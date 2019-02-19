Додано: Чет 21 лют, 2019 20:04

Ой+ написав: zРадио написав: но я перепроверил и подкрепил свое мнение - демографическая динамика коррелирует с уровнем занятости, а не языком общения! но я перепроверил и подкрепил свое мнение - демографическая динамика коррелирует с уровнем занятости, а не языком общения!



В західних областях за 4 роки населення зменшилось на тис., в східних на десятки тисяч. Як зайнятість впливає - незайняті займаються демографією?

Я би назвав ще інші чинники - релігійність впливає позитивно, урбанізація (крім столиці де позитивна внутрішня міграція саме молоді) негативно. В західних областях за 4 роки населення зменшилось на тис., в східних на десятки тисяч. Як зайнятість впливає - незайняті займаються демографією?Я би назвав ще інші чинники - релігійність впливає позитивно, урбанізація (крім столиці де позитивна внутрішня міграція саме молоді) негативно.

Присмотритесь внимательно - высокая убыль коррелирует с некогда высоким уровнем промышленного производства, которое продолжает сворачиваться. Также не забывайте смотреть на знаменатель - чем выше в абсолюте население, тем выше и потери.Исключение составляет лишь Киев и приграничные с ЕС области, где более высокий уровень занятости и доходов объясняются прекрасными возможностями для трансграничной торговли - белой и серой. Версия украинского языка не выдерживает критики - посмотрите на низкую убыль в Закарпатье и высокую - в Тернопольской области. Киев, к слову, тоже даже с натяжкой можно назвать украиноязычным городом...Что касается религиозности - не согласен. Высокая религиозность дает (сомнительное) преимущество только в контексте более высокой фертильности, но корреляция со средней продолжительностью жизни обратная - чем выше религиозность, тем хуже медицина и качество жизни в целом (Южная и Восточная Европа - более высокая религиозность и более низкое качество жизни, Северная и Западная Европа - более низкая религиозность и более высокое качество жизни). Миграционные потоки также движутся от более религиозных в менее религиозные страны, а не наоборот