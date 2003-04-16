Додано: Чет 21 лют, 2019 15:15

lapay написав: Волгарь написав: Подведены итоги за 18-ый год

Кількість померлих 587 665

Природний приріст, скорочення (–) населення –251 791

http://www.ukrstat.gov.ua/

Я ошибся всего на 0,5%, а реальная смертность - 16,5 на 1000 -чуть больше, чем в РФ 2003-го года. Подведены итоги за 18-ый годКількість померлих 587 665Природний приріст, скорочення (–) населення –251 791Я ошибся всего на 0,5%, а реальная смертность - 16,5 на 1000 -чуть больше, чем в РФ 2003-го года.

Тут граємо, тут рибу загортаємо.

Якщо вже брати держстатистику, то 42 млн населення, а не висмоктані 35,5 млн. Для упоротих запоребрикових зрадофілів є регіональна статистика смертності (11-17) на тисячу. Тут граємо, тут рибу загортаємо.Якщо вже брати держстатистику, то 42 млн населення, а не висмоктані 35,5 млн.запоребрикових зрадофілів є регіональна статистика смертності (11-17) на тисячу.

Природний рух населення у січні-листопаді 2018 року

1

1

Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Чисельність населення (за оцінкою) на 1 грудня 2018 року

Донецька 4 155 983

Луганська 2 148 619

Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя.

100% с учетом ЛНДР

Чисельність постійного населення (за оцінкою)

на кінець року 41 983 564

Кількість померлих 587 665

Вот так обстоит дело в объективной реальности.

Вы употребили очень правильное прилагательное. В той реальности, в которой Вы пишите посты, Вы, наверное правы. В настоящей Госкомстат Украины дает следующее примечание к своим даннымПри этом население Луганской и Донецкой областей исчисляется следующими цифрамиСо следующим примечаниемТ.е.При этом в ЕКСПРЕС-ВИПУСКе от 20/2 приводятся следующие данныеЕсли сопоставление двух этих массивов информации не означает, что на Украине без ЛНДР в 2018-ом умерло 587,6 тыс. человек, а ее постоянное население на всей территории де-юре, кроме Крыма но с ЛНДР, опустилось уже НИЖЕ 42 млн., то я, видимо, не умею читать (или понимать прочитанное).Т.е цифра умерших вс-таки относится к менее 39 млн. Я понимаю, что Вы с пеной у рта будете утверждать, что и эмиграции из Украины тоже не существует, но данные ФМС РФ о количестве граждан Украины,ПОСТОЯННО проживающих в России, составляет 2,3 млн. человек, а Мининдела Польши - о 1,2 млн. Это не считая сотен тысяч в другой Европе. Следовательно постоянное население страны, к которому и относятся данные о смертности за 2018-ый год, ТОЧНО не превышают 35,5 млн, скорее всего МЕНЕЕ 35 млн. на начало 2019-гоМежду тем сама цифра в 42 млн. легко получается вычетом из 52,2 млн. граждан страны на 1 января 93-го, примерно 6,8 млн. естественной убыли за 1993-2018-ый, 870-ти тысячным официальным отрицательным сальдом миграции за эти же годы и 2,4 млн. украинских граждан, оставшихся в аннексированном Россией Крыму.Итого 52,2-6,8-0,87-2,4=42,13 млн. Разница с объявленной Госкомстатом Украиной цифрой в 41,93 млн. на начало 2019-го всего в 137 тыс. - около 0,3%.