Додано: Чет 14 лют, 2019 08:22

zРадио написав:



Да, русский - мой родной. На нем говорит и думает много адекватных украинцев. И много адекватных русских. Он не принадлежит тому "русскому миру", который изобрели для вашего "глубинного народа" сурок и гундяй. Вам хочется думать, что он ваш, но это не так!



Русский язык, если ты не знал - один из языков Руси, центром которой бОльшую часть истории был Киев. Так что у тебя на него меньше оснований, чем у меня!



А вот к "русскому миру" в сегодняшнем извращенном смысле я действительно не имею отношения! Да, русский - мой родной. На нем говорит и думает много адекватных украинцев. И много адекватных русских. Он не принадлежит тому "русскому миру", который изобрели для вашего "глубинного народа" сурок и гундяй. Вам хочется думать, что он ваш, но это не так!Русский язык, если ты не знал - один из языков Руси, центром которой бОльшую часть истории был Киев. Так что у тебя на него меньше оснований, чем у меня!А вот к "русскому миру" в сегодняшнем извращенном смысле я действительно не имею отношения!

Не могу понять твоего вывернутого сознания. Если русский ,как ты говоришь, один из языков Руси,то почему на Украине его дискредитируют,вытравливая его из школ, вузов и повседневной жизни? В украинских школах русский язык приравнивают к иностранному языку. Моя сестра преподаватель русского языка в одной из школ Украины сейчас вынуждена заочно получать второе высшее образование как преподаватель украинского языка. У человека забирают его родной язык,на котором говорили его отцы и деды и этот человек несказанно рад,и ещё плетет фантастические истории из жизни Руси. Мало того, ты на основании своих умозаключений пытаешься доказать мне ,что у меня меньше оснований говорить на русском чем у тебя.И последнее. центром Руси "бОльшую часть истории был Киев" Это какой период в истории по годам? С 9 века по по 13 век? Именно тогда жили Державин, Ломоносов, Пушкин, Достоевский и Гоголь и Толстой.