Додано: П'ят 22 лют, 2019 12:24

lapay написав: Волгарь написав: Уверяю Вас - цифры абсолютно точные. Уверяю Вас - цифры абсолютно точные.

Навіть держстат не дає абсолютно точні цифри. Ви хочете якісь свої зрадофільські хотєлки натягнуть на глобус держстата. З таким же успіхом можна вважати, що смертність в Новгородській області занижені на 10%.

Так що краще аналізуйте рівень алкоголізму через смертність у себе вдома. Навіть держстат не дає абсолютно точні цифри. Ви хочете якісь свої зрадофільські хотєлки натягнуть на глобус держстата. З таким же успіхом можна вважати, що смертність в Новгородській області занижені на 10%.Так що краще аналізуйте рівень алкоголізму через смертність у себе вдома.

СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕ УМЕРШИХ ОТ ВНЕШНИХ ПРИЧИН СМЕРТИ за январь-декабрь 2018 131 252

случайных отравлений алкоголем

Российская Федерация 5 568

Hижегородская область 149

УМЕРШИЕ ПО ОСНОВНЫМ КЛАССАМ ПРИЧИН СМЕРТИ

Внешние причины

1970 163 457

1980 228 982

1985 197 579

2003 335 173

2018 131 252

Не на 10, на 8% примерно смертность завышена по всей России. По одной простой причине - постоянное население РФ немногим превышает 160 млн. человек (с гастарбайтерами), а расчет демографических показателей ведется на 146,7 млн.Смертность от внешних причин (алкоголя/утоплений/убийств/аварий/травм)- едва ли не главная характеристика состояния общественного здоровья. Она ярко характеризует общее психофизическое состояние, а в условиях бывшего СССР почти линейно зависит от уровня алкоголизации страны и уровня потребления алкоголя на душу населения..Как видно из приведенных данных, сейчас на 160 млн. постоянных жителей в РФ этот показатель на 20% ниже, чем в спокойнейший 1970-ый (при тогдашнем населении около 132 млн.), на 1/3 ниже, чем был в разгар антиалкогольной компании (1985-ый, когда закрыли 4/5 всех винных отделов в магазинах страны), и на 60% ниже, чем на пике -15 лет назад