О, да Вам милейший явно не сюда. Для финансового форума Вам явно недостает элементарных познаний в экономике при чудовищном хамсте и нахальстве - еще один подобный вы..., и Вы избавитесь от общения со мной.
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 лют, 2019 11:08
О, да Вам милейший явно не сюда. Для финансового форума Вам явно недостает элементарных познаний в экономике при чудовищном хамсте и нахальстве - еще один подобный вы..., и Вы избавитесь от общения со мной.
Додано: Чет 14 лют, 2019 11:14
А ти назло нам-ще вуха собі відморозь і зникни з цих сторінок.
А ми так переживати будемо , так плакати , аж два баяна порвемо.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 14 лют, 2019 11:30
Правильно
Але там завжди були ( і є до зараз) українці....
В тому то і вся різниця
Ви звинувачуєте Україну в тому що вона зменшувала кількість російських шкіл і повністю ігноруєте те , що росія не мала що зменшувати , бо ще за царату знищила і ні за сталіна, ні за Хрущова, ні за Брєжнєва, ні за Єльцина ні за пуйла - так і не спромоглась створити.
То хто кращий
Україна- яка давала можливість розвиватись росіянам в Україні і поплатилась за це раССєйськім мІрАм
чи педерація - яка відразу на корню знищила можливість самоіндетифікації народів - і цим захистила себе ( при чому не всюди- там де не знищила - там платить дань - тій самій Чечні)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 14 лют, 2019 18:16
Сейчас волгари будут рассказывать, что это все вранье и под видом нефти продают сверсекретные суперкомпьютеры.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Додано: Чет 21 лют, 2019 10:49
Подведены итоги за 18-ый год
Кількість померлих 587 665
Природний приріст, скорочення (–) населення –251 791
Я ошибся всего на 0,5%, а реальная смертность - 16,5 на 1000 -чуть больше, чем в РФ 2003-го года.
Додано: Чет 21 лют, 2019 11:16
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Тут граємо, тут рибу загортаємо.
Якщо вже брати держстатистику, то 42 млн населення, а не висмоктані 35,5 млн. Для упоротих запоребрикових зрадофілів є регіональна статистика смертності (11-17) на тисячу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 21 лют, 2019 15:15
Вы употребили очень правильное прилагательное. В той реальности, в которой Вы пишите посты, Вы, наверное правы. В настоящей Госкомстат Украины дает следующее примечание к своим данным
Природний рух населення у січні-листопаді 2018 року1
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
При этом население Луганской и Донецкой областей исчисляется следующими цифрами
Чисельність населення (за оцінкою) на 1 грудня 2018 року
Донецька 4 155 983
Луганська 2 148 619
Со следующим примечанием
Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя.
Т.е. 100% с учетом ЛНДР
При этом в ЕКСПРЕС-ВИПУСКе от 20/2 приводятся следующие данные
Чисельність постійного населення (за оцінкою)
на кінець року 41 983 564
Кількість померлих 587 665
Если сопоставление двух этих массивов информации не означает, что на Украине без ЛНДР в 2018-ом умерло 587,6 тыс. человек, а ее постоянное население на всей территории де-юре, кроме Крыма но с ЛНДР, опустилось уже НИЖЕ 42 млн., то я, видимо, не умею читать (или понимать прочитанное).
Т.е цифра умерших вс-таки относится к менее 39 млн. Я понимаю, что Вы с пеной у рта будете утверждать, что и эмиграции из Украины тоже не существует, но данные ФМС РФ о количестве граждан Украины,ПОСТОЯННО проживающих в России, составляет 2,3 млн. человек, а Мининдела Польши - о 1,2 млн. Это не считая сотен тысяч в другой Европе. Следовательно постоянное население страны, к которому и относятся данные о смертности за 2018-ый год, ТОЧНО не превышают 35,5 млн, скорее всего МЕНЕЕ 35 млн. на начало 2019-го
Между тем сама цифра в 42 млн. легко получается вычетом из 52,2 млн. граждан страны на 1 января 93-го, примерно 6,8 млн. естественной убыли за 1993-2018-ый, 870-ти тысячным официальным отрицательным сальдом миграции за эти же годы и 2,4 млн. украинских граждан, оставшихся в аннексированном Россией Крыму.
Итого 52,2-6,8-0,87-2,4=42,13 млн. Разница с объявленной Госкомстатом Украиной цифрой в 41,93 млн. на начало 2019-го всего в 137 тыс. - около 0,3%. Вот так обстоит дело в объективной реальности.
Додано: Чет 21 лют, 2019 15:30
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Так вон і є. Набираєте "держстат ... область". Наприклад "держстат одеська область"
Там берете кількість померлих за, наприклад, 2017 рік і ділите на кількість населення 33361/2386тис=13,98 на тисячу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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