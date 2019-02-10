Вы корь уже побороли или только зубы пломбируете? Помнится, индейцам ваши теперешние бледнолицые друзья дарили одеяла зараженные оспой.
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Додано: Сер 13 лют, 2019 21:37
Вы корь уже побороли или только зубы пломбируете? Помнится, индейцам ваши теперешние бледнолицые друзья дарили одеяла зараженные оспой.
Додано: Сер 13 лют, 2019 21:41
Зачем эти ненужные эксперименты? В оккупированном Севастополе жилья в прошлом году построено больше чем в Днепропетровской(или как там она у вас сейчас называется)области.
Додано: Сер 13 лют, 2019 22:34
Додано: Сер 13 лют, 2019 23:20
Просто ты уж слишком отстаивал независимость американского интернета от русского мира,вот я и подумал что бледнолицые твои друзья, наряду с адекватными украинцами,конечно. Если можешь, объясни почему ты изъясняешься на русском языке, а не на государственном? Как по мне ,адекватные украинцы не могут писать на русском языке на украинском сайте. Ты думаешь на русском?
О одеялах зараженных оспой я прочитал в книгах, ну и ещё о скупке американским правительством скальпов снятых с убитых индейцев, и истреблении добрыми бледнолицыми бизонов , являвшегося основным промысловым животным для коренных жителей Америки.
Додано: Чет 14 лют, 2019 00:54
Да, русский - мой родной. На нем говорит и думает много адекватных украинцев. И много адекватных русских. Он не принадлежит тому "русскому миру", который изобрели для вашего "глубинного народа" сурок и гундяй. Вам хочется думать, что он ваш, но это не так!
Русский язык, если ты не знал - один из языков Руси, центром которой бОльшую часть истории был Киев. Так что у тебя на него меньше оснований, чем у меня!
А вот к "русскому миру" в сегодняшнем извращенном смысле я действительно не имею отношения!
Додано: Чет 14 лют, 2019 07:15
так ты с Севы пишешь или с одного компа с Волгарём с Горького?
А то штампчики одни и те же, как в "Правде" 73года о вреде рок-музыки для поколения покорителей дальнего космоса.
Ты ездил в ту область и посчитал сколько там построено и сравнил с тем, что по припискам(как Константинов в своё время Консолью рынок захватывал, назахватывал 700млн кредитов у лошкоЕвробанков и недостроенные каркасы офисных небоскрёбов без доков на землю им как залог и оставил) склепали у вас?
Додано: Чет 14 лют, 2019 08:22
Не могу понять твоего вывернутого сознания. Если русский ,как ты говоришь, один из языков Руси,то почему на Украине его дискредитируют,вытравливая его из школ, вузов и повседневной жизни? В украинских школах русский язык приравнивают к иностранному языку. Моя сестра преподаватель русского языка в одной из школ Украины сейчас вынуждена заочно получать второе высшее образование как преподаватель украинского языка. У человека забирают его родной язык,на котором говорили его отцы и деды и этот человек несказанно рад,и ещё плетет фантастические истории из жизни Руси. Мало того, ты на основании своих умозаключений пытаешься доказать мне ,что у меня меньше оснований говорить на русском чем у тебя.
И последнее. центром Руси "бОльшую часть истории был Киев" Это какой период в истории по годам? С 9 века по по 13 век? Именно тогда жили Державин, Ломоносов, Пушкин, Достоевский и Гоголь и Толстой.
Додано: Чет 14 лют, 2019 09:48
Так є прямі аналогії
Перше - Коли Гітлер напав на СРСР - вчителі німецької також почали масово втрачати роботу.... і для цього не потрібні були ніякі державні рішення.Просто люди не хотіли вчити мову країни , яка вбиває їх родичів.
Друге - зверни увагу, твоя родичка
а - змогла перевчитись
б - залишилась в країні не зважаючи на те що їй прийшлось перевчатись...
Ти не питав- можеїй самій стало соромно за те що вона викладач російської?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 14 лют, 2019 10:13
Твои аналогии несусветная глупость. Разве немецкий был для жителей СССР родным языком? Никогда учителя немецкого языка не теряли работу в СССР, в годы ВОВ они были востребованы на все 100%. Даже Сталин говорил,что воюет не с немецким народом а с гитлеризмом. Ну и нехорошее отношение к русскому языку начались на Украине намного раньше чем с 2014 года. В Севастополе до 2014 года не было ни одного дорожного знака на русском языке,сокращалось количество часов преподавания русского языка в школах и т. д. Я хорошо помню,как во Львове обливали краской бюст Пушкина в начале двухтысячных.
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