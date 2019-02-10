RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 442443444445
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:37

  zРадио написав:[

Ололо. Это санкции за Украину, не принадлежащую (пока) коллективному Западу. Напали бы вы на какие-нибудь Нидерланды, получили бы настоящую ответку.

На реальных санкциях вы зуб запломбировать не сможете! Какие там мосты...
Вы корь уже побороли или только зубы пломбируете? Помнится, индейцам ваши теперешние бледнолицые друзья дарили одеяла зараженные оспой.
ceba
 
Повідомлень: 3093
З нами з: 12.03.16
Подякував: 83 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:41

  zРадио написав:Для чистоты эксперимента - дай для 2013-го экспорт Крыма во все страны, кроме РФ. А для 2018-го - экпорт Крыма во все страны, кроме Украины. Интересно было бы посмотреть.

PS: не уверен, правда, что данные в таком разрезе реально получить
Зачем эти ненужные эксперименты? В оккупированном Севастополе жилья в прошлом году построено больше чем в Днепропетровской(или как там она у вас сейчас называется)области.
ceba
 
Повідомлень: 3093
З нами з: 12.03.16
Подякував: 83 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:42

lapay Крым чей?
ceba
 
Повідомлень: 3093
З нами з: 12.03.16
Подякував: 83 раз.
Подякували: 231 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 442443444445
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15, IDAN, safonovstanislav, zРадио і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Нацбанку спрогнозували, на скільки зростуть зарплати в...
R2 » Пон 11 лют, 2019 18:19
2 66
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 лют, 2019 20:32
ygn
У "Нафтогазі" підрахували збитки від продажу імпортного... 1, 2
R2 » Сер 06 лют, 2019 16:56
11 458
Переглянути останнє повідомлення
Нед 10 лют, 2019 12:04
Sfumatura
Чурій розповів, скільки банків пропонуватимуть населенню...
R2 » П'ят 08 лют, 2019 20:40
1 57
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 08 лют, 2019 20:40
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (11620)
13.02.2019 21:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.