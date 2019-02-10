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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 18:55

  ceba написав:budivelnik Нужно быть действительно умственно талантливым,чтобы писать такие опусы ,как пишешь ты. Довольно глупо сравнивать третий рейх с РФ,хотя в вашей ситуации такими сравнениями вы можете подсластить пилюлю полученную от РФ.


А пропаганда собственной исключительности - чем вам не аналогия? Черепа циркулем хоть и не меряете, зато словесно упражняетесь на "тупых американцах" и "гейропейцах".

При этом одеты вы в одежду, сделанную по итальянским лекалам, ездите на немецких и японских автомобилях, лечитесь швейцарскими препаратами и засираете "русским миром" американский интернет!
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 19:52

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  ceba написав:РФ продала товаров и услуг на 200 млрд. долл. больше,чем купила товаров за рубежом

Cибірської сировини, а не товарів і послуг. Що там Крим продав, який зараз "цвіте і пахне"?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:08

  ceba написав:Мы выбираем президентов в Америке и Европе, раскалываем ЕС, устраиваем брексит, организуем беспорядки во Франции, наводнили Европу беженцами, строим фантастический мост , душим газопроводами Европу,блокируем проливы и т. д. ,кладя или ложа(как тебе будет угодно) на санкции.
Нация вертухаев во всей своей красе )))
Без газа и нефти, россия - пустое место. Пустошь.
А санкции, вы все до единого ощущаете. Хоть они и не действуют ))
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:11

  ceba написав:zРадио Какое тебе дело, по чьим лекалам мы покупаем одежду и на каких автомобилях мы ездим. За то,что мы одеваем и на чем мы ездим мы платим деньги. РФ продала товаров и услуг на 200 млрд. долл. больше,чем купила товаров за рубежом. Твои
рассуждения про циркули иначе чем бредом назвать нельзя. В РФ проживает более двухсот народов и народностей, православные церкви соседствуют с мусульманскими мечетями.
А почему бы и не гордиться величием. Мы выбираем президентов в Америке и Европе, раскалываем ЕС, устраиваем брексит, организуем беспорядки во Франции, наводнили Европу беженцами, строим фантастический мост , душим газопроводами Европу,блокируем проливы и т. д. ,кладя или ложа(как тебе будет угодно) на санкции.


Ололо. Это санкции за Украину, не принадлежащую (пока) коллективному Западу. Напали бы вы на какие-нибудь Нидерланды, получили бы настоящую ответку.

На реальных санкциях вы зуб запломбировать не сможете! Какие там мосты...
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:34

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  lapay написав:Що там Крим продав, який зараз "цвіте і пахне"?

http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/ro ... %BD+18.pdf
А от і відповідь - 30 млн доларів експорту. Ви економічні нулі і паразити.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:37

  lapay написав:http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/ro ... %BD+18.pdf
А от і відповідь - 30 млн доларів експорту. Ви економічні нулі і паразити.


Что и куда Крым продавал при Украине?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 20:55

  shapo написав:
  lapay написав:http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/ro ... %BD+18.pdf
А от і відповідь - 30 млн доларів експорту. Ви економічні нулі і паразити.


Что и куда Крым продавал при Украине?

В 2013 експорт Крима був 904.896 млн доларів https://ukrstat.org/uk/operativ/operati ... 1213_u.htm
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:11

  lapay написав:
  shapo написав:
  lapay написав:http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/ro ... %BD+18.pdf
А от і відповідь - 30 млн доларів експорту. Ви економічні нулі і паразити.


Что и куда Крым продавал при Украине?

В 2013 експорт Крима був 904.896 млн доларів https://ukrstat.org/uk/operativ/operati ... 1213_u.htm


Для чистоты эксперимента - дай для 2013-го экспорт Крыма во все страны, кроме РФ. А для 2018-го - экпорт Крыма во все страны, кроме Украины. Интересно было бы посмотреть.

PS: не уверен, правда, что данные в таком разрезе реально получить
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:14

  zРадио написав:Для чистоты эксперимента - дай для 2013-го экспорт Крыма во все страны, кроме РФ. А для 2018-го - экпорт Крыма во все страны, кроме Украины. Интересно было бы посмотреть.

PS: не уверен, правда, что данные в таком разрезе реально получить


Гораздо интереснее что экспортировали из Крыма в 2013г
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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  lapay написав:
  shapo написав:
  lapay написав:http://crimea.gks.ru/wps/wcm/connect/ro ... %BD+18.pdf
А от і відповідь - 30 млн доларів експорту. Ви економічні нулі і паразити.


Что и куда Крым продавал при Украине?

В 2013 експорт Крима був 904.896 млн доларів https://ukrstat.org/uk/operativ/operati ... 1213_u.htm
А импорт Крыма в 2013 был 1 044 489 млн. долл. Явный дефицит внешнеторгового баланса в размере 140 млн долл.
ceba
 
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