В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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ceba написав:Федеральные деньги в Крым будут вливаться пока полуостров не вычухают и не доведут до ума.
Тільки нового житла ввели, на душу, менше, ніж в Україні.
Ладно заливать.
Сам дивись: Перемога
Крым обогнал все регионы России по темпам роста строительства жилья Строительство многоквартирного жилья в Крыму в 2018 году выросло на 61% — в относительном выражении это самый высокий в стране показатель.
ceba Кацапьё с регионов где снег на пасху таять начинает и 1го октября ложится проплачивает покупку домиков или квартир на берегу моря или чуть далее от него(нет денег по 1.5-5куе в Ялте и Алуште платить за метр) - вот и рост строительства. У них в Коми, Тюменях и Омсках проплата за метры "-" а в Южной Скрепии - плюс. Впрочем как и в краснодарском Крае. Вопрос в документах, Аксёнов с Константиновым в Качановку - доки на бетон и землю в топку. И бегай по судам доказывай что не сам их напечатал. А Путя полюбэ ласты склеит и как Мугабэ в 90 лет парады на Мавзолее принимать не будет, и будете в севе сами ставить памятник Бандере, плача от умиления и восторга.
Волгарь написав:В Крыму, выходит, на душу населения построили в 1,5 раза больше жилья на душу населения, чем на материковой Украине. Но меньше, чем в среднем по РФ -в 18-ом сдано 75 млн м2 на 147 млн. жителей -0,5 м2/чел-год.
Я, взагалі-то, порівнював багатоквартирні будинки в 2017 році в Україні і Криму. Тоді в нас було більше, в 2018 менше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Волгарь Куда у нас в Днепре ещё строить, уже центр в Киев превращается, на месте 2х этажного баракосарая 19го века 25 этажей монолита без парковок и двора вопрут и по 900-1200уе метр продают, цены на сталинки и вторичку конца нулевых обрушивают. На окраинах по 500уе метр строят тоже, но там мало кто покупает, растянут город сильно из-за заводов в центре и широкой реки(до 2км шириной). Кто это всё в Горьком покупает если войны там не было и полно нормального фонда без деревянных перекрытий, а не наспех построенного в 48-59г.г.(не хрущей а чёрт зна шо)? Или хрущи по реновации расселяют в прицентралье и народ на выселки отправляют?
Волгарь написав:.. При том, что Днепр - экономическая столица Украины..
В Днепровской области довольно сильная агломерация, но население небогатое - если судить по покупательской способности, исходя из продаж нашей сети филиалов, стоит на одном уровне с Харьковом, Одессой, Львовом. Киев с пригородами почти на порядок "платежеспособнее". Все прочие областные центры бедные или нищие.
В России около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связаны с употреблением алкоголя. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире радиостанции «Вести FM».
«70% — это алкоголь-ассоциированная смертность, причем не только острая, <...> но накопительная алкогольная смертность — циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекроз, ранний атеросклероз, ранняя гипертоническая болезнь», — заявила она.
“Мы не ошибались так сильно еще никогда”: кримчани за 5 років все зрозуміли і хочуть додому в Україну
Кримчани підвели сумний 5-річний підсумок життя в “рідній гавані”. Жителі анексованого півострова шкодують про те, що ходили на “референдум”.
Про те, у що РФ перетворила Крим за 5 років окупації, кримчани скаржаться в Мережі.
Тепер вони “прозріли” і шкодують. Разом з “рускім міром” півострів змінився і не в кращу сторону.
“Доводиться спілкуватися з усіма верствами населення і можу сказати – люди розчарувалися! Протягом 5 років нас “годували” обіцянками і обіцяли “золоті гори”, які повинні були, по всій видимості, приїхати по Кримському мосту. Але ось міст побудували, ввалили туди $ 6 мільярдів, але дива так і не сталося”, – розповідають кримчани, уточнюючи, що економіка півострова продовжує котитися в прірву, туризм так і не відновився, ціни ростуть, екологія та медицина зруйновані.
“Минуло 5 років, як Крим “повернувся” … Через деякий час можна сказати – ми не помилялися так сильно ще ніколи! Всі ілюзії щастя на півострові терплять крах об скелі нашої з вами реальності”, – бідкаються в Криму.