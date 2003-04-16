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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 443444445446
Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:08

  барабашов написав:Русский народ в рашэнпедерэйшэн на 86% адепты гитлеризма 21го века.
Нефть отойдёт в Сибирские Штаты Тартарии - Москоу как и Каракас будет за полкило муки минет делать финам и эстонцам с гуманитаркой.
но в Севе всё хорошо и растёт новый урожай клубники.

О, да Вам милейший явно не сюда. Для финансового форума Вам явно недостает элементарных познаний в экономике при чудовищном хамсте и нахальстве - еще один подобный вы..., и Вы избавитесь от общения со мной.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:14

  Волгарь написав:
  барабашов написав:Русский народ в рашэнпедерэйшэн на 86% адепты гитлеризма 21го века.
Нефть отойдёт в Сибирские Штаты Тартарии - Москоу как и Каракас будет за полкило муки минет делать финам и эстонцам с гуманитаркой.
но в Севе всё хорошо и растёт новый урожай клубники.
О, да Вам милейший явно не сюда. Для финансового форума Вам явно недостает элементарных познаний в экономике при чудовищном хамсте и нахальстве - еще один подобный вы..., и Вы избавитесь от общения со мной.
А ти назло нам-ще вуха собі відморозь і зникни з цих сторінок.
А ми так переживати будемо , так плакати , аж два баяна порвемо.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:16

budivelnik В Тюмени никогда и не было украинских школ.
ceba
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 11:30

  ceba написав:budivelnik В Тюмени никогда и не было украинских школ.
Правильно
Але там завжди були ( і є до зараз) українці....
В тому то і вся різниця
Ви звинувачуєте Україну в тому що вона зменшувала кількість російських шкіл і повністю ігноруєте те , що росія не мала що зменшувати , бо ще за царату знищила і ні за сталіна, ні за Хрущова, ні за Брєжнєва, ні за Єльцина ні за пуйла - так і не спромоглась створити.

То хто кращий
Україна- яка давала можливість розвиватись росіянам в Україні і поплатилась за це раССєйськім мІрАм
чи педерація - яка відразу на корню знищила можливість самоіндетифікації народів - і цим захистила себе ( при чому не всюди- там де не знищила - там платить дань - тій самій Чечні)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 14 лют, 2019 18:16

  budivelnik написав:високотехнологічний скрєпний експорт
Зображення


Сейчас волгари будут рассказывать, что это все вранье и под видом нефти продают сверсекретные суперкомпьютеры. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 10:49

  Волгарь написав:
  lapay написав:
В России около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста связаны с употреблением алкоголя. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире радиостанции «Вести FM».

«70% — это алкоголь-ассоциированная смертность, причем не только острая, <...> но накопительная алкогольная смертность — циррозы, язвенная болезнь желудка и все осложнения, панкреонекроз, ранний атеросклероз, ранняя гипертоническая болезнь», — заявила она.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c5bd845 ... m=newsfeed


Це ті, що не п'ють, як розповідає Волгарь. :mrgreen:

Вы, как всегда ломитесь в открытую дверь - то, что причиной большинства смертей мужчин трудоспособного возраста за последние лет 100 является неумеренное потребление алкоголя (если брать общемировой уровень) - это банальность. Однако за последние лет 15 и в этом (борьбе со смертностью) в РФ произошли ДРАМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
РОЖДАЕМОСТЬ, СМЕРТНОСТЬ И ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ НАСЕЛЕНИЯ
На 1000 человек населения умерших
2003 16.4
2017 12.4
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... mography/#
январь-декабрь 2018 г. 12.4
http://www.gks.ru/free_doc/2018/demo/edn12-18.htm
Т.е за 15 лет этот показатель снизился на 25%. Для сравнения
Природний рух населення у січні-листопаді 2018 року
Кількість смертей 535 104
http://www.ukrstat.gov.ua/
Т.е. 590 тыс. умерших на 35,5 млн. постоянного населения -16,6 человек на 1000 - на 34% выше, чем в РФ и почти 100% совпадение с данные для России 15 лет назад.

Подведены итоги за 18-ый год
Кількість померлих 587 665
Природний приріст, скорочення (–) населення –251 791
http://www.ukrstat.gov.ua/
Я ошибся всего на 0,5%, а реальная смертность - 16,5 на 1000 -чуть больше, чем в РФ 2003-го года.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 11:16

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:Подведены итоги за 18-ый год
Кількість померлих 587 665
Природний приріст, скорочення (–) населення –251 791
http://www.ukrstat.gov.ua/
Я ошибся всего на 0,5%, а реальная смертность - 16,5 на 1000 -чуть больше, чем в РФ 2003-го года.

Тут граємо, тут рибу загортаємо. :)
Якщо вже брати держстатистику, то 42 млн населення, а не висмоктані 35,5 млн. Для упоротих запоребрикових зрадофілів є регіональна статистика смертності (11-17) на тисячу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:15

  lapay написав:
  Волгарь написав:Подведены итоги за 18-ый год
Кількість померлих 587 665
Природний приріст, скорочення (–) населення –251 791
http://www.ukrstat.gov.ua/
Я ошибся всего на 0,5%, а реальная смертность - 16,5 на 1000 -чуть больше, чем в РФ 2003-го года.

Тут граємо, тут рибу загортаємо. :)
Якщо вже брати держстатистику, то 42 млн населення, а не висмоктані 35,5 млн. Для упоротих запоребрикових зрадофілів є регіональна статистика смертності (11-17) на тисячу.

Вы употребили очень правильное прилагательное. В той реальности, в которой Вы пишите посты, Вы, наверное правы. В настоящей Госкомстат Украины дает следующее примечание к своим данным
Природний рух населення у січні-листопаді 2018 року1
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
При этом население Луганской и Донецкой областей исчисляется следующими цифрами
Чисельність населення (за оцінкою) на 1 грудня 2018 року
Донецька 4 155 983
Луганська 2 148 619
http://www.ukrstat.gov.ua/
Со следующим примечанием
Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя.
Т.е. 100% с учетом ЛНДР
При этом в ЕКСПРЕС-ВИПУСКе от 20/2 приводятся следующие данные
Чисельність постійного населення (за оцінкою)
на кінець року 41 983 564
Кількість померлих 587 665
Если сопоставление двух этих массивов информации не означает, что на Украине без ЛНДР в 2018-ом умерло 587,6 тыс. человек, а ее постоянное население на всей территории де-юре, кроме Крыма но с ЛНДР, опустилось уже НИЖЕ 42 млн., то я, видимо, не умею читать (или понимать прочитанное).
Т.е цифра умерших вс-таки относится к менее 39 млн. Я понимаю, что Вы с пеной у рта будете утверждать, что и эмиграции из Украины тоже не существует, но данные ФМС РФ о количестве граждан Украины,ПОСТОЯННО проживающих в России, составляет 2,3 млн. человек, а Мининдела Польши - о 1,2 млн. Это не считая сотен тысяч в другой Европе. Следовательно постоянное население страны, к которому и относятся данные о смертности за 2018-ый год, ТОЧНО не превышают 35,5 млн, скорее всего МЕНЕЕ 35 млн. на начало 2019-го
Между тем сама цифра в 42 млн. легко получается вычетом из 52,2 млн. граждан страны на 1 января 93-го, примерно 6,8 млн. естественной убыли за 1993-2018-ый, 870-ти тысячным официальным отрицательным сальдом миграции за эти же годы и 2,4 млн. украинских граждан, оставшихся в аннексированном Россией Крыму.
Итого 52,2-6,8-0,87-2,4=42,13 млн. Разница с объявленной Госкомстатом Украиной цифрой в 41,93 млн. на начало 2019-го всего в 137 тыс. - около 0,3%. Вот так обстоит дело в объективной реальности.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 15:30

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:я, видимо, не умею читать (или понимать прочитанное).

Так вон і є. Набираєте "держстат ... область". Наприклад "держстат одеська область" http://www.od.ukrstat.gov.ua/
Там берете кількість померлих за, наприклад, 2017 рік і ділите на кількість населення 33361/2386тис=13,98 на тисячу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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