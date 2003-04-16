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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 443444445446
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:08

  барабашов написав:Русский народ в рашэнпедерэйшэн на 86% адепты гитлеризма 21го века.
Нефть отойдёт в Сибирские Штаты Тартарии - Москоу как и Каракас будет за полкило муки минет делать финам и эстонцам с гуманитаркой.
но в Севе всё хорошо и растёт новый урожай клубники.

О, да Вам милейший явно не сюда. Для финансового форума Вам явно недостает элементарных познаний в экономике при чудовищном хамсте и нахальстве - еще один подобный вы..., и Вы избавитесь от общения со мной.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:14

  Волгарь написав:
  барабашов написав:Русский народ в рашэнпедерэйшэн на 86% адепты гитлеризма 21го века.
Нефть отойдёт в Сибирские Штаты Тартарии - Москоу как и Каракас будет за полкило муки минет делать финам и эстонцам с гуманитаркой.
но в Севе всё хорошо и растёт новый урожай клубники.
О, да Вам милейший явно не сюда. Для финансового форума Вам явно недостает элементарных познаний в экономике при чудовищном хамсте и нахальстве - еще один подобный вы..., и Вы избавитесь от общения со мной.
А ти назло нам-ще вуха собі відморозь і зникни з цих сторінок.
А ми так переживати будемо , так плакати , аж два баяна порвемо.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:16

budivelnik В Тюмени никогда и не было украинских школ.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:30

  ceba написав:budivelnik В Тюмени никогда и не было украинских школ.
Правильно
Але там завжди були ( і є до зараз) українці....
В тому то і вся різниця
Ви звинувачуєте Україну в тому що вона зменшувала кількість російських шкіл і повністю ігноруєте те , що росія не мала що зменшувати , бо ще за царату знищила і ні за сталіна, ні за Хрущова, ні за Брєжнєва, ні за Єльцина ні за пуйла - так і не спромоглась створити.

То хто кращий
Україна- яка давала можливість розвиватись росіянам в Україні і поплатилась за це раССєйськім мІрАм
чи педерація - яка відразу на корню знищила можливість самоіндетифікації народів - і цим захистила себе ( при чому не всюди- там де не знищила - там платить дань - тій самій Чечні)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:16

  budivelnik написав:високотехнологічний скрєпний експорт
Зображення


Сейчас волгари будут рассказывать, что это все вранье и под видом нефти продают сверсекретные суперкомпьютеры. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:49

  Волгарь написав:
  lapay написав:
В России около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связаны с употреблением алкоголя. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире радиостанции «Вести FM».

«70% — это алкоголь-ассоциированная смертность, причем не только острая, <...> но накопительная алкогольная смертность — циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекроз, ранний атеросклероз, ранняя гипертоническая болезнь», — заявила она.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c5bd845 ... m=newsfeed


Це ті, що не п'ють, як розповідає Волгарь. :mrgreen:

Вы, как всегда ломитесь в открытую дверь - то, что причиной большинства смертей мужчин трудоспособного возраста за последние лет 100 является неумеренное потребление алкоголя (если брать общемировой уровень) - это банальность. Однако за последние лет 15 и в этом (борьбе со смертностью) в РФ произошли ДРАМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ
На 1000 человек населения умерших
2003 16.4
2017 12.4
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... mography/#
январь-декабрь 2018 г. 12.4
http://www.gks.ru/free_doc/2018/demo/edn12-18.htm
Т.е за 15 лет этот показатель снизился на 25%. Для сравнения
Природний рух населення у січні-листопаді 2018 року
Кількість смертей 535 104
http://www.ukrstat.gov.ua/
Т.е. 590 тыс. умерших на 35,5 млн. постоянного населения -16,6 человек на 1000 - на 34% выше, чем в РФ и почти 100% совпадение с данные для России 15 лет назад.

Подведены итоги за 18-ый год
Кількість померлих 587 665
Природний приріст, скорочення (–) населення –251 791
http://www.ukrstat.gov.ua/
Я ошибся всего на 0,5%, а реальная смертность - 16,5 на 1000 -чуть больше, чем в РФ 2003-го года.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:16

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:Подведены итоги за 18-ый год
Кількість померлих 587 665
Природний приріст, скорочення (–) населення –251 791
http://www.ukrstat.gov.ua/
Я ошибся всего на 0,5%, а реальная смертность - 16,5 на 1000 -чуть больше, чем в РФ 2003-го года.

Тут граємо, тут рибу загортаємо. :)
Якщо вже брати держстатистику, то 42 млн населення, а не висмоктані 35,5 млн. Для упоротих запоребрикових зрадофілів є регіональна статистика смертності (11-17) на тисячу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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