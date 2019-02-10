Додано: Чет 14 лют, 2019 00:54

ceba написав: zРадио написав: ceba написав: Помнится, индейцам ваши теперешние бледнолицые друзья дарили одеяла зараженные оспой. Помнится, индейцам ваши теперешние бледнолицые друзья дарили одеяла зараженные оспой.



И откуда же тебе это помнится? Монтян рассказала?



PS: ну а теперешние (как и тогдашние) мои друзья - адекватные украинцы с иммунитетом от всех сортов политической пропаганды! И откуда же тебе это помнится? Монтян рассказала?PS: ну а теперешние (как и тогдашние) мои друзья - адекватные украинцы с иммунитетом от всех сортов политической пропаганды! Просто ты уж слишком отстаивал независимость американского интернета от русского мира,вот я и подумал что бледнолицые твои друзья, наряду с адекватными украинцами,конечно. Если можешь, объясни почему ты изъясняешься на русском языке, а не на государственном? Как по мне ,адекватные украинцы не могут писать на русском языке на украинском сайте. Ты думаешь на русском?

О одеялах зараженных оспой я прочитал в книгах, ну и ещё о скупке американским правительством скальпов снятых с убитых индейцев, и истреблении добрыми бледнолицыми бизонов , являвшегося основным промысловым животным для коренных жителей Америки. Просто ты уж слишком отстаивал независимость американского интернета от русского мира,вот я и подумал что бледнолицые твои друзья, наряду с адекватными украинцами,конечно. Если можешь, объясни почему ты изъясняешься на русском языке, а не на государственном? Как по мне ,адекватные украинцы не могут писать на русском языке на украинском сайте. Ты думаешь на русском?О одеялах зараженных оспой я прочитал в книгах, ну и ещё о скупке американским правительством скальпов снятых с убитых индейцев, и истреблении добрыми бледнолицыми бизонов , являвшегося основным промысловым животным для коренных жителей Америки.

Да, русский - мой родной. На нем говорит и думает много адекватных украинцев. И много адекватных русских. Он не принадлежит тому "русскому миру", который изобрели для вашего "глубинного народа" сурок и гундяй. Вам хочется думать, что он ваш, но это не так!Русский язык, если ты не знал - один из языков Руси, центром которой бОльшую часть истории был Киев. Так что у тебя на него меньше оснований, чем у меня!А вот к "русскому миру" в сегодняшнем извращенном смысле я действительно не имею отношения!