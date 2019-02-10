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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 436437438439
Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 20:53

  lapay написав:
  ceba написав:Федеральные деньги в Крым будут вливаться пока полуостров не вычухают и не доведут до ума.

Тільки нового житла ввели, на душу, менше, ніж в Україні.
Ладно заливать.
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Повідомлення Додано: Пон 04 лют, 2019 21:18

  ceba написав:
  lapay написав:
  ceba написав:Федеральные деньги в Крым будут вливаться пока полуостров не вычухают и не доведут до ума.

Тільки нового житла ввели, на душу, менше, ніж в Україні.
Ладно заливать.

Сам дивись:
Перемога
Крым обогнал все регионы России по темпам роста строительства жилья
Строительство многоквартирного жилья в Крыму в 2018 году выросло на 61% — в относительном выражении это самый высокий в стране показатель.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/business/04/02/2019/ ... m=newsfeed

Там є таблиця - ввели 0,35 млн квадратів багатоквартирних будинків.

Зрада
В Україні в 2017 ввели 7274 тис м^2 нового житла в міських поселенях. На душу більше, ніж в Криму.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 09:25

ceba
Кацапьё с регионов где снег на пасху таять начинает и 1го октября ложится проплачивает покупку домиков или квартир на берегу моря или чуть далее от него(нет денег по 1.5-5куе в Ялте и Алуште платить за метр) - вот и рост строительства. У них в Коми, Тюменях и Омсках проплата за метры "-" а в Южной Скрепии - плюс. Впрочем как и в краснодарском Крае.
Вопрос в документах, Аксёнов с Константиновым в Качановку - доки на бетон и землю в топку. И бегай по судам доказывай что не сам их напечатал. А Путя полюбэ ласты склеит и как Мугабэ в 90 лет парады на Мавзолее принимать не будет, и будете в севе сами ставить памятник Бандере, :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: плача от умиления и восторга.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:08

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:В Крыму, выходит, на душу населения построили в 1,5 раза больше жилья на душу населения, чем на материковой Украине. Но меньше, чем в среднем по РФ -в 18-ом сдано 75 млн м2 на 147 млн. жителей -0,5 м2/чел-год.

Я, взагалі-то, порівнював багатоквартирні будинки в 2017 році в Україні і Криму. Тоді в нас було більше, в 2018 менше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 10:57

Волгарь
Куда у нас в Днепре ещё строить, уже центр в Киев превращается, на месте 2х этажного баракосарая 19го века 25 этажей монолита без парковок и двора вопрут и по 900-1200уе метр продают, цены на сталинки и вторичку конца нулевых обрушивают.
На окраинах по 500уе метр строят тоже, но там мало кто покупает, растянут город сильно из-за заводов в центре и широкой реки(до 2км шириной).
Кто это всё в Горьком покупает если войны там не было и полно нормального фонда без деревянных перекрытий, а не наспех построенного в 48-59г.г.(не хрущей а чёрт зна шо)?
Или хрущи по реновации расселяют в прицентралье и народ на выселки отправляют?
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 11:05

  Волгарь написав:.. При том, что Днепр - экономическая столица Украины..
В Днепровской области довольно сильная агломерация, но население небогатое - если судить по покупательской способности, исходя из продаж нашей сети филиалов, стоит на одном уровне с Харьковом, Одессой, Львовом. Киев с пригородами почти на порядок "платежеспособнее".
Все прочие областные центры бедные или нищие.
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 17:53

  ceba написав:
  Sommer написав:
  ceba написав:Ни одной украинской школы в Крыму так и не было построено.


Как же так, ведь Украина железной рукой заставляла всех крымчан учить украинский?
Что тут не понятно. В том то и дело, украинских школ не строили, а программы в русских школах переделывали.


И что, так переделали, что все крымчане забыли русский? Или за 25 лет не смогли выучить украинский?
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лют, 2019 11:50

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

В России около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связаны с употреблением алкоголя. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире радиостанции «Вести FM».

«70% — это алкоголь-ассоциированная смертность, причем не только острая, <...> но накопительная алкогольная смертность — циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекроз, ранний атеросклероз, ранняя гипертоническая болезнь», — заявила она.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c5bd845 ... m=newsfeed


Це ті, що не п'ють, як розповідає Волгарь. :mrgreen:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Нед 10 лют, 2019 15:46

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

“Мы не ошибались так сильно еще никогда”: кримчани за 5 років все зрозуміли і хочуть додому в Україну

Кримчани підвели сумний 5-річний підсумок життя в “рідній гавані”. Жителі анексованого півострова шкодують про те, що ходили на “референдум”.

Про те, у що РФ перетворила Крим за 5 років окупації, кримчани скаржаться в Мережі.

Тепер вони “прозріли” і шкодують. Разом з “рускім міром” півострів змінився і не в кращу сторону.

“Доводиться спілкуватися з усіма верствами населення і можу сказати – люди розчарувалися! Протягом 5 років нас “годували” обіцянками і обіцяли “золоті гори”, які повинні були, по всій видимості, приїхати по Кримському мосту. Але ось міст побудували, ввалили туди $ 6 мільярдів, але дива так і не сталося”, – розповідають кримчани, уточнюючи, що економіка півострова продовжує котитися в прірву, туризм так і не відновився, ціни ростуть, екологія та медицина зруйновані.

“Минуло 5 років, як Крим “повернувся” … Через деякий час можна сказати – ми не помилялися так сильно ще ніколи! Всі ілюзії щастя на півострові терплять крах об скелі нашої з вами реальності”, – бідкаються в Криму.

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