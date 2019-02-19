А чого не на 20%? А хто в РФ рахував? А для чого взагалі статистику постить, якщо все одно своє імхо важливіше?
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Додано: Чет 21 лют, 2019 16:10
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
А чого не на 20%? А хто в РФ рахував? А для чого взагалі статистику постить, якщо все одно своє імхо важливіше?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 21 лют, 2019 18:32
Цікава натура в товариша. Ні разу не стривожився показникам смертності рідного
Псковская область 18,0
Тверская область 17,7
Новгородская область 17,2
і т.д.
Але все зранку встає і думає а чи не вимерли українці.
Для наочності може подивитись карту в яких областях в Україні проблеми - регіони з високою концентрацією російськомовних
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 21 лют, 2019 19:04
Не уподобляйтесь волгарям - будьте выше. Нет подобной корреляции! Чтобы это утверждать, можно было даже не заглядывать в приведенную вами карту, но я перепроверил и подкрепил свое мнение - демографическая динамика коррелирует с уровнем занятости, а не языком общения!
Додано: Чет 21 лют, 2019 19:12
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
В західних областях за 4 роки населення зменшилось на тис., в східних на десятки тисяч. Як зайнятість впливає - незайняті займаються демографією?
Я би назвав ще інші чинники - релігійність впливає позитивно, урбанізація (крім столиці де позитивна внутрішня міграція саме молоді) негативно.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:04
Присмотритесь внимательно - высокая убыль коррелирует с некогда высоким уровнем промышленного производства, которое продолжает сворачиваться. Также не забывайте смотреть на знаменатель - чем выше в абсолюте население, тем выше и потери.
Исключение составляет лишь Киев и приграничные с ЕС области, где более высокий уровень занятости и доходов объясняются прекрасными возможностями для трансграничной торговли - белой и серой. Версия украинского языка не выдерживает критики - посмотрите на низкую убыль в Закарпатье и высокую - в Тернопольской области. Киев, к слову, тоже даже с натяжкой можно назвать украиноязычным городом...
Что касается религиозности - не согласен. Высокая религиозность дает (сомнительное) преимущество только в контексте более высокой фертильности, но корреляция со средней продолжительностью жизни обратная - чем выше религиозность, тем хуже медицина и качество жизни в целом (Южная и Восточная Европа - более высокая религиозность и более низкое качество жизни, Северная и Западная Европа - более низкая религиозность и более высокое качество жизни). Миграционные потоки также движутся от более религиозных в менее религиозные страны, а не наоборот
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