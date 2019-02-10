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В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 лют, 2019 21:37
zРадио написав:
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Ололо. Это санкции за Украину, не принадлежащую (пока) коллективному Западу. Напали бы вы на какие-нибудь Нидерланды, получили бы настоящую ответку.
На реальных санкциях вы зуб запломбировать не сможете! Какие там мосты...
Вы корь уже побороли или только зубы пломбируете? Помнится, индейцам ваши теперешние бледнолицые друзья дарили одеяла зараженные оспой.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 21:41
zРадио написав:
Для чистоты эксперимента - дай для 2013-го экспорт Крыма во все страны, кроме РФ. А для 2018-го - экпорт Крыма во все страны, кроме Украины. Интересно было бы посмотреть.
PS: не уверен, правда, что данные в таком разрезе реально получить
Зачем эти ненужные эксперименты? В оккупированном Севастополе жилья в прошлом году построено больше чем в Днепропетровской(или как там она у вас сейчас называется)области.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 21:42
lapay Крым чей?
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