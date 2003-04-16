В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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барабашов написав:Русский народ в рашэнпедерэйшэн на 86% адепты гитлеризма 21го века. Нефть отойдёт в Сибирские Штаты Тартарии - Москоу как и Каракас будет за полкило муки минет делать финам и эстонцам с гуманитаркой. но в Севе всё хорошо и растёт новый урожай клубники.
О, да Вам милейший явно не сюда. Для финансового форума Вам явно недостает элементарных познаний в экономике при чудовищном хамсте и нахальстве - еще один подобный вы..., и Вы избавитесь от общения со мной.
барабашов написав:Русский народ в рашэнпедерэйшэн на 86% адепты гитлеризма 21го века. Нефть отойдёт в Сибирские Штаты Тартарии - Москоу как и Каракас будет за полкило муки минет делать финам и эстонцам с гуманитаркой. но в Севе всё хорошо и растёт новый урожай клубники.
О, да Вам милейший явно не сюда. Для финансового форума Вам явно недостает элементарных познаний в экономике при чудовищном хамсте и нахальстве - еще один подобный вы..., и Вы избавитесь от общения со мной.
А ти назло нам-ще вуха собі відморозь і зникни з цих сторінок. А ми так переживати будемо , так плакати , аж два баяна порвемо.
ceba написав:budivelnik В Тюмени никогда и не было украинских школ.
Правильно Але там завжди були ( і є до зараз) українці.... В тому то і вся різниця Ви звинувачуєте Україну в тому що вона зменшувала кількість російських шкіл і повністю ігноруєте те , що росія не мала що зменшувати , бо ще за царату знищила і ні за сталіна, ні за Хрущова, ні за Брєжнєва, ні за Єльцина ні за пуйла - так і не спромоглась створити.
То хто кращий Україна- яка давала можливість розвиватись росіянам в Україні і поплатилась за це раССєйськім мІрАм чи педерація - яка відразу на корню знищила можливість самоіндетифікації народів - і цим захистила себе ( при чому не всюди- там де не знищила - там платить дань - тій самій Чечні)
В России около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связаны с употреблением алкоголя. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире радиостанции «Вести FM».
«70% — это алкоголь-ассоциированная смертность, причем не только острая, <...> но накопительная алкогольная смертность — циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекроз, ранний атеросклероз, ранняя гипертоническая болезнь», — заявила она.
Вы, как всегда ломитесь в открытую дверь - то, что причиной большинства смертей мужчин трудоспособного возраста за последние лет 100 является неумеренное потребление алкоголя (если брать общемировой уровень) - это банальность. Однако за последние лет 15 и в этом (борьбе со смертностью) в РФ произошли ДРАМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ На 1000 человек населения умерших 2003 16.4 2017 12.4 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... mography/# январь-декабрь 2018 г. 12.4 http://www.gks.ru/free_doc/2018/demo/edn12-18.htm Т.е за 15 лет этот показатель снизился на 25%. Для сравнения Природний рух населення у січні-листопаді 2018 року Кількість смертей 535 104 http://www.ukrstat.gov.ua/ Т.е. 590 тыс. умерших на 35,5 млн. постоянного населения -16,6 человек на 1000 - на 34% выше, чем в РФ и почти 100% совпадение с данные для России 15 лет назад.
Подведены итоги за 18-ый год Кількість померлих 587 665 Природний приріст, скорочення (–) населення –251 791 http://www.ukrstat.gov.ua/ Я ошибся всего на 0,5%, а реальная смертность - 16,5 на 1000 -чуть больше, чем в РФ 2003-го года.
Волгарь написав:Подведены итоги за 18-ый год Кількість померлих 587 665 Природний приріст, скорочення (–) населення –251 791 http://www.ukrstat.gov.ua/ Я ошибся всего на 0,5%, а реальная смертность - 16,5 на 1000 -чуть больше, чем в РФ 2003-го года.
Тут граємо, тут рибу загортаємо. Якщо вже брати держстатистику, то 42 млн населення, а не висмоктані 35,5 млн. Для упоротих запоребрикових зрадофілів є регіональна статистика смертності (11-17) на тисячу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...