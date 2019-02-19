А чого не на 20%? А хто в РФ рахував? А для чого взагалі статистику постить, якщо все одно своє імхо важливіше?
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Додано: Чет 21 лют, 2019 16:10
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
А чого не на 20%? А хто в РФ рахував? А для чого взагалі статистику постить, якщо все одно своє імхо важливіше?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Чет 21 лют, 2019 18:32
Цікава натура в товариша. Ні разу не стривожився показникам смертності рідного
Псковская область 18,0
Тверская область 17,7
Новгородская область 17,2
і т.д.
Але все зранку встає і думає а чи не вимерли українці.
Для наочності може подивитись карту в яких областях в Україні проблеми - регіони з високою концентрацією російськомовних
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 21 лют, 2019 19:04
Не уподобляйтесь волгарям - будьте выше. Нет подобной корреляции! Чтобы это утверждать, можно было даже не заглядывать в приведенную вами карту, но я перепроверил и подкрепил свое мнение - демографическая динамика коррелирует с уровнем занятости, а не языком общения!
Додано: Чет 21 лют, 2019 19:12
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
В західних областях за 4 роки населення зменшилось на тис., в східних на десятки тисяч. Як зайнятість впливає - незайняті займаються демографією?
Я би назвав ще інші чинники - релігійність впливає позитивно, урбанізація (крім столиці де позитивна внутрішня міграція саме молоді) негативно.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 21 лют, 2019 20:04
Присмотритесь внимательно - высокая убыль коррелирует с некогда высоким уровнем промышленного производства, которое продолжает сворачиваться. Также не забывайте смотреть на знаменатель - чем выше в абсолюте население, тем выше и потери.
Исключение составляет лишь Киев и приграничные с ЕС области, где более высокий уровень занятости и доходов объясняются прекрасными возможностями для трансграничной торговли - белой и серой. Версия украинского языка не выдерживает критики - посмотрите на низкую убыль в Закарпатье и высокую - в Тернопольской области. Киев, к слову, тоже даже с натяжкой можно назвать украиноязычным городом...
Что касается религиозности - не согласен. Высокая религиозность дает (сомнительное) преимущество только в контексте более высокой фертильности, но корреляция со средней продолжительностью жизни обратная - чем выше религиозность, тем хуже медицина и качество жизни в целом (Южная и Восточная Европа - более высокая религиозность и более низкое качество жизни, Северная и Западная Европа - более низкая религиозность и более высокое качество жизни). Миграционные потоки также движутся от более религиозных в менее религиозные страны, а не наоборот
Додано: Чет 21 лют, 2019 21:12
zРадио Зайшов на укрстат. Останнє Природний рух населення у січні-листопаді 2018 року1
народ. померло коеф.
Луганська 5257 14573 -9316 0,360735607
Чернігівська 6390 17542 -11152 0,364268612
Донецька 14751 36800 -22049 0,400842391
Сумська 6604 16311 -9707 0,404880142
Черкаська 8041 18445 -10404 0,4359447
Полтавська 9497 21525 -12028 0,441207898
Запорізька 11781 25466 -13685 0,462616822
Кіровоградська 6617 14155 -7538 0,467467326
Харківська 18285 38450 -20165 0,475552666
Дніпропетровська23316 47514 -24198 0,490718525
Вінницька 11881 22249 -10368 0,534001528
Київська 14184 26262 -12078 0,540095956
Миколаївська 8473 15683 -7210 0,540266531
Житомирська 9944 18394 -8450 0,540611069
Хмельницька 9954 17928 -7974 0,555220884
Херсонська 8478 14682 -6204 0,577441765
Тернопільська 7938 13718 -5780 0,578655781
Одеська 21603 30523 -8920 0,70776136
Львівська 21634 29801 -8167 0,725948794
Івано-Франківська11780 15894 -4114 0,741160186
Чернівецька 8173 10305 -2132 0,793110141
Волинська 10520 12469 -1949 0,843692357
Закарпатська 13012 13964 -952 0,931824692
Рівненська 12452 13203 -751 0,943118988
м.Київ 32038 29248 1,095391138
Київ столиця і притягує молодь, став би Крижополь, то ломанулись би туда. Тернопільщина втратила через найнижчі зарплати, але все одно краще ніж інші. Закарпаття підтягують роми - от і чіткий національний прояв. А різною торгівлею навряд чи поясниш відносно у два рази кращу народжуваність на заході як на сході.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Чет 21 лют, 2019 22:11
Додано: П'ят 22 лют, 2019 09:20
Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
Не стану, але знайти пару і народити 2-3 дітей це не те саме. Певні відмінності у ментальності присутні по регіонам, які визначаються в тому числі національністю. Якщо би десь надибати статистику к-ті дітей по представникам різних національностей на сім'ю, то однозначно татари та інші мусульмани були би попереду, також роми, ортодоксальні євреї, а тоді десь українці, причому також по регіонам по різному, а ще далі росіяни.
В Польщі ПіС зробив собі реноме впровадивши довготривалі виплати на другу дитину, Угорщина також зараз робить різні кроки на підтримку демографії, а в нас Яценюк перше на чому вирішив жорстко наекономити, то порубали прогресивні виплати багатодітним і по пільгам їм вдарив. Причому так як виплати фіксовані в цифрі, то з врахуванням інфляції постійно зменшуються. А ще агресивна політика сусідів по переманюванню молоді ставить взагалі під загрозу в стратегічному плані нашу країну.
Але хто мислить стратегічно?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:07
В России была перепись в 11-ом и будет в 21-ом. На Украине с последней переписи уже выросло новое поколение. Уверяю Вас - цифры абсолютно точные.
Косвенно это признает и правительство, судя по заявлениям пана Климкина об эмиграции, цифра в 35 млн. - это верхняя оценочная граница граница, ведь только за последние 2 года сальдо перемещений через границу МИНУС 800 тыс.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:09
Скажем так - у гражданок Украины фертильность еще более низкая, чем у гражданок РФ (1,54 против 1,61). Но опять же, это не значит, что и у этнических украинок она ниже, чем у этнических русских. В РФ много мусульман и других народов. Национальный состав там существенно более пестрый, чем у нас.
И, честно, в этом колупаться не очень хочется. Вот США продолжают быстро развиваться, движущая сила там уже не белые, а латиносы, китайцы и индусы. Через 18-20 лет белые перестанут быть самой большой группой, ей станут латиносы (к слову, родной язык которых - не англ).
Эти все факторы не являются определеющими ни для демографической, ни для экономической динамики.
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