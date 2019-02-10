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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 443444445446
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:08

  барабашов написав:Русский народ в рашэнпедерэйшэн на 86% адепты гитлеризма 21го века.
Нефть отойдёт в Сибирские Штаты Тартарии - Москоу как и Каракас будет за полкило муки минет делать финам и эстонцам с гуманитаркой.
но в Севе всё хорошо и растёт новый урожай клубники.

О, да Вам милейший явно не сюда. Для финансового форума Вам явно недостает элементарных познаний в экономике при чудовищном хамсте и нахальстве - еще один подобный вы..., и Вы избавитесь от общения со мной.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:14

  Волгарь написав:
  барабашов написав:Русский народ в рашэнпедерэйшэн на 86% адепты гитлеризма 21го века.
Нефть отойдёт в Сибирские Штаты Тартарии - Москоу как и Каракас будет за полкило муки минет делать финам и эстонцам с гуманитаркой.
но в Севе всё хорошо и растёт новый урожай клубники.
О, да Вам милейший явно не сюда. Для финансового форума Вам явно недостает элементарных познаний в экономике при чудовищном хамсте и нахальстве - еще один подобный вы..., и Вы избавитесь от общения со мной.
А ти назло нам-ще вуха собі відморозь і зникни з цих сторінок.
А ми так переживати будемо , так плакати , аж два баяна порвемо.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:16

budivelnik В Тюмени никогда и не было украинских школ.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:30

  ceba написав:budivelnik В Тюмени никогда и не было украинских школ.
Правильно
Але там завжди були ( і є до зараз) українці....
В тому то і вся різниця
Ви звинувачуєте Україну в тому що вона зменшувала кількість російських шкіл і повністю ігноруєте те , що росія не мала що зменшувати , бо ще за царату знищила і ні за сталіна, ні за Хрущова, ні за Брєжнєва, ні за Єльцина ні за пуйла - так і не спромоглась створити.

То хто кращий
Україна- яка давала можливість розвиватись росіянам в Україні і поплатилась за це раССєйськім мІрАм
чи педерація - яка відразу на корню знищила можливість самоіндетифікації народів - і цим захистила себе ( при чому не всюди- там де не знищила - там платить дань - тій самій Чечні)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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  #<1 ... 443444445446
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