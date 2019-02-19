А чого не на 20%? А хто в РФ рахував? А для чого взагалі статистику постить, якщо все одно своє імхо важливіше?
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Додано: Чет 21 лют, 2019 16:10
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
А чого не на 20%? А хто в РФ рахував? А для чого взагалі статистику постить, якщо все одно своє імхо важливіше?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 21 лют, 2019 18:32
Цікава натура в товариша. Ні разу не стривожився показникам смертності рідного
Псковская область 18,0
Тверская область 17,7
Новгородская область 17,2
і т.д.
Але все зранку встає і думає а чи не вимерли українці.
Для наочності може подивитись карту в яких областях в Україні проблеми - регіони з високою концентрацією російськомовних
Не так добре з грошима, як погано без них.
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