фонда без деревянных перекрытий, а не наспех построенного в 48-59г.г.(не хрущей а чёрт зна шо)? Или хрущи по реновации расселяют в прицентралье и народ на выселки отправляют?
Если действительно интересно, гляньте. https://www.google.ru/search?newwindow= ... 36&bih=848 Кроме того, огромное строительство ведется за городом - коттеджи/таунхаусы. Но проблема, в сущности, НЕ В ЭТОМ - ЖИЛЬЕ СТРОЯТ ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫЙ СПРОС. И объем этого строительства лучше всяких выкладок о з/п/ценах свидетельствует об уровне этого спроса и уровня реальных доходов населения. Особенно на примере провинциальной Нижегородской области, где нет ни нефтяных скважин, ни теплого моря, ни админресурса, ни природной ренты в принципе - одни руки и головы.