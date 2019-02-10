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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 442443444445
Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:37

  zРадио написав:[

Ололо. Это санкции за Украину, не принадлежащую (пока) коллективному Западу. Напали бы вы на какие-нибудь Нидерланды, получили бы настоящую ответку.

На реальных санкциях вы зуб запломбировать не сможете! Какие там мосты...
Вы корь уже побороли или только зубы пломбируете? Помнится, индейцам ваши теперешние бледнолицые друзья дарили одеяла зараженные оспой.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:41

  zРадио написав:Для чистоты эксперимента - дай для 2013-го экспорт Крыма во все страны, кроме РФ. А для 2018-го - экпорт Крыма во все страны, кроме Украины. Интересно было бы посмотреть.

PS: не уверен, правда, что данные в таком разрезе реально получить
Зачем эти ненужные эксперименты? В оккупированном Севастополе жилья в прошлом году построено больше чем в Днепропетровской(или как там она у вас сейчас называется)области.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 21:42

lapay Крым чей?
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 22:34

  ceba написав:Помнится, индейцам ваши теперешние бледнолицые друзья дарили одеяла зараженные оспой.


И откуда же тебе это помнится? Монтян рассказала? :mrgreen:

PS: ну а теперешние (как и тогдашние) мои друзья - адекватные украинцы с иммунитетом от всех сортов политической пропаганды!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 13 лют, 2019 23:20

  zРадио написав:
  ceba написав:Помнится, индейцам ваши теперешние бледнолицые друзья дарили одеяла зараженные оспой.


И откуда же тебе это помнится? Монтян рассказала? :mrgreen:

PS: ну а теперешние (как и тогдашние) мои друзья - адекватные украинцы с иммунитетом от всех сортов политической пропаганды!
Просто ты уж слишком отстаивал независимость американского интернета от русского мира,вот я и подумал что бледнолицые твои друзья, наряду с адекватными украинцами,конечно. Если можешь, объясни почему ты изъясняешься на русском языке, а не на государственном? Как по мне ,адекватные украинцы не могут писать на русском языке на украинском сайте. Ты думаешь на русском?
О одеялах зараженных оспой я прочитал в книгах, ну и ещё о скупке американским правительством скальпов снятых с убитых индейцев, и истреблении добрыми бледнолицыми бизонов , являвшегося основным промысловым животным для коренных жителей Америки.
ceba
 
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