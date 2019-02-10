|
|
|
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 13 лют, 2019 21:37
zРадио написав:
[
Ололо. Это санкции за Украину, не принадлежащую (пока) коллективному Западу. Напали бы вы на какие-нибудь Нидерланды, получили бы настоящую ответку.
На реальных санкциях вы зуб запломбировать не сможете! Какие там мосты...
Вы корь уже побороли или только зубы пломбируете? Помнится, индейцам ваши теперешние бледнолицые друзья дарили одеяла зараженные оспой.
-
ceba
-
-
- Повідомлень: 3094
- З нами з: 12.03.16
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лют, 2019 21:41
zРадио написав:
Для чистоты эксперимента - дай для 2013-го экспорт Крыма во все страны, кроме РФ. А для 2018-го - экпорт Крыма во все страны, кроме Украины. Интересно было бы посмотреть.
PS: не уверен, правда, что данные в таком разрезе реально получить
Зачем эти ненужные эксперименты? В оккупированном Севастополе жилья в прошлом году построено больше чем в Днепропетровской(или как там она у вас сейчас называется)области.
-
ceba
-
-
- Повідомлень: 3094
- З нами з: 12.03.16
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лют, 2019 21:42
lapay Крым чей?
-
ceba
-
-
- Повідомлень: 3094
- З нами з: 12.03.16
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 13 лют, 2019 22:34
ceba написав:
Помнится, индейцам ваши теперешние бледнолицые друзья дарили одеяла зараженные оспой.
И откуда же тебе это помнится? Монтян рассказала?
PS: ну а теперешние (как и тогдашние) мои друзья - адекватные украинцы с иммунитетом от всех сортов политической пропаганды!
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 1168
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 959 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Сер 13 лют, 2019 23:20
zРадио написав: ceba написав:
Помнится, индейцам ваши теперешние бледнолицые друзья дарили одеяла зараженные оспой.
И откуда же тебе это помнится? Монтян рассказала?
PS: ну а теперешние (как и тогдашние) мои друзья - адекватные украинцы с иммунитетом от всех сортов политической пропаганды!
Просто ты уж слишком отстаивал независимость американского интернета от русского мира,вот я и подумал что бледнолицые твои друзья, наряду с адекватными украинцами,конечно. Если можешь, объясни почему ты изъясняешься на русском языке, а не на государственном? Как по мне ,адекватные украинцы не могут писать на русском языке на украинском сайте. Ты думаешь на русском?
О одеялах зараженных оспой я прочитал в книгах, ну и ещё о скупке американским правительством скальпов снятых с убитых индейцев, и истреблении добрыми бледнолицыми бизонов , являвшегося основным промысловым животным для коренных жителей Америки.
-
ceba
-
-
- Повідомлень: 3094
- З нами з: 12.03.16
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 231 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 14 лют, 2019 00:54
ceba написав: zРадио написав: ceba написав:
Помнится, индейцам ваши теперешние бледнолицые друзья дарили одеяла зараженные оспой.
И откуда же тебе это помнится? Монтян рассказала?
PS: ну а теперешние (как и тогдашние) мои друзья - адекватные украинцы с иммунитетом от всех сортов политической пропаганды!
Просто ты уж слишком отстаивал независимость американского интернета от русского мира,вот я и подумал что бледнолицые твои друзья, наряду с адекватными украинцами,конечно. Если можешь, объясни почему ты изъясняешься на русском языке, а не на государственном? Как по мне ,адекватные украинцы не могут писать на русском языке на украинском сайте. Ты думаешь на русском?
О одеялах зараженных оспой я прочитал в книгах, ну и ещё о скупке американским правительством скальпов снятых с убитых индейцев, и истреблении добрыми бледнолицыми бизонов , являвшегося основным промысловым животным для коренных жителей Америки.
Да, русский - мой родной. На нем говорит и думает много адекватных украинцев. И много адекватных русских. Он не принадлежит тому "русскому миру", который изобрели для вашего "глубинного народа" сурок и гундяй. Вам хочется думать, что он ваш, но это не так!
Русский язык, если ты не знал - один из языков Руси, центром которой бОльшую часть истории был Киев. Так что у тебя на него меньше оснований, чем у меня!
А вот к "русскому миру" в сегодняшнем извращенном смысле я действительно не имею отношения!
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 1168
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 168 раз.
- Подякували: 959 раз.
-
- Профіль
-
2
3
3
Додано: Чет 14 лют, 2019 07:15
ceba написав: zРадио написав:
Для чистоты эксперимента - дай для 2013-го экспорт Крыма во все страны, кроме РФ. А для 2018-го - экпорт Крыма во все страны, кроме Украины. Интересно было бы посмотреть.
PS: не уверен, правда, что данные в таком разрезе реально получить
Зачем эти ненужные эксперименты? В оккупированном Севастополе жилья в прошлом году построено больше чем в Днепропетровской(или как там она у вас сейчас называется)области.
так ты с Севы пишешь или с одного компа с Волгарём с Горького?
А то штампчики одни и те же, как в "Правде" 73года о вреде рок-музыки для поколения покорителей дальнего космоса.
Ты ездил в ту область и посчитал сколько там построено и сравнил с тем, что по припискам(как Константинов в своё время Консолью рынок захватывал, назахватывал 700млн кредитов у лошкоЕвробанков и недостроенные каркасы офисных небоскрёбов без доков на землю им как залог и оставил) склепали у вас?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 1308
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 134 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|