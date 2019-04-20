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В ООН підрахували, у скільки
обійшлися Росії анексія

В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<1 ... 471472473474
Повідомлення Додано: П'ят 19 кві, 2019 21:11

  Волгарь написав:У Вас методичка не обновилась...
Всегда с интересом наблюдаю, как ольгинский бот с ником волгарь, строит из себя живого человека...
Ваша песенка спета.
vladvlas
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 13:44

Крымская энергосистема доказала готовность к изолированной работе
https://vz.ru/news/2019/4/24/974843.html
Практически на сутки был отключен энергомост «Кубань-Крым», полуостров работал на собственной генерации – новых Таврической и Балаклавской ТЭС, передает «Крыминформ».
«В 01:24 работы по программе проведения испытаний работы энергосистемы Республики Крым и Севастополя в изолированном режиме успешно завершены, все запланированные энергетиками цели достигнуты. Потребители Крыма в период проведения испытаний не погашались», – сообщили в компании.

Крым реально стал энергонезависимым
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 кві, 2019 17:29

  Волгарь написав:
Практически на сутки был отключен энергомост «Кубань-Крым», полуостров работал на собственной генерации – новых Таврической и Балаклавской ТЭС, передает «Крыминформ».
«В 01:24 работы по программе проведения испытаний работы энергосистемы Республики Крым и Севастополя в изолированном режиме успешно завершены, все запланированные энергетиками цели достигнуты. Потребители Крыма в период проведения испытаний не погашались», – сообщили в компании.

Крым реально стал энергонезависимым


И как всегда наврали:
https://primechaniya.ru/home/news/aprel-2019/ispytaniya-energetikov-obestochili-centr-sevastopolya/
Отключение электричества произошло сегодня утром в Севастополе, сообщил корреспондент «Нового Севастополя».
По информации издания, отключение света произошло около 9.30, в центре города не работают даже светофоры, при этом троллейбусы продолжают движение.


Я смотрю волгари уже вернулись к совковой практике: громко заявить об очередных успехах народного хозяйства и животноводства, замалчивая все проблемы.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 04:19

Re: В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія

сеba-м приготовиться !

"Крымом не ограничимся": Гиркин заговорил о распаде России

Один из первых экс-главарей "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что России придется вернуть Украине оккупированный Крым, ведь она приблизилась к краху как государство.

Кроме того, из-за усиления санкционного давления страна-агрессор может быть вынуждена уйти со всех горячих точек, где она развязала войну. Такое мнение террорист озвучил в эфире пропагандисткого телеканала "Рой-ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"G7 вот эта опять же говорит о том, что санкции против России будут продолжаться, возможно, они будут ужесточаться. За Украину и за Сирию. Теперь все идет в комплексе. Все слили в один флакон, и теперь ни одна санкция не будет отменена, пока не будет произведена капитуляция по всем трем направлениям", — выразил уверенность Гиркин, комментируя ситуацию с Крымом, Донбассом и Сирией.

"Крымом дело уже не ограничится. Отдачей Крыма мы могли ограничиться еще в 2015 году. Теперь речь идет о крахе всего государства, распаде всего государства", — сказал экс-главарь "ДНР".
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  #<1 ... 471472473474
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