В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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ceba написав:budivelnik Нужно быть действительно умственно талантливым,чтобы писать такие опусы ,как пишешь ты. Довольно глупо сравнивать третий рейх с РФ,хотя в вашей ситуации такими сравнениями вы можете подсластить пилюлю полученную от РФ.
А пропаганда собственной исключительности - чем вам не аналогия? Черепа циркулем хоть и не меряете, зато словесно упражняетесь на "тупых американцах" и "гейропейцах".
При этом одеты вы в одежду, сделанную по итальянским лекалам, ездите на немецких и японских автомобилях, лечитесь швейцарскими препаратами и засираете "русским миром" американский интернет!
ceba написав:Мы выбираем президентов в Америке и Европе, раскалываем ЕС, устраиваем брексит, организуем беспорядки во Франции, наводнили Европу беженцами, строим фантастический мост , душим газопроводами Европу,блокируем проливы и т. д. ,кладя или ложа(как тебе будет угодно) на санкции.
Нация вертухаев во всей своей красе ))) Без газа и нефти, россия - пустое место. Пустошь. А санкции, вы все до единого ощущаете. Хоть они и не действуют ))
ceba написав:zРадио Какое тебе дело, по чьим лекалам мы покупаем одежду и на каких автомобилях мы ездим. За то,что мы одеваем и на чем мы ездим мы платим деньги. РФ продала товаров и услуг на 200 млрд. долл. больше,чем купила товаров за рубежом. Твои рассуждения про циркули иначе чем бредом назвать нельзя. В РФ проживает более двухсот народов и народностей, православные церкви соседствуют с мусульманскими мечетями. А почему бы и не гордиться величием. Мы выбираем президентов в Америке и Европе, раскалываем ЕС, устраиваем брексит, организуем беспорядки во Франции, наводнили Европу беженцами, строим фантастический мост , душим газопроводами Европу,блокируем проливы и т. д. ,кладя или ложа(как тебе будет угодно) на санкции.
Ололо. Это санкции за Украину, не принадлежащую (пока) коллективному Западу. Напали бы вы на какие-нибудь Нидерланды, получили бы настоящую ответку.
На реальных санкциях вы зуб запломбировать не сможете! Какие там мосты...