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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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  #<1 ... 445446447448
Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 10:27

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:Уверяю Вас - цифры абсолютно точные.

Навіть держстат не дає абсолютно точні цифри. Ви хочете якісь свої зрадофільські хотєлки натягнуть на глобус держстата. З таким же успіхом можна вважати, що смертність в Новгородській області занижені на 10%.
Так що краще аналізуйте рівень алкоголізму через смертність у себе вдома.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 11:07

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  zРадио написав:Вот США продолжают быстро развиваться, движущая сила там уже не белые, а латиносы, китайцы и индусы. Через 18-20 лет белые перестанут быть самой большой группой, ей станут латиносы (к слову, родной язык которых - не англ).
Эти все факторы не являются определеющими ни для демографической, ни для экономической динамики.


Я би не сказав, що не вплине - певен що вплине і то суттєво. З динамікою не посперечаєшся зміни етнічного складу, але маємо приклади в Південній Америці - Гаяна, як казав один з ведучих "орла і решки" білі звідти виїхали, а що робити далі місцевим не сказали. От вони і застрягли з танцями під касетні магнітофони. Однозначно погоджуюсь з журналістом Макаровим, що мігранти в ЄС в США, часто впроваджують в життя практики від яких тікають зі своєї батьківщини.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:24

  lapay написав:
  Волгарь написав:Уверяю Вас - цифры абсолютно точные.

Навіть держстат не дає абсолютно точні цифри. Ви хочете якісь свої зрадофільські хотєлки натягнуть на глобус держстата. З таким же успіхом можна вважати, що смертність в Новгородській області занижені на 10%.
Так що краще аналізуйте рівень алкоголізму через смертність у себе вдома.

Не на 10, на 8% примерно смертность завышена по всей России. По одной простой причине - постоянное население РФ немногим превышает 160 млн. человек (с гастарбайтерами), а расчет демографических показателей ведется на 146,7 млн.
СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ УМЕРШИХ ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН СМЕРТИ за январь-декабрь 2018 131 252
случайных отравлений алкоголем
Российская Федерация 5 568
Hижегородская область 149
http://www.gks.ru/free_doc/2018/demo/edn12-18.htm
УМЕРШИЕ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ
Внешние причины
1970 163 457
1980 228 982
1985 197 579
2003 335 173
2018 131 252
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosst ... mography/#
Смертность от внешних причин (алкоголя/утоплений/убийств/аварий/травм)- едва ли не главная характеристика состояния общественного здоровья. Она ярко характеризует общее психофизическое состояние, а в условиях бывшего СССР почти линейно зависит от уровня алкоголизации страны и уровня потребления алкоголя на душу населения..
Как видно из приведенных данных, сейчас на 160 млн. постоянных жителей в РФ этот показатель на 20% ниже, чем в спокойнейший 1970-ый (при тогдашнем населении около 132 млн.), на 1/3 ниже, чем был в разгар антиалкогольной компании (1985-ый, когда закрыли 4/5 всех винных отделов в магазинах страны), и на 60% ниже, чем на пике -15 лет назад
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:38

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

  Волгарь написав:Не на 10, на 8% примерно смертность завышена по всей России. По одной простой причине - постоянное население РФ немногим превышает 160 млн. человек (с гастарбайтерами), а расчет демографических показателей ведется на 146,7 млн.

Так це легко перевірити. Новгородська обл. народжуваність 10,2, смертність 17,1 за 2017 рік. Одеська область нар. 10,56, смерт. 14. Все з держстату, а не висмоктано з пальця, як у Вас.
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