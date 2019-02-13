О, да Вам милейший явно не сюда. Для финансового форума Вам явно недостает элементарных познаний в экономике при чудовищном хамсте и нахальстве - еще один подобный вы..., и Вы избавитесь от общения со мной.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 лют, 2019 11:08
О, да Вам милейший явно не сюда. Для финансового форума Вам явно недостает элементарных познаний в экономике при чудовищном хамсте и нахальстве - еще один подобный вы..., и Вы избавитесь от общения со мной.
Додано: Чет 14 лют, 2019 11:14
А ти назло нам-ще вуха собі відморозь і зникни з цих сторінок.
А ми так переживати будемо , так плакати , аж два баяна порвемо.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 14 лют, 2019 11:30
Правильно
Але там завжди були ( і є до зараз) українці....
В тому то і вся різниця
Ви звинувачуєте Україну в тому що вона зменшувала кількість російських шкіл і повністю ігноруєте те , що росія не мала що зменшувати , бо ще за царату знищила і ні за сталіна, ні за Хрущова, ні за Брєжнєва, ні за Єльцина ні за пуйла - так і не спромоглась створити.
То хто кращий
Україна- яка давала можливість розвиватись росіянам в Україні і поплатилась за це раССєйськім мІрАм
чи педерація - яка відразу на корню знищила можливість самоіндетифікації народів - і цим захистила себе ( при чому не всюди- там де не знищила - там платить дань - тій самій Чечні)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 14 лют, 2019 18:16
Сейчас волгари будут рассказывать, что это все вранье и под видом нефти продают сверсекретные суперкомпьютеры.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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