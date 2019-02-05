Ладно заливать.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 04 лют, 2019 20:53
Додано: Пон 04 лют, 2019 21:18
Сам дивись:
Перемога
Там є таблиця - ввели 0,35 млн квадратів багатоквартирних будинків.
Зрада
В Україні в 2017 ввели 7274 тис м^2 нового житла в міських поселенях. На душу більше, ніж в Криму.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 05 лют, 2019 09:25
ceba
Кацапьё с регионов где снег на пасху таять начинает и 1го октября ложится проплачивает покупку домиков или квартир на берегу моря или чуть далее от него(нет денег по 1.5-5куе в Ялте и Алуште платить за метр) - вот и рост строительства. У них в Коми, Тюменях и Омсках проплата за метры "-" а в Южной Скрепии - плюс. Впрочем как и в краснодарском Крае.
Вопрос в документах, Аксёнов с Константиновым в Качановку - доки на бетон и землю в топку. И бегай по судам доказывай что не сам их напечатал. А Путя полюбэ ласты склеит и как Мугабэ в 90 лет парады на Мавзолее принимать не будет, и будете в севе сами ставить памятник Бандере, плача от умиления и восторга.
Додано: Вів 05 лют, 2019 10:08
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Я, взагалі-то, порівнював багатоквартирні будинки в 2017 році в Україні і Криму. Тоді в нас було більше, в 2018 менше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Вів 05 лют, 2019 10:57
Волгарь
Куда у нас в Днепре ещё строить, уже центр в Киев превращается, на месте 2х этажного баракосарая 19го века 25 этажей монолита без парковок и двора вопрут и по 900-1200уе метр продают, цены на сталинки и вторичку конца нулевых обрушивают.
На окраинах по 500уе метр строят тоже, но там мало кто покупает, растянут город сильно из-за заводов в центре и широкой реки(до 2км шириной).
Кто это всё в Горьком покупает если войны там не было и полно нормального фонда без деревянных перекрытий, а не наспех построенного в 48-59г.г.(не хрущей а чёрт зна шо)?
Или хрущи по реновации расселяют в прицентралье и народ на выселки отправляют?
Додано: Вів 05 лют, 2019 11:05
В Днепровской области довольно сильная агломерация, но население небогатое - если судить по покупательской способности, исходя из продаж нашей сети филиалов, стоит на одном уровне с Харьковом, Одессой, Львовом. Киев с пригородами почти на порядок "платежеспособнее".
Все прочие областные центры бедные или нищие.
Додано: Вів 05 лют, 2019 17:53
И что, так переделали, что все крымчане забыли русский? Или за 25 лет не смогли выучить украинский?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 07 лют, 2019 11:50
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Це ті, що не п'ють, як розповідає Волгарь.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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