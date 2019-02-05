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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 437438439440
Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:05

  Волгарь написав:.. При том, что Днепр - экономическая столица Украины..
В Днепровской области довольно сильная агломерация, но население небогатое - если судить по покупательской способности, исходя из продаж нашей сети филиалов, стоит на одном уровне с Харьковом, Одессой, Львовом. Киев с пригородами почти на порядок "платежеспособнее".
Все прочие областные центры бедные или нищие.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:05

барабашов Не виляй. Волгарь говорил о строительстве жилья по Днепропетровской области в целом. В Днепре не строят потому,что население города сокращается ударными темпами. В Днепропетровской области построили меньше чем при оккупации в Севастополе.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:12

  барабашов написав:Волгарь
Куда у нас в Днепре ещё строить, уже центр в Киев превращается, на месте 2х этажного баракосарая 19го века 25 этажей монолита без парковок и двора вопрут и по 900-1200уе метр продают, цены на сталинки и вторичку конца нулевых обрушивают.
На окраинах по 500уе метр строят тоже, но там мало кто покупает, растянут город сильно из-за заводов в центре и широкой реки(до 2км шириной).
Кто это всё в Горьком покупает если войны там не было и полно нормального фонда без деревянных перекрытий, а не наспех построенного в 48-59г.г.(не хрущей а чёрт зна шо)?
Или хрущи по реновации расселяют в прицентралье и народ на выселки отправляют?

Если действительно интересно, гляньте.
https://www.google.ru/search?newwindow= ... 36&bih=848
Кроме того, огромное строительство ведется за городом - коттеджи/таунхаусы. Но проблема, в сущности, НЕ В ЭТОМ - ЖИЛЬЕ СТРОЯТ ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫЙ СПРОС. И объем этого строительства лучше всяких выкладок о з/п/ценах свидетельствует об уровне этого спроса и уровня реальных доходов населения. Особенно на примере провинциальной Нижегородской области, где нет ни нефтяных скважин, ни теплого моря, ни админресурса, ни природной ренты в принципе - одни руки и головы.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:53

  ceba написав:
  Sommer написав:
  ceba написав:Ни одной украинской школы в Крыму так и не было построено.


Как же так, ведь Украина железной рукой заставляла всех крымчан учить украинский?
Что тут не понятно. В том то и дело, украинских школ не строили, а программы в русских школах переделывали.


И что, так переделали, что все крымчане забыли русский? Или за 25 лет не смогли выучить украинский?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Sommer Украинцам плохо без оккупированного Крыма?
ceba
 
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