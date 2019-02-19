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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 444445446447
Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 16:10

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:ТАМ НА САМОМ ДЕЛЕ живет на 10% меньше, чем числится

А чого не на 20%? А хто в РФ рахував? А для чого взагалі статистику постить, якщо все одно своє імхо важливіше? ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 лют, 2019 18:32

  lapay написав:
  Волгарь написав:я, видимо, не умею читать (или понимать прочитанное).

Так вон і є. Набираєте "держстат ... область". Наприклад "держстат одеська область" http://www.od.ukrstat.gov.ua/
Там берете кількість померлих за, наприклад, 2017 рік і ділите на кількість населення 33361/2386тис=13,98 на тисячу.


Цікава натура в товариша. Ні разу не стривожився показникам смертності рідного http://www.gks.ru/:
Псковская область 18,0
Тверская область 17,7
Новгородская область 17,2
і т.д.
Але все зранку встає і думає а чи не вимерли українці.
Для наочності може подивитись карту в яких областях в Україні проблеми - регіони з високою концентрацією російськомовних https://kp.ua/life/631390-smertnost-v-u ... ozhdaemost:
Зображення
Не так добре з грошима, як погано без них.
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